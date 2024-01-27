Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности в уютной атмосфере Йошкар-Олы
Йошкар-Ола, бывший Царевококшайск, привлекает своей уникальной атмосферой и богатым культурным наследием.
В ходе этой экскурсии вы прогуляетесь по живописной набережной Малой Кокшаги, где каждый дом расскажет свою историю.
Архитектурные проекты Анатолия Галицкого, сочетающие советский модернизм и сталинский ампир, сделали город неповторимым.
Вы узнаете, как формировался современный облик Йошкар-Олы, полюбуетесь мозаикой и граффити местных художников.
Также вас ждут рассказы о необычных осветительных решениях города и возможность увидеть светильники с марийским колоритом.
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое и настоящее Йошкар-Олы, позволяя вам по-новому взглянуть на этот чарующий город
В ходе этой экскурсии вы прогуляетесь по живописной набережной Малой Кокшаги, где каждый дом расскажет свою историю.
Архитектурные проекты Анатолия Галицкого, сочетающие советский модернизм и сталинский ампир, сделали город неповторимым.
Вы узнаете, как формировался современный облик Йошкар-Олы, полюбуетесь мозаикой и граффити местных художников.
Также вас ждут рассказы о необычных осветительных решениях города и возможность увидеть светильники с марийским колоритом.
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое и настоящее Йошкар-Олы, позволяя вам по-новому взглянуть на этот чарующий город
Ближайшие даты:
27
янв
янв
28
янв
янв
3
фев
фев
4
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
17
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдётесь по старой набережной Малой Кокшаги с дореволюционными домиками и познакомитесь с авторскими проектами архитектора Анатолия Галицкого. Оцените советский модернизм и сталинский ампир. И поймёте, как Галицкий сделал облик Йошкар-Олы самобытным и ни на что не похожим.
Узнаете, кто и как сформировал лицо современного города. Зайдёте в маленькие дворики и полюбуетесь работами двух модных художников. Один из них работает в технике мозаики, а другой рисует граффити.
Услышите интересные факты об освещении города. Например, почему спиртовые фонари так и не прижились в Царевококшайске и где в Йошкар-Оле найти светильники с марийским колоритом.
в субботу и воскресенье в 11:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Ленинском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 11:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Света — ваш гид в Йошкар-Оле
Добрый день! Меня зовут Светлана, я аккредитованный экскурсовод по Йошкар-Оле. Хоть я и историк по образованию, но в экскурсиях избегаю сухих фактов: расскажу вам о городе, его истории и жителях живо, ярко и с юмором:)
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