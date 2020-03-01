Обзорные экскурсии в Юрьев-Польском

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Самое интересное о Юрьев-Польском

Юрьев-Польский манит путешественников необычными памятниками архитектуры XIII-XX столетий. Вы познакомитесь с Михайло-Архангельским монастырем и рассмотрите многочисленные белокаменные изображения на стенах Георгиевского собора начала XIII века. А в Покровском храме сможете поклониться мощам святого благоверного князя Святослава, внука Юрия Долгорукого и неуемного воителя.

Юрьев-Польский как на ладони

Вы пройдете вдоль Торговых рядов XIX века, полюбуетесь живописными руинами Петропавловского монастыря и увидите, где снимались эпизоды «Золотого теленка». А забравшись на опоясывающий город старинный Земляной вал, насладитесь панорамой местных храмов и бескрайних полей. В завершение я расскажу о современном Юрьев-Польском и традициях и быте его жителей.