Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз

Наше круизное путешествие - возможность познакомиться с природой Поволжья

Наше круизное путешествие — возможность познакомиться с природой Поволжья, которая вдохновляет и дарит возможность погрузиться в мир древней истории, легенд и великолепной местной кухни.

Уникальные исторические объекты — такие, как остров-град Свияжск, угощения и радушные встречи ждут вас на пути туристического поезда. «Сказы Поволжья» — находка для тех, кто ищет новые исторические маршруты путешествий. Это идеальный маршрут выходного дня, яркий и незабываемый!
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает 🤩

Сказочный остров Град Свияжск
Сказочный остров Град Свияжск
На диком острове за один месяц вырос целый город. Вы узнаете все о чудесной истории Свияжска
Чаепитие по-татарски
Чаепитие по-татарски
Раскроем секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ
Мастер-класс по изготовлению подкоголей
Мастер-класс по изготовлению подкоголей
Вы научитесь плести «пирожки в котле», по определенной технике защипа
Интерактивное музыкальное представление
Интерактивное музыкальное представление
Национальные инструменты, народные песни и танцы. Артисты закружат вас в марийской плясовой

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

Самостоятельная посадка в туристический поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении).

20:50 — отправление поезда из Москвы.

Посадка на поездПосадка на поезд
2 день

Прибытие Казань

Завтрак в поезде.

08:00 — прибытие поезда в Казань (высадка пассажиров с 08.00 до 08.30).

08:30 — встреча с гидом, посадка в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля (время проведения экскурсии ~ 3 часа).

Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по Казани.

Вы увидите и достопримечательности города, и старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.

Вы побываете:

  • в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
  • на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
  • на Площади Свободы – в административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева и т. д.

Вы увидите:

  • Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);
  • Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – сердце древнего города, кремль пережил не одно волнительное событие многовековой истории!

Вы увидите:

  • Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
  • Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
  • Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).

История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.

Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:

  • площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
  • здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г. хранился золотой запас Царской России;
  • Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
  • точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.

Интерактивный обед «Секреты татарской кухни» — вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак.

Автобусная экскурсия на остров Град Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Вы узнаете все о чудесной истории Свияжска.

Во время экскурсии вы увидите:

  • единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);
  • Никольскую церковь 1556 года постройки;
  • Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с головой лошади;
  • Величественный Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости» (внешний осмотр).

Ужин в кафе города.

Свободное время в центре города для покупки сувениров.

Трансфер на жд вокзал. Посадка в поезд производится с 22:00.

00:10 – отправление поезда

Прибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие Казань
3 день

Прибытие в Йошкар-Олу

06:00 — прибытие поезда в Йошкар-Олу (высадка пассажиров с 06.00-9.00).

09:00 — встреча с гидом на перроне с табличкой «РЖД Тур», посадка в автобус.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле.

Во время обзорной экскурсии туристы познакомятся с единственным городом России на букву «Й», увидят сочетание разнообразных стилей и эпох.

Прогуляются по самым красивым площадям и улицам, сделают фото на фоне набережной Брюгге, побывают в самом молодом Кремле в России, загадают желание у Йошкиного кота — любимца туристов, посмотрят динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.

Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой туристы отведают дары марийской земли.

Среди них местные сыры, колбасно-мясная продукция, водка «Йошкин кот», бальзам на травах «Огни Марий Эл», марийский мед, легендарный иван-чай.

Обед с марийским подкоголем с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов.

Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл.

Также вам подадут суп в хлебе, основу для которого специально выпекают с добавлением трав, и салат «Акпатыр» из трех видов мяса, названный в честь легендарного марийского героя.

Только для участников тура — мастер-класс по изготовлению подкоголей в подарок!

Вы научитесь плести «пирожки в котле» (подкоголи в пер. с древнего финно-угорского языка), по определенной технике защипа, которую возможно сделать только обучившись этому.

Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.

Профессиональные артисты представят программу, на которой туристы услышат марийские национальные инструменты: «шувыр» волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научатся танцевать марийскую «дробушку», закружатся вместе с артистами в марийской плясовой.

Посещение Национальной Художественной Галереи.

Современная выставка, во время осмотров которой туристы узнают немало интересного об искусстве и культуре марийского народа и края.

С первой минуты туристы погружаются в атмосферу тайны. Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса.

Все это дает возможность туристам прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.

Свободное время на набережной.

Ужин в кафе города с элементами национальной кухни.

К ужину предлагаем дегустацию местных настоек типа «Тепловка», «Спотыкач», «Клюковка», «Хреновуха» и др.

После такого угощения, воспоминания о лесном марийском крае будут еще долго в сердце каждого туриста.

Трансфер на жд вокзал.

19:26 — отправление туристического поезда.

Прибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-ОлуПрибытие в Йошкар-Олу
4 день

Возвращение в Москву

09:00 — прибытие туристического поезда в Москву.

Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

КатегорияКупеСВЛюкс
Взрослые60 30080 00082 000
Дети до 10 лет52 80066 80026 500*

*стоимость на 1 ребенка до 10 лет при размещении с двумя взрослыми.

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва – Казань – Йошкар-Ола – Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не предусмотренное программой
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Можно ли выкупать места в вагонах?

Да, стоимость выкупа:

  • 1 места в купе – 22 035 руб.;
  • 1 места в СВ – 34 870 руб.;
  • доплата за 1-но местное размещение в Люкс – 37 650 руб.;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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