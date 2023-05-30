Йошкар-Ола — провинциальный, но удивительный город. Особенно ярко его красота раскрывается в огнях вечерних улиц.
Нас ждет путешествие сквозь эпохи: мы осмотрим дореволюционные здания исторического центра, необычные советские архитектурные памятники, пройдемся по улицам, бульварам и набережным.
Вы увидите динамические часы «12 апостолов», Мемориал воинской славы, площадь Оболенского-Ноготкова и многое другое.
Нас ждет путешествие сквозь эпохи: мы осмотрим дореволюционные здания исторического центра, необычные советские архитектурные памятники, пройдемся по улицам, бульварам и набережным.
Вы увидите динамические часы «12 апостолов», Мемориал воинской славы, площадь Оболенского-Ноготкова и многое другое.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
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даты
Что вас ожидает:
- Патриаршая площадь
- Динамические часы «12 апостолов»
- Набережная Малой Кокшаги
- Исторический центр
- Бульва Чавайна
- Мемориал воинской славы
- Вечный огонь
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Икона Божией Матери «Троеручица»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечерние огни Йошкар-ОлыЙошкар-Ола (бывший Царевококшайск) — небольшой провинциальный городок вдали от крупных центров. Именно это делает его уютным, милым, душевным, то есть — ламповым.
Во время экскурсии мы посетим те места, которые особенно любимы горожанами: посмотрим уникальные динамические часы «Вход Господень в Иерусалим» и «Явление иконы Божией Матери «Троеручица», пройдемся по старой набережной Малой Кокшаги с дореволюционными домиками, познакомимся с авторскими проектами советских архитекторов, увидим, кто и как сформировал лицо города — нынешний архитектурный облик (в том числе и из молодежи) в сопровождении вечерних огней Йошкар-Олы. Патриаршая площадьВас ждет уникальное путешествие во времена жизни Иисуса Христа во время выхода динамических часов «12 апостолов» и знакомство с новой застройкой набережной Малой Кокшаги в европейском стиле. Исторический центрМы прогуляемся по старой набережной и узнаем о дореволюционной жизни города в рассказах путешественников и местных жителей. Авторские проекты архитекторов советского времениЗаглянем в уютные йошкар-олинские дворики и увидим то, что скрыто от глаз обычного туриста, пройдемся по бульвару Чавайна, узнаем историю появления Мемориала воинской славы и Вечного огня, найдем, где находится здание-самолет и где могла в Йошкар-Оле появиться сталинская высотка. Площадь Оболенского-НоготковаНа главной административной площади города мы узнаем, как связан марийский лось, итальянский дож и царевококшайский воевода, и почему сюжет динамических часов посвящен иконе Божией Матери «Троеручица».
Вторник, среда, четверг, пятница с 17:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Царьградский проспект, д. 37Завершение: Ленинский проспект, д. 24
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, среда, четверг, пятница с 17:45Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Обязательно подготовьтесь к экскурсии: необходима удобная одежда и обувь по погоде. До встречи!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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