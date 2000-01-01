Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

Мини-Европа

Вы погуляете по живописной набережной реки Кокшага, застроенной современной эклектичной архитектурой в начале 21 века. Одни здания на ней напомнят вам средневековую Европу, другие — Москву. Мы покажем отсылки к Амстердаму и Брюгге, немецкому замку Нойшванштайн и Спасской башне Кремля. А также расскажем о деревянном остроге Ивана Грозного, который был здесь раньше, и поможем отыскать забавную уличную скульптуру Йошкин кот.

Йошкар-Ола сквозь века

В историческом центре города вы увидите купеческие дома позапрошлого века: Чулковых, Булыгиных, Наумовых, Пчелиных и Карелиных. Рассмотрите Вознесенский храм 18 столетия и узнаете о церквях, разрушенных в советский период. Кроме того, мы покажем настоящее чудо техники: двое часов-курантов с динамическими фигурами Иисуса, апостолов с пальмовыми ветвями и ослика, везущего на спине икону.

Организационные детали

По запросу мы можем организовать экскурсию ⛳ для большой группы. Детали уточняйте в личном сообщении.