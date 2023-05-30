Вечерние огни Йошкар-ОлыЙошкар-Ола (бывший Царевококшайск) — небольшой провинциальный городок вдали от крупных центров. Именно это делает его уютным, милым, душевным, то есть — ламповым.

Во время экскурсии мы посетим те места, которые особенно любимы горожанами: посмотрим уникальные динамические часы «Вход Господень в Иерусалим» и «Явление иконы Божией Матери «Троеручица», пройдемся по старой набережной Малой Кокшаги с дореволюционными домиками, познакомимся с авторскими проектами советских архитекторов, увидим, кто и как сформировал лицо города — нынешний архитектурный облик (в том числе и из молодежи) в сопровождении вечерних огней Йошкар-Олы. Патриаршая площадьВас ждет уникальное путешествие во времена жизни Иисуса Христа во время выхода динамических часов «12 апостолов» и знакомство с новой застройкой набережной Малой Кокшаги в европейском стиле. Исторический центрМы прогуляемся по старой набережной и узнаем о дореволюционной жизни города в рассказах путешественников и местных жителей. Авторские проекты архитекторов советского времениЗаглянем в уютные йошкар-олинские дворики и увидим то, что скрыто от глаз обычного туриста, пройдемся по бульвару Чавайна, узнаем историю появления Мемориала воинской славы и Вечного огня, найдем, где находится здание-самолет и где могла в Йошкар-Оле появиться сталинская высотка. Площадь Оболенского-НоготковаНа главной административной площади города мы узнаем, как связан марийский лось, итальянский дож и царевококшайский воевода, и почему сюжет динамических часов посвящен иконе Божией Матери «Троеручица».