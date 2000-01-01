Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

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Необычная Йошкар-Ола

Раскрыть историю самобытной марийской столицы и отыскать «Европу в России» на обзорной экскурсии

Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Йошкар-Олы
Йошкар-Ола — чистый, тихий, уютный и очень дружелюбный город 🏙️ с невероятной архитектурой.

Вы увидите разноцветные пряничные домики, Царь-пушку и копии главных храмов страны.

Рассмотрите милые памятники, оцените ухоженные набережные с фонтанами и услышите о местных традициях, кухне 🥧 и культурных событиях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Необычная Йошкар-Ола
Необычная Йошкар-Ола

Что вас ожидает

Мини-Европа
Вы погуляете по живописной набережной реки Кокшага, застроенной современной эклектичной архитектурой в начале 21 века. Одни здания на ней напомнят вам средневековую Европу, другие — Москву. Мы покажем отсылки к Амстердаму и Брюгге, немецкому замку Нойшванштайн и Спасской башне Кремля. А также расскажем о деревянном остроге Ивана Грозного, который был здесь раньше, и поможем отыскать забавную уличную скульптуру Йошкин кот.

Йошкар-Ола сквозь века
В историческом центре города вы увидите купеческие дома позапрошлого века: Чулковых, Булыгиных, Наумовых, Пчелиных и Карелиных. Рассмотрите Вознесенский храм 18 столетия и узнаете о церквях, разрушенных в советский период. Кроме того, мы покажем настоящее чудо техники: двое часов-курантов с динамическими фигурами Иисуса, апостолов с пальмовыми ветвями и ослика, везущего на спине икону.

Организационные детали

По запросу мы можем организовать экскурсию ⛳ для большой группы. Детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Необычная Йошкар-Ола
Необычная Йошкар-Ола
Необычная Йошкар-Ола
Необычная Йошкар-Ола
Необычная Йошкар-Ола
Необычная Йошкар-Ола

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Добрый день, уважаемые гости. Салам лийже! Наша дружная команда гидов с радостью познакомит вас с удивительной Йошкар-Олой, покажет все самые интересные места города и поделится его историями и легендами.
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