Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Юрьев-Польском, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
9 800 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский: индивидуальная экскурсия
Начнем у памятника Юрию Долгорукому, прогуляемся по валам и узнаем о первой крепости. Посетим Георгиевский собор и Михайло-Архангельский монастырь
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Юрьев-Польскому с осмотром Михайло-Архангельского монастыря
Путешествие в Юрьев-Польский, основанный в 1152 году. Увидите древние валы, монастыри и храмы, включая Георгиевский собор и Святославов крест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
    Очень понравилась экскурсия, которую провела гид Татьяна. Прогулялись по валу, посмотрели на храмы и послушали увлекательный рассказ об истории этих мест, города, монастырей, купцах и др. Спасибо за профессионализм и любовь к городу!
  • Ю
    Юлия
    17 июля 2024
    Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
    Была на экскурсии 14.07.2024. Очарована городом. Спасибо гиду Михайлу за качественную работу! Хорошо, что был показан не только город, но и район.
  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
    НЕкогда
  • К
    Катерина
    26 февраля 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    После проведенной экскурсии и интересной истории захотелось вернуться сюда весной летом и осенью! Спасибо Михаил
  • В
    Владислав
    15 ноября 2023
    Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
    Очень насыщенная экскурсия! Особенно интересен собор домонгольского периода, о котором Михаил рассказал очень подробно и досконально. В Ополье посмотрели место
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    Липицкой битвы между сыном и внуком Юрия Долгорукого (назидание потомкам - крепить единство, не допускать усобиц). Побывали в Симе на месте первого захоронения героя Бородинской битвы П. И. Багратиона. В общем - понравилось, Михаил прекрасный рассказчик и организатор. Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Увидели Юрьев-Польский кремль и Геориевский собор. Подробный рассказ об исторических событиях с проходом по кремлевскому валу дало возможность составить представление
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    о прошлом градоустройстве и истории города. Детализированный рассказ о создании и восстановлении Георгиевского собора с локализацией подписи самого создателя на стене собора, а также знаменитого слоника, добавило чувство причастности к великому творению. Экскурсовод Михаил - грамотный, опытный рассказчик, влюбленный в историю.

  • М
    Марина
    17 сентября 2023
    Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
    Мы увидели древнюю архитектуру города, узнали дату и кто был основателем города, важные исторические вехи его развития, связь древнего Юрьева
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    с другими древнерусскими городами, и ещё много интересного. Мы увидели Городище и полюбовплись просторами Ополья. Поклонились первому месту захоронения Героя Войны 1812 года Багратиона. Очень повезло с гидом МихаиКлом (не запомнила его фамилию). Он сумел донести нам свои обширные и детальные знания, создать ощущение причастности к истории Велмкой России.

  • С
    Светлана
    30 мая 2023
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Всё на хорошем уровне, спасибо, будем рекомендовать друзьям и близким подобную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в августе 2024
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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