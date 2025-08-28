Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
28 авг в 12:00
30 авг в 12:00
9500 ₽ за человека
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
13 сен в 12:00
27 сен в 12:00
9200 ₽ за человека
На рыбалку по проверенным местам на Угре на лодках: с обучением и проживанием в доме (всё включено)
Отправиться за щукой с опытным рыбаком, половить на разные приманки и отдохнуть на природе
Начало: Калужская область, деревня Батино или город Юхнов,...
2 сен в 10:00
13 сен в 10:00
12 700 ₽ за человека
