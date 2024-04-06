Ну и конечно — остров-град Свияжск с его уютными улочками и уникальным подземным музеем дерева! Полюбуемся старинными мечетями, познакомимся с выдающимися памятниками архитектуры, и всё это в сопровождении тёплой и душевной компании. Возможно проведение индивидуальных и корпоративных туров — по запросу.
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Елабуга. Чёртово городище, Кафедральный Спасский собор, Шишкинские пруды, музеи
Начало программы в 09:30 по местному времени.
Прилетаем в Казань, завтракаем и отправляемся в Елабугу!
Елабуга — провинциальный купеческий городок, история которого насчитывает более тысячи лет.
Вы увидите Чёртово городище, в котором по преданию жил оракул, предсказавший завоевание Казани. Проедете по старинным купеческим улочкам, узнаете, какие тайны хранит древний город и какова в нем жизнь сегодня.
С Елабугой связывают судьбы выдающихся личностей. Здесь творил Шишкин, писала стихи Цветаева. Здесь родилась Надежда Дурова — знаменитая кавалерист-девица. А известный психиатр Бехтерев родился близ Елабуги.
В программе:
- Чёртово городище — сохранившиеся остатки древнего поселения второй половины I тыс. н. э.;
- купеческие дома 19 века;
- Шишкинские пруды;
- Площадь тысячелетия;
- Кафедральный Спасский собор начала 19 века;
- музей Шишкина;
- музей кавалерист-девицы Дуровой;
- музей русского психиатра Бехтерева;
- музей «Протомойня» — прачечная 19 века.
Если что-то не успеем увидеть в этот день, продолжим завтра утром.
Ночёвка в Елабуге.
Вечерняя Казань. Мечеть Кул-Шариф, Казанский Кремль, Старо-татарская слобода
Утром мы прогуляемся еще чуть по Елабуге, заглянем в дом психиатра Бехтерева — в городе открыт музей, рассказывающий о его детских годах и взрослых достижениях.
Наш путь дальше в музей «Протомойня», конечно, он никого не оставит равнодушным!
Вы увидите, как стирали в дореволюционные времена. Ну и конечно, побываете на площади тысячелетия, которая напоминает о возрасте столь богатого историей города!
Время летит, а нам нужно многое успеть, мы едем в Казань на вечернюю экскурсию.
Нас ждут:
- мечеть Кул-Шариф;
- Казанский Кремль;
- Кремлевская набережная;
- Храм всех религий;
- Башня Сююмбике;
- Колокольня Богоявленского собора;
- Дворец земледельцев (он, наверное, самый красивый дворец, который я видел);
- достопримечательности Старо-татарской слободы.
Ночёвка под Казанью.
Йошкар-Ола. Набережная Брюгге, Патриаршая площадь, музей Евсеев дом
Едем в Йошкар-Олу и там обзорная экскурсия по городу,
Наш маршрут начинается с сердца столицы республики Мэрий Эл.
Сначала Патриаршая площадь — мы увидим архитектурный комплекс из «12 апостолов». Каждые три часа там появляются фигурки 12-ти апостолов и Иисуса Христа. Мы обязательно на нее успеем!
Кстати, вся эта композиция весит примерно 3 тонны. Больше такого в России нет.
Далее мы отправимся вдоль знаменитой набережной Брюгге, где стоят уютные домики высотой в 3–4 этажа. Они чем-то напоминают Европу во времена великих Медичи, одному из них там стоит памятник.
Погуляем в Царевококшайском Кремле и по бульвару Чавайн.
Посетим музей — Евсеев дом.
Музей ведет научно-исследовательскую работу и отражает в специфических формах флору и фауну края, материалы истории и этнографии, материальную и духовную культуру, традиции и обычаи марийского народа, других финно-угорских народов, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Марий Эл — русских, татар, чуваш и других.
А после потрем пузико Йошкиному коту — он там тоже есть, как и редкий памятник — Ленин в Кепке))
Мы много что еще увидим, пусть это будет сюрпризом!
Ночёвка в Йошкар-Оле.
Свияжск. Музей археологического дерева, мастер-класс по изготовлению кыстыбый
Сегодня мы отправляемся в Свияжск.
Свияжск – очень маленькое поселение. Но несмотря на то, что в длину остров составляет 1,2 км, а в ширину – 0,8, на нем разместилось очень много исторических сооружений, превращающих Свияжск в музей под открытым небом.
Конечно, всех их перечислять я не буду, но главное там стоит очень красивый Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь, также там много старинных домиков и музее.
Там даже проводят кинофестивали, так что остров живет очень активной и интересной жизнью.
А какие там ярмарки… Очень советую поесть там пирожки и выпить чай из самовара.
Еще нас там ждёт музей археологического дерева.
Это археологический раскоп в натуральную величину. В посадской части Свияжска, в месте, где сливаются Свияга и Щука образовался влажный культурный слой. Есть вода-нет кислорода, нет кислорода-нет гниения.
Так до наших дней дошли предметы быта свияжсцев 16-18 веков: лапти. сапоги, игрушки, элементы одежды и циновок, и что самое главное, нижние венцы бревен их жилищ. Хотя все это давным-давно должно было сгнить в земле.
В этом музее вы узнаете, как, чем и из чего свияжцы строили свои дома, начиная со времен Ивана Грозного, какие были бытовые особенности их жилищ, что носили, чем торговали, какими ремеслами занимались, во что играли дети, из чего ели, какие украшения дарили женщинам, и все это на реальных экспонатах, а не на картинках или реконструкции.
Вы прогуляетесь по «стеклянной улице». Под вашими ногами будет открываться раскопанный город, а мультимедийное панно поможет дорисовать картинку в вашем воображении.
Когда уже будем уезжать, если успеем, зайдем в интересный музей под открытом небом.
Посещаем Татар Авылы.
Татар Авылы — это татарская этнографическая деревня неподалеку от Свияжска. Гостеприимный хозяин встретит нас с баяном. Вместе с ним споем и даже выучим несколько татарских танцевальных движений.
В комплексе несколько деревянных домов. Зайдем в один из них. Узнаем, чем татарская печка отличается от русской, что такое кумган, что необычного в татарских сапогах. На примере этого дома нам расскажут, каким был день одного местного жителя в дореволюционное время.
Затем отправимся осматривать кузнечную и гончарную мастерские, побываем в доме, где снималась первая серия фильма «Зулейха открывает глаза», и немного поговорим о татарском кинематографе. Одна беда: женщин пустят только на женскую половину этого дома, а мужчин на мужскую.
Ну и, конечно, нас будет ждать мастер-класс по изготовлению кыстыбый в дровяной печи. Все вместе будем лепить лепешки, начинять их картофельным пюре и завершится программа чаепитием.
И довольные и счастливые едем домой!
Окончание программы в 19:30 по местному времени.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 2-3-местных номерах в гостиницах 3* по нашему маршруту.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гостиница
- Завтраки
- Трансфер
- Гид, билеты в музей
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Татарстан, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору