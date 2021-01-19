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Как добраться до Южно-Курильска на самолёте

В Южно-Курильске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mendeleyevo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Южно-Курильска

  1. Менделеево DEE
    Mendeleyevo Airport

Самые дешёвые билеты в Южно-Курильск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.01.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска5 9421ч 20м
19.01.2021из 🇷🇺Хабаровска12 38029ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Владивостока12 6955ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Иркутска15 71315ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Москвы20 18114ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга22 99025ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Сургута23 20051ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Самары23 77636ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга23 96926ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Ставрополя24 11320ч 45м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Новосибирска24 14832ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Омска24 30249ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Красноярска24 35547ч 55м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска26 03551ч 15м (⇵2)
25.10.2020из Ялты27 37149ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Краснодара28 16617ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска29 94753ч 30м (⇵2)
08.01.2021из 🇷🇺Махачкалы38 62335ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Южно-Курильска