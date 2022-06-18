09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
10:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Выезд на джипах.
Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на джипах.
Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу).
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам / обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой – уха.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в порт.
Оформление на судно.
Отход теплохода в 13:00.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
* В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков.
Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.
Тур предусматривает проживание в г. Южно-Курильске и на борту теплохода.
Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.
Доплаты на Кунашире (по желанию, под запрос):
Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».