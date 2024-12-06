4 дня
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальные блюда
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
66 000₽ за человека
3 дня
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Побывать на сыроварне, увидеть главное в столице Марий Эл и погулять по дворцово-парковому ансамблю
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
43 000₽ за человека
2 дня
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
7 дек в 14:30
14 дек в 14:30
25 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «В марте»
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