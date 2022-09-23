Самостоятельная посадка в туристический поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении).
20:50 — отправление поезда из Москвы.
Завтрак в поезде.
08:00 — прибытие поезда в Казань (высадка пассажиров с 08.00 до 08.30).
08:30 — встреча с гидом, посадка в автобус.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля (время проведения экскурсии ~ 3 часа).
Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по Казани.
Вы увидите и достопримечательности города, и старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.
Вы побываете:
Вы увидите:
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – сердце древнего города, кремль пережил не одно волнительное событие многовековой истории!
Вы увидите:
Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!
Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.
Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:
Интерактивный обед «Секреты татарской кухни» — вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак.
Автобусная экскурсия на остров Град Свияжск.
«Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Вы узнаете все о чудесной истории Свияжска.
Во время экскурсии вы увидите:
Ужин в кафе города.
Свободное время в центре города для покупки сувениров.
Трансфер на жд вокзал. Посадка в поезд производится с 22:00.
00:10 – отправление поезда
06:00 — прибытие поезда в Йошкар-Олу (высадка пассажиров с 06.00-9.00).
09:00 — встреча с гидом на перроне с табличкой «РЖД Тур», посадка в автобус.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле.
Во время обзорной экскурсии туристы познакомятся с единственным городом России на букву «Й», увидят сочетание разнообразных стилей и эпох.
Прогуляются по самым красивым площадям и улицам, сделают фото на фоне набережной Брюгге, побывают в самом молодом Кремле в России, загадают желание у Йошкиного кота — любимца туристов, посмотрят динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.
Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой туристы отведают дары марийской земли.
Среди них местные сыры, колбасно-мясная продукция, водка «Йошкин кот», бальзам на травах «Огни Марий Эл», марийский мед, легендарный иван-чай.
Обед с марийским подкоголем с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов.
Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл.
Также вам подадут суп в хлебе, основу для которого специально выпекают с добавлением трав, и салат «Акпатыр» из трех видов мяса, названный в честь легендарного марийского героя.
Только для участников тура — мастер-класс по изготовлению подкоголей в подарок!
Вы научитесь плести «пирожки в котле» (подкоголи в пер. с древнего финно-угорского языка), по определенной технике защипа, которую возможно сделать только обучившись этому.
Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.
Профессиональные артисты представят программу, на которой туристы услышат марийские национальные инструменты: «шувыр» волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научатся танцевать марийскую «дробушку», закружатся вместе с артистами в марийской плясовой.
Посещение Национальной Художественной Галереи.
Современная выставка, во время осмотров которой туристы узнают немало интересного об искусстве и культуре марийского народа и края.
С первой минуты туристы погружаются в атмосферу тайны. Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса.
Все это дает возможность туристам прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.
Свободное время на набережной.
Ужин в кафе города с элементами национальной кухни.
К ужину предлагаем дегустацию местных настоек типа «Тепловка», «Спотыкач», «Клюковка», «Хреновуха» и др.
После такого угощения, воспоминания о лесном марийском крае будут еще долго в сердце каждого туриста.
Трансфер на жд вокзал.
19:26 — отправление туристического поезда.
09:00 — прибытие туристического поезда в Москву.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория
|Купе
|СВ
|Люкс
|Взрослые
|60 300
|80 000
|82 000
|Дети до 10 лет
|52 800
|66 800
|26 500*
*стоимость на 1 ребенка до 10 лет при размещении с двумя взрослыми.
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Да, стоимость выкупа: