По местам силы Марий Эл

Экскурсия по местам силы Марий Эл: индивидуальная программа

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Чувствуете, что вашим батарейкам требуется подзарядка? Для перезагрузки и отдыха прямо сейчас запланируйте путешествие по энергетически сильным местам марийского края.

Эта земля много веков хранит секреты и традиции язычества, поэтому здесь остались территории с мощной энергией, от которой можно зарядиться силой на несколько месяцев вперед.

Кроме того, марийский край славится богатой природой: заповедными озерами, лечебными источниками и уникальными молебными рощами.
По местам силы Марий Эл
По местам силы Марий Эл
По местам силы Марий Эл
По местам силы Марий Эл
По местам силы Марий Эл
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Энергетически сильные места Марийского края.
  • Мы выезжаем с проводником на священные источники. С собой берем бутылочки, чтобы наполнить их водой из всех источников, которые посетим. Далее отправимся на Каменную гору, которую за удивительный ландшафт называют марийской Швейцарией, а затем — на целебные родники. На границе двух районов мы увидим живописные пейзажи: леса, холмы, обилие родников, богатых серебром.
  • Специально для нас растопится баня на чистейшей воде из источника, и мы сможем провести старинный марийский ритуал омовения. Минеральный состав воды из местных родников благотворно влияет на организм и при купании, и при употреблении внутрь. На обед нас ждет вкусная еда с национальным колоритом, приготовленная на костре. А после обеда мы узнаем много интересного о загадках и легендах марийского народа.

Важная информация:

Вы можете заказать индивидуальную программу: мы учтем все ваши пожелания и составим специальный маршрут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Мероприятия по программе
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Выездные
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