Что вас ждет

Яркая и вкусная поездка, которая познакомит вас с единственным городом в России на букву Й.

Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге и Амстердам, увидите две динамические скульптурные композиции, посидите на лавочке с Йошкиным котом и загадаете желание.

А еще в поездке вы познакомитесь с народом мари — коренными жителями республики, услышите мелодию марийской речи, почувствуете особый уклад народной жизни.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

проживание в гостинице 3*, 2-х местные номера,

транспортное обслуживание,

питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин,

входные билеты, услуги гида, мастер классы.

Туристы оплачивают самостоятельно: