Когда: Перед бронированием можно уточнить дату, свободен ли гид. Не всегда сразу удаётся закрыть занятые дни. Перед внесением предоплаты дождитесь подтверждения.

Экскурсия длится около 7 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала