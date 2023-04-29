«Лечебные родники»
Хотите побывать в горах, поплавать в бассейне с родниковой водой, увидеть дикие орхидеи? Добро пожаловать в Марийскую Швейцарию — природный заказник республиканского значения. А начнется тур с экскурсий по Йошкар-Оле
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- 1 день.
- Экскурсия в Национальный музей имени Евсеева — в музее вы познакомитесь с флорой и фауной края, посмотрите исторические материалы, погрузитесь в материальную и духовную культуру марийского народа. Экскурсия в Национальную художественную галерею — постоянная коллекция выставочной галереи не оставит равнодушным — она включает в себя лучшие образцы национальной живописи, графики и скульптуры. От Бульвара Чавайна пройдем к Собору Воскресения Христова и Вознесенской набережной. Побываем на Патриаршем мосту, осмотрим скульптурную композиция «12 апостолов», фонтан Петра и Февронии, набережную Брюгге, Царевококшанский Кремль многое другое. Посещение сувенирных магазинов и магазинов местных производителей. В конце обзорной экскурсии заглянем в Музей валенок.
- 2 день.
- Выезд из Йошкар-Олы в Марийскую Швейцарию. В местах Куженерского района создан комплексный природный заказник республиканского значения «Каменная гора» — в народе «Марийская Швейцария». Его организовали для сохранения уникального горного ландшафта со штольнями и каменоломнями и защиты редких видов растений. Кстати, на территории заказника в естественных условиях растет дикая орхидея под названием «Венерин башмачок», занесенная в российскую Красную книгу. Посещение святого источника.
- Переезд в деревню Визимбирь. В расположенной недалеко от Каменной горы деревне Визимбирь сохранились практически все марийские обряды и традиции. Вы побываете на знаменитом комплексе родников, благодаря которому всю республику называют родниковым краем. Кстати, местную воду, богатую серебром, смело можно назвать «живой водой» —и целебных свойств ей приписывают столько же. С южной стороны деревни можно найти родник с водостоком и домиком, а также есть специальная ёмкость, куда надо бросить монетку, загадав желание. Пикник, термальная баня, серебряные источники. Побываете в термальной бане, построенной на роднике. А для любителей поплавать в бане есть бассейн, наполненный родниковой водой.
Важная информация:
- Сезон для данного тура открывается в мае.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи, услуги гида)
- Сопровождение гида 2 дня
- Проживание в гостинице «Вирджиния» в Йошкар-Оле
- Завтрак в гостинице
- Экскурсии в Марийской Швейцарии по программе
- Экскурсии в деревне Визимбирь по программе
- Все трансферы (если путешествуете на нашем транспорте)
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- ул. Яналова, 3, Ж/Д вокзал, Йошкар-Ола
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
На автобусе
Выездные
2-дневные туры
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