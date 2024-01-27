Что вас ожидает

Вы пройдётесь по старой набережной Малой Кокшаги с дореволюционными домиками и познакомитесь с авторскими проектами архитектора Анатолия Галицкого. Оцените советский модернизм и сталинский ампир. И поймёте, как Галицкий сделал облик Йошкар-Олы самобытным и ни на что не похожим.

Узнаете, кто и как сформировал лицо современного города. Зайдёте в маленькие дворики и полюбуетесь работами двух модных художников. Один из них работает в технике мозаики, а другой рисует граффити.

Услышите интересные факты об освещении города. Например, почему спиртовые фонари так и не прижились в Царевококшайске и где в Йошкар-Оле найти светильники с марийским колоритом.