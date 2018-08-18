У вас в распоряжении целая неделя для того, чтобы перевернуть свое восприятие окружающего мира

А Алена 4 Отзыв на: Кунашир - остров четырех вулканов В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег. Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь. Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».

С Сергей 5 Отзыв на: Кунашир - остров четырех вулканов Все просто супер. Организация отличная! Но есть два пожелания: 1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку 2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.