Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России. Кунашир – изюминка на карте Курильских островов. Побывав на этот удивительном острове, вы полюбите его навсегда!

Обязательно понежимся в озерце с термальной грязью и ополоснемся минеральной водой ручья

Восхитимся красотой причудливых скалы, в которых услышим звук органной музыки, истинных тысячелетних памятников

Увидим просторное поле, на котором «дышат» парами большие и маленькие фумаролы вулкана Менделеево

Совершим треккинг к удивительному вулкану, где увидим в кальдере два озера: Кипящее и Горячее

Программа тура по дням

1 день Выезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий день

Вылет в Южно-Курильск. Прибытие в Южно-Курильск. Трансфер в гостиницу. Ужин в кафе гостиницы.

2 день Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 09:30 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее. Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана). Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана. Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее. Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину! Экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)! Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера! Только для Вашей безопасности обязательно слушайте рекомендации нашего гида! 14:00 Обед походный (сухой паек). 19:00 Ужин в кафе гостиницы ВНИМАНИЕ! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 16 км (туда и обратно). РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

3 день Фумарольное поле вулкана Менделеево

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 По нашей традиции посещаем краеведческий музей Южно-Курильска. 11:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеево. Действующий вулкан южной части острова Кунашир. Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. Высота 886 м (по другим данным — 888 м). Конус вулкана окружен обширной кальдерой, которая образовалась в результате разрушения конуса более древнего вулкана. Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг. На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году. Очень популярное у туристов место, несмотря на трудности при подъеме на поле! Тропа, ведущая к нему, очень интересна! То шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста. То поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев. То переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку. То остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ели. То спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно приближаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором «дышат» парами большие и маленькие фумаролы! 15:00 Обед (сухой паек). Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота. 19:00 Ужин в кафе гостиницы. ВНИМАНИЕ! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6-7 часов. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки,при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

4 день Мыс Столбчатый

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 Выезд на мыс Столбчатый. Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды. Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи. Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого! 14:30 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря. Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться! 16:30 Посадка на автотранспорт. Возвращение в гостиницу. 17:00 Прибытие в гостиницу. 18:00 Ужин в кафе гостиницы. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыс Столбчатый в одну сторону. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

5 день Экологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-Сахалинск