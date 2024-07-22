4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
9 800₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский: индивидуальная экскурсия
Начнем у памятника Юрию Долгорукому, прогуляемся по валам и узнаем о первой крепости. Посетим Георгиевский собор и Михайло-Архангельский монастырь
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Юрьев-Польскому с осмотром Михайло-Архангельского монастыря
Путешествие в Юрьев-Польский, основанный в 1152 году. Увидите древние валы, монастыри и храмы, включая Георгиевский собор и Святославов крест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита22 июля 2024Очень понравилась экскурсия, которую провела гид Татьяна. Прогулялись по валу, посмотрели на храмы и послушали увлекательный рассказ об истории этих мест, города, монастырей, купцах и др. Спасибо за профессионализм и любовь к городу!
- ЮЮлия17 июля 2024Была на экскурсии 14.07.2024. Очарована городом. Спасибо гиду Михайлу за качественную работу! Хорошо, что был показан не только город, но и район.
- ИИрина3 июля 2024НЕкогда
- ККатерина26 февраля 2024После проведенной экскурсии и интересной истории захотелось вернуться сюда весной летом и осенью! Спасибо Михаил
- ВВладислав15 ноября 2023Очень насыщенная экскурсия! Особенно интересен собор домонгольского периода, о котором Михаил рассказал очень подробно и досконально. В Ополье посмотрели место
- ТТатьяна25 сентября 2023Увидели Юрьев-Польский кремль и Геориевский собор. Подробный рассказ об исторических событиях с проходом по кремлевскому валу дало возможность составить представление
- ММарина17 сентября 2023Мы увидели древнюю архитектуру города, узнали дату и кто был основателем города, важные исторические вехи его развития, связь древнего Юрьева
- ССветлана30 мая 2023Всё на хорошем уровне, спасибо, будем рекомендовать друзьям и близким подобную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Популярные экскурсии»
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