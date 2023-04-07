Йошкар-Ола по водной глади: 7 мостов

Йошкар-Ола по водной глади

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Отправившись на водную прогулку, вы сможете откроется для себя «Новую» Йошкар-Олу с необычной стороны, а фотографии получатся — загляденье!
Йошкар-Ола по водной глади: 7 мостов
Йошкар-Ола по водной глади: 7 мостов
Йошкар-Ола по водной глади: 7 мостов
Йошкар-Ола по водной глади: 7 мостов
Йошкар-Ола по водной глади: 7 мостов
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • обзор реки Малая Кокшага, на которой стоит Йошкар-Ола.
  • рассказ о набережных Брюгге и Амстердам, а также о главных красотах города, смотрящих на реку — Патриаршей площади и Площади Республики.
  • обзор 2 главных мостов: Воскресенского, под которым можно загадать желание и Театрального.

Важная информация:

  • Сезон водных прогулок открывается в мае.
  • Группы 2-4 человека катаются на катамаране.
  • Группы 4-10 человек катаются на ладье, стилизованной под начало XII века.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение группы
Что не входит
  • Обед в кафе города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Сезон водных прогулок открывается в мае.
  • Группы 2-4 человека катаются на катамаране.
  • Группы 4-10 человек катаются на ладье, стилизованной под начало XII века
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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