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с другими древнерусскими городами, и ещё много интересного. Мы увидели Городище и полюбовплись просторами Ополья. Поклонились первому месту захоронения Героя Войны 1812 года Багратиона. Очень повезло с гидом МихаиКлом (не запомнила его фамилию). Он сумел донести нам свои обширные и детальные знания, создать ощущение причастности к истории Велмкой России.