ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье

Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге

Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге и Амстердам, увидите две динамические скульптурные композиции, посидите на лавочке с Йошкиным котом и загадаете желание.

А еще познакомитесь с народом мари — коренными жителями республики.
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье

Что вас ожидает 🤩

  • Набережная Брюгге
  • Набережная Амстердам
  • Театр им. М. Шкетана
  • Музей Йошкина кота
  • Этно-комплекс

Что вас ждет

Яркая и вкусная поездка, которая познакомит вас с единственным городом в России на букву Й.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге и Амстердам, увидите две динамические скульптурные композиции, посидите на лавочке с Йошкиным котом и загадаете желание.
А еще в поездке вы познакомитесь с народом мари — коренными жителями республики, услышите мелодию марийской речи, почувствуете особый уклад народной жизни.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание в гостинице 3*, 2-х местные номера,
  • транспортное обслуживание,
  • питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин,
  • входные билеты, услуги гида, мастер классы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • ж/д билеты,
  • личные расходы,
  • доп. слуги в гостинице.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 3*, 2-х местные номера
  • Транспортное обслуживание
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Входные билеты, услуги гида, мастер классы
Что не входит
  • Ж/д билеты
  • Личные расходы
  • Доп. слуги в гостинице
Место начала и завершения?
ж / д вокзал Йошкар-Олы
Когда и сколько длится?
Когда: 30 апреля-1 мая, 11-12 июня, 8-9 октября, 4-5 ноября
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

30 апреля-1 мая, 11-12 июня, 8-9 октября, 4-5 ноября

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