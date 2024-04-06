4 день

Свияжск. Музей археологического дерева, мастер-класс по изготовлению кыстыбый

Сегодня мы отправляемся в Свияжск.

Свияжск – очень маленькое поселение. Но несмотря на то, что в длину остров составляет 1,2 км, а в ширину – 0,8, на нем разместилось очень много исторических сооружений, превращающих Свияжск в музей под открытым небом.

Конечно, всех их перечислять я не буду, но главное там стоит очень красивый Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь, также там много старинных домиков и музее.

Там даже проводят кинофестивали, так что остров живет очень активной и интересной жизнью.

А какие там ярмарки… Очень советую поесть там пирожки и выпить чай из самовара.

Еще нас там ждёт музей археологического дерева.

Это археологический раскоп в натуральную величину. В посадской части Свияжска, в месте, где сливаются Свияга и Щука образовался влажный культурный слой. Есть вода-нет кислорода, нет кислорода-нет гниения.

Так до наших дней дошли предметы быта свияжсцев 16-18 веков: лапти. сапоги, игрушки, элементы одежды и циновок, и что самое главное, нижние венцы бревен их жилищ. Хотя все это давным-давно должно было сгнить в земле.

В этом музее вы узнаете, как, чем и из чего свияжцы строили свои дома, начиная со времен Ивана Грозного, какие были бытовые особенности их жилищ, что носили, чем торговали, какими ремеслами занимались, во что играли дети, из чего ели, какие украшения дарили женщинам, и все это на реальных экспонатах, а не на картинках или реконструкции.

Вы прогуляетесь по «стеклянной улице». Под вашими ногами будет открываться раскопанный город, а мультимедийное панно поможет дорисовать картинку в вашем воображении.

Когда уже будем уезжать, если успеем, зайдем в интересный музей под открытом небом.

Посещаем Татар Авылы.

Татар Авылы — это татарская этнографическая деревня неподалеку от Свияжска. Гостеприимный хозяин встретит нас с баяном. Вместе с ним споем и даже выучим несколько татарских танцевальных движений.

В комплексе несколько деревянных домов. Зайдем в один из них. Узнаем, чем татарская печка отличается от русской, что такое кумган, что необычного в татарских сапогах. На примере этого дома нам расскажут, каким был день одного местного жителя в дореволюционное время.

Затем отправимся осматривать кузнечную и гончарную мастерские, побываем в доме, где снималась первая серия фильма «Зулейха открывает глаза», и немного поговорим о татарском кинематографе. Одна беда: женщин пустят только на женскую половину этого дома, а мужчин на мужскую.

Ну и, конечно, нас будет ждать мастер-класс по изготовлению кыстыбый в дровяной печи. Все вместе будем лепить лепешки, начинять их картофельным пюре и завершится программа чаепитием.

И довольные и счастливые едем домой!

Окончание программы в 19:30 по местному времени.