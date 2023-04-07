Йошкар-Ола по водной глади
Отправившись на водную прогулку, вы сможете откроется для себя «Новую» Йошкар-Олу с необычной стороны, а фотографии получатся — загляденье!
Ближайшие даты:
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- обзор реки Малая Кокшага, на которой стоит Йошкар-Ола.
- рассказ о набережных Брюгге и Амстердам, а также о главных красотах города, смотрящих на реку — Патриаршей площади и Площади Республики.
- обзор 2 главных мостов: Воскресенского, под которым можно загадать желание и Театрального.
Важная информация:
- Сезон водных прогулок открывается в мае.
- Группы 2-4 человека катаются на катамаране.
- Группы 4-10 человек катаются на ладье, стилизованной под начало XII века.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение группы
- Что не входит
- Обед в кафе города
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Сезон водных прогулок открывается в мае.
- Группы 2-4 человека катаются на катамаране.
- Группы 4-10 человек катаются на ладье, стилизованной под начало XII века
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Йошкар-Олы
Мини-группа
Данил, Ирина и Евгений
Привет, Йошкар-Ола
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
в районе Царевококшайского кремля
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
1 020₽ за человека
Индивидуальная
Елена
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром
недалеко от Спасской башни
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Елена
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
на набережной Кокшаги
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
2 600₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии