Прогулка по ламповой Йошкар-Оле в мини-группе
Групповая экскурсия в Йошкар-Оле

Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности в уютной атмосфере Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, бывший Царевококшайск, привлекает своей уникальной атмосферой и богатым культурным наследием.

В ходе этой экскурсии вы прогуляетесь по живописной набережной Малой Кокшаги, где каждый дом расскажет свою историю.

Архитектурные проекты Анатолия Галицкого, сочетающие советский модернизм и сталинский ампир, сделали город неповторимым.

Вы узнаете, как формировался современный облик Йошкар-Олы, полюбуетесь мозаикой и граффити местных художников.

Также вас ждут рассказы о необычных осветительных решениях города и возможность увидеть светильники с марийским колоритом.

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое и настоящее Йошкар-Олы, позволяя вам по-новому взглянуть на этот чарующий город
Прогулка по ламповой Йошкар-Оле в мини-группе
Прогулка по ламповой Йошкар-Оле в мини-группе
Прогулка по ламповой Йошкар-Оле в мини-группе
Ближайшие даты:
27
янв
28
янв
3
фев
4
фев
10
фев
11
фев
17
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по старой набережной Малой Кокшаги с дореволюционными домиками и познакомитесь с авторскими проектами архитектора Анатолия Галицкого. Оцените советский модернизм и сталинский ампир. И поймёте, как Галицкий сделал облик Йошкар-Олы самобытным и ни на что не похожим.
Узнаете, кто и как сформировал лицо современного города. Зайдёте в маленькие дворики и полюбуетесь работами двух модных художников. Один из них работает в технике мозаики, а другой рисует граффити.
Услышите интересные факты об освещении города. Например, почему спиртовые фонари так и не прижились в Царевококшайске и где в Йошкар-Оле найти светильники с марийским колоритом.

в субботу и воскресенье в 11:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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