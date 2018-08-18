Все экскурсии в Южно-Курильске, билеты и развлечения
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Авторский тур
Большая Страна
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России. Они затеряны в Тихом Океане на Дальнем Востоке России
16 авг
6 сен
20 сен
96 568₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России. Кунашир - изюминка на карте Курильских островов
17 авг
7 сен
21 сен
72 858₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Курильские острова, затерянные в Тихом океане, входят в ТОП 10 «Самых красивых островов на планете»
Завтра
12 сен
от 208 038₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды - остров Кунашир
18 авг
18 сен
от 149 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан
Групповой тур «Сахалин - Кунашир - Итуруп - Шикотан» - это уникальная возможность увидеть четыре самых известных
5 окт
169 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Такие далекие и манящие острова - Сахалин и Кунашир. Не упустите возможность посетить сразу два острова Курильской гряды
30 апр
11 июня
15 июня
19 июня
129 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Чудеса острова Кунашир
Кунашир…. Здесь цветет магнолия и земля дышит горячим паром, здесь трава выше человека
19 июля
20 авг
20 сен
98 500₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Удивительный и такой манящий остров Кунашир приглашает к себе
9 июля
15 окт
62 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды - остров Кунашир
8 июля
14 окт
от 113 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - такой далекий и такой манящий! Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть
28 июня
4 июля
21 июля
26 июля
73 500₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Сахалин - Итуруп
Сахалин и Курильские острова - уникальный регион, здесь можно погулять по вулканам
22 сен
от 108 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Сахалин - уникальный регион, который интересен не только летом, но
2 янв
19 фев
6 мар
от 79 200₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Сахалин - Кунашир
Наш удивительный, полный приключений тур по двум островам Сахалинской гряды - Сахалину и Кунаширу
6 июля
13 июля
10 авг
24 авг
от 108 600₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Восхождение на вулкан Тятя
Кунашир - остров, который не отпускает
23 авг
от 69 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Большая Страна
Неделя на Сахалине и Итурупе
У вас в распоряжении целая неделя для того, чтобы перевернуть свое восприятие окружающего мира
8 июля
126 000₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Южно-Курильску»
- ААлена22 июня 2022В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег. Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь. Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
- ССергей20 июня 2022Все просто супер. Организация отличная! Но есть два пожелания: 1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку 2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
- ССергей19 июня 2022Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.