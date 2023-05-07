Экскурсия по местам силы Марий Эл: индивидуальная программа
Чувствуете, что вашим батарейкам требуется подзарядка? Для перезагрузки и отдыха прямо сейчас запланируйте путешествие по энергетически сильным местам марийского края.
Эта земля много веков хранит секреты и традиции язычества, поэтому здесь остались территории с мощной энергией, от которой можно зарядиться силой на несколько месяцев вперед.
Кроме того, марийский край славится богатой природой: заповедными озерами, лечебными источниками и уникальными молебными рощами.
Эта земля много веков хранит секреты и традиции язычества, поэтому здесь остались территории с мощной энергией, от которой можно зарядиться силой на несколько месяцев вперед.
Кроме того, марийский край славится богатой природой: заповедными озерами, лечебными источниками и уникальными молебными рощами.
Ближайшие даты:
7
мая
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мая
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Энергетически сильные места Марийского края.
- Мы выезжаем с проводником на священные источники. С собой берем бутылочки, чтобы наполнить их водой из всех источников, которые посетим. Далее отправимся на Каменную гору, которую за удивительный ландшафт называют марийской Швейцарией, а затем — на целебные родники. На границе двух районов мы увидим живописные пейзажи: леса, холмы, обилие родников, богатых серебром.
- Специально для нас растопится баня на чистейшей воде из источника, и мы сможем провести старинный марийский ритуал омовения. Минеральный состав воды из местных родников благотворно влияет на организм и при купании, и при употреблении внутрь. На обед нас ждет вкусная еда с национальным колоритом, приготовленная на костре. А после обеда мы узнаем много интересного о загадках и легендах марийского народа.
Важная информация:Вы можете заказать индивидуальную программу: мы учтем все ваши пожелания и составим специальный маршрут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Мероприятия по программе
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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