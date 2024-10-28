Моркинский район - перекрёсток миров и культур, центр четырёх религий. Здесь встречаются православное христианство, ислам, буддизм и традиционная религия мари.
В этой поездке вы углубитесь в тайны, культуру и традиции «последних
В этой поездке вы углубитесь в тайны, культуру и традиции «последних
6 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииМоркинский район как перекрёсток миров и культур, центр четырёх религий. Именно здесь встречаются православное христианство, ислам, буддизм и традиционная религия мари (чимарий йӱла). В поездке углубимся в тайны, культуру, традиции «последних язычников Европы», увидим чистейшую реку Европы, умоемся целебной родниковой водой, отведаем марийские подкоголи в гостях у марийской хозяйки, выпьем травяного чаю на вершине самой высокой горы Марий Эл, вдохновимся и напитаемся энергией марийской земли. Путешествие-перезагрузка в сопровождении аттестованного гида и рассказов об удивительном мире народа мари. Что вас ждет:• Знакомство с историей, тайнами, культурой, традициями и бытом марийского народа. Говорят ли на марийском языке, какие традиции соблюдают до сих пор, жила ли Овда в наших краях, и кто это…:
- Посещение мест силы: самая чистая река Европы, озеро с запрятанным в нём кладом, плавучий остров, самая высокая гора и самый глубокий провал Марий Эл, Буддийский центр, священные рощи….
- Обед в гостях у марийской хозяйки. Будет возможность поесть в гостях у местных жителей, представителей марийской культуры. Король стола — подкоголь (с марийского буквально —"пирожок, сваренный в котле").
- Живописные виды из окна в пути и непосредственно во время прогулки. При желании возможно остановки, фотосессии, отдых.
• Умывание, при желании обливание родниковой водой. Летом возможно купание в озере/реке. Воды марийских родников обладают полезными микроэлементами. Важная информация:
- Необходимо надеть удобную обувь. В летнее сезон важно взять головой убор, солнцезащитный крем.
- Если есть аллергия на продукты питания, просим предупредить заблаговременно.
- Можно прихватить бутылки для родниковой воды.
- Программа займёт 7-8 часов.
- Возможен пеший подъём в гору.
- Поездка без захода в молельные рощи.
- Внесение предоплаты только после подтверждения!
- Возможна индивидуальная программа. Учтём ваши пожелания и составим уникальный маршрут.
Перед бронированием можно уточнить дату, свободен ли гид. Не всегда сразу удаётся закрыть занятые дни. Перед внесением предоплаты дождитесь подтверждения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городское поселение Морки - центр четрёх религий
- Гора Чукшинская - самая высокая точка Марий Эл
- Пуморский провал - одно из самых глубоких карстов республики
- Буддийский центр со Ступой Просветления
- Священные рощи
- Озера и реки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление от гостиницы/места проживания
Завершение: Обговаривается с гостями
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием можно уточнить дату, свободен ли гид. Не всегда сразу удаётся закрыть занятые дни. Перед внесением предоплаты дождитесь подтверждения.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Необходимо надеть удобную обувь. В летнее сезон важно взять головой убор, солнцезащитный крем
- Если есть аллергия на продукты питания, просим предупредить заблаговременно
- Можно прихватить бутылки для родниковой воды
- Программа займёт 7-8 часов
- Возможен пеший подъём в гору
- Если едете из других населённых пунктов (не из Йошкар-Олы), возможна встреча в других локациях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
Похожие экскурсии из Йошкар-Олы
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Завтра в 08:00
15 окт в 09:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
Завтра в 08:30
15 окт в 10:00
3 800₽ за всё до 8 чел.