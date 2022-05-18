Яркая и вкусная поездка, которая познакомит вас с единственным городом в России на букву Й.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге и Амстердам, увидите две динамические скульптурные композиции, посидите на лавочке с Йошкиным котом и загадаете желание.
А еще в поездке вы познакомитесь с народом мари — коренными жителями республики, услышите мелодию марийской речи, почувствуете особый уклад народной жизни.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
проживание в гостинице 3*, 2-х местные номера,
транспортное обслуживание,
питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин,
входные билеты, услуги гида, мастер классы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
ж/д билеты,
личные расходы,
доп. слуги в гостинице.
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание в гостинице 3*, 2-х местные номера
Транспортное обслуживание
Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
Входные билеты, услуги гида, мастер классы
Что не входит
Ж/д билеты
Личные расходы
Доп. слуги в гостинице
Место начала и завершения?
ж / д вокзал Йошкар-Олы
Когда и сколько длится?
Когда: 30 апреля-1 мая, 11-12 июня, 8-9 октября, 4-5 ноября
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
30 апреля-1 мая, 11-12 июня, 8-9 октября, 4-5 ноября
Шелковый — ваш гид в Йошкар-Оле
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