Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа

Удивительный и такой манящий остров Кунашир приглашает к себе

5
3 отзыва
Удивительный и такой манящий остров Кунашир приглашает к себе в гости! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/sahalin-i-kurilskie-ostrova/chudesa-ostrova-kunashir-149825.
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Чудеса острова Кунашир. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
9
июл
15
окт

Что вас ожидает 🤩

Фумарольное поле
Фумарольное поле
Осмотрим фумаролы и сольфатары вулкана Менделеева и искупаемся в природных термальных источниках
Озера Кипящее и Горячее
Озера Кипящее и Горячее
Восхитимся невероятной красотой двух кратеров вулкана Головина – озерами Кипящее и Горячее
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Дойдем до мыса Столбчатый – одного из самых удивительных и уникальных мест на земле
Купание в Охотском море
Купание в Охотском море
Не упустим возможность искупаться в Охотском море во время одной из экскурсий
Уха на костре
Уха на костре
Насладимся вкусом настоящей ухи, приготовленной на костре

Программа тура по дням

1 день

Отправление на теплоходе в Южно-Курильск

09:00 Трансфер в порт Корсаков. 

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. 

За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива. 

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

2 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

10:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир. 

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. 

Выезд на джипах. 

Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева», трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Обед (сухпаек). 

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в природных термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

 Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники
3 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на джипах. 

Далее пешком отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», трекинг 2,5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. 

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. 

Время стоянки в кальдере ~3 часа. 

Обед (сухпаек). 

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. 

На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу). 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
4 день

Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. 

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы «Белые монахи». 

Сложный проход по маленьким полочкам / обломкам столбов к мысу «Столбчатому». 

Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. 

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. 

Купание в море. 

Обед костровой – уха. 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»
5 день

Краеведческий музей, отплытие теплохода

09:00 Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей. 

Трансфер в порт. 

Оформление на судно. 

Отход теплохода в 13:00.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

* В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.

6 день

Прибытие в Южно-Сахалинск, завершение программы

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков. 

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Южно-Курильске и на борту теплохода.

Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.

Доплаты на Кунашире (по желанию, под запрос):

  • за 2-х местный люкс в г-це Флагман на о. Кунашир – 4 200 руб./чел./3 ночи (с удобствами);
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 на о. Кунашир 5 000 руб./чел./3 ночи (с удобствами);
  • за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 на о. Кунашир – 5 000 руб./чел./3 ночи (с удобствами)

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):

  • г-ца «Гагарин» 3* – 6 400 руб./чел./ночь DBL; 5 200 руб./чел./ночь SNGL;
  • г-ца «Мега-Палас» 4* – 83 500 руб./чел./ночь DBL; 7 200 руб./чел./ночь SNGL.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-х местное размещение (ч/у)
  • Питание 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.
  • Билет на т/х Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков:4-х местная каюта – 13 000 руб. /чел. 2-х местная каюта – 15 800 руб. /чел
  • 4-х местная каюта – 13 000 руб. /чел.
  • 2-х местная каюта – 15 800 руб. /чел
  • Питание на теплоходе (по меню)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.

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