2 день

Прибытие Казань

Завтрак в поезде.

08:00 — прибытие поезда в Казань (высадка пассажиров с 08.00 до 08.30).

08:30 — встреча с гидом, посадка в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля (время проведения экскурсии ~ 3 часа).

Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по Казани.

Вы увидите и достопримечательности города, и старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.

Вы побываете:

в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;

на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);

на Площади Свободы – в административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева и т. д.

Вы увидите:

Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);

Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – сердце древнего города, кремль пережил не одно волнительное событие многовековой истории!

Вы увидите:

Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;

Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;

Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).

История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.

Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:

площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;

здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г. хранился золотой запас Царской России;

Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);

точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.

Интерактивный обед «Секреты татарской кухни» — вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак.

Автобусная экскурсия на остров Град Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Вы узнаете все о чудесной истории Свияжска.

Во время экскурсии вы увидите:

единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);

Никольскую церковь 1556 года постройки;

Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с головой лошади;

Величественный Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости» (внешний осмотр).

Ужин в кафе города.

Свободное время в центре города для покупки сувениров.

Трансфер на жд вокзал. Посадка в поезд производится с 22:00.

00:10 – отправление поезда