Обзорные экскурсии в Юрьев-Польском

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Юрьев-Польский: история и современность

Заглянуть в самые любопытные уголки древнего города в компании профессионального историка

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
«Младший брат Москвы», «Провинциальная жемчужина Золотого кольца» — как только ни называют маленький Юрьев-Польский во Владимирщине.

За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города, и услышите местные легенды и предания.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Юрьев-Польский: история и современность
Юрьев-Польский: история и современность

Что вас ожидает

Самое интересное о Юрьев-Польском
Юрьев-Польский манит путешественников необычными памятниками архитектуры XIII-XX столетий. Вы познакомитесь с Михайло-Архангельским монастырем и рассмотрите многочисленные белокаменные изображения на стенах Георгиевского собора начала XIII века. А в Покровском храме сможете поклониться мощам святого благоверного князя Святослава, внука Юрия Долгорукого и неуемного воителя.

Юрьев-Польский как на ладони
Вы пройдете вдоль Торговых рядов XIX века, полюбуетесь живописными руинами Петропавловского монастыря и увидите, где снимались эпизоды «Золотого теленка». А забравшись на опоясывающий город старинный Земляной вал, насладитесь панорамой местных храмов и бескрайних полей. В завершение я расскажу о современном Юрьев-Польском и традициях и быте его жителей.

Организационные детали

  • Входные билеты в Георгиевский собор не включены в стоимость — 45 рублей с человека
  • Дети до 7 лет участвуют бесплатно
Юрьев-Польский: история и современность
Юрьев-Польский: история и современность
Юрьев-Польский: история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я профессиональный историк и краевед, родившийся в Юрьев-Польском. А также автор более полутора десятка исторических книг и сотен статей и публикаций о юрьев-польской земле, член Союза писателей России и Союза краеведов России. С радостью поделюсь своими знаниями!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Юрьев-Польском

Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольцаЮрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольцаЮрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
2600 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия
Маленький город Юрьев-Польский славится старинной храмовой архитектурой и уютным центром с деревянными домами. Я проведу вас по улицам одного из непризнанных — но не менее значимых и красивых — городов Золотого кольца, расскажу историю его основания и помогу расшифровать уникальную резную живопись на стенах Георгиевского собора.

Выбирайте и другие экскурсии в Юрьев-Польском

ВсеОбзорныеПешкомИндивидуальные