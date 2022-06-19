Кунашир - «черный» остров Курильской гряды

Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России. Кунашир - изюминка на карте Курильских островов

5
3 отзыва
Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России. Кунашир – изюминка на карте Курильских островов. Побывав на этот удивительном острове, вы полюбите его навсегда!
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Ближайшие даты:
17
авг
07
сен
21
сен

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Головнина
Вулкан Головнина
Совершим треккинг к удивительному вулкану, где увидим в кальдере два озера: Кипящее и Горячее
Фумарольное поле
Фумарольное поле
Увидим просторное поле, на котором «дышат» парами большие и маленькие фумаролы вулкана Менделеево
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Восхитимся красотой причудливых скалы, в которых услышим звук органной музыки, истинных тысячелетних памятников
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Насладимся вкусом свежих Курильских деликатесов на берегу моря
Термальные источники
Термальные источники
Обязательно понежимся в озерце с термальной грязью и ополоснемся минеральной водой ручья

Программа тура по дням

1 день
Выезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий день

Вылет в Южно-Курильск.

Прибытие в Южно-Курильск.

Трансфер в гостиницу.

Ужин в кафе гостиницы.

2 день
Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

09:30 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.

Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана). 

Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. 

Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана. 

Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее. 

Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!

Экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)! 

Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!

Только для Вашей безопасности обязательно слушайте рекомендации нашего гида!

14:00 Обед походный (сухой паек).

19:00 Ужин в кафе гостиницы

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 16 км (туда и обратно).

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее
3 день
Фумарольное поле вулкана Менделеево

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 По нашей традиции посещаем краеведческий музей Южно-Курильска.

11:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеево.

Действующий вулкан южной части острова Кунашир. 

Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. 

Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. 

Высота 886 м (по другим данным — 888 м). 

Конус вулкана окружен обширной кальдерой, которая образовалась в результате разрушения конуса более древнего вулкана. 

Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг. 

На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. 

Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.

Очень популярное у туристов место, несмотря на трудности при подъеме на поле! 

Тропа, ведущая к нему, очень интересна! 

То шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста.

То поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев. 

То переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку. 

То остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ели. 

То спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно приближаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!

15:00 Обед (сухой паек).

Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки,при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Фумарольное поле вулкана МенделеевоФумарольное поле вулкана МенделеевоФумарольное поле вулкана МенделеевоФумарольное поле вулкана Менделеево
4 день
Мыс Столбчатый

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на мыс Столбчатый.

Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.

Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… 

Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.

Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!

14:30 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.

Отдых на берегу моря. 

Желающие могут искупаться!

16:30 Посадка на автотранспорт.

Возвращение в гостиницу.

17:00 Прибытие в гостиницу.

18:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыс Столбчатый в одну сторону.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Мыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс Столбчатый
5 день
Экологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.

Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт. 

Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. 

По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.

Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. 

Это предупреждение: осторожно – магнолия! 

Вам повезет, если Вы приехали в июне, Вы сможете увидеть как она цветет и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!

По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.

Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну. 

Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью. 

Местечко называется термальные источники Столбовские. 

Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! 

Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!

13:00 Возвращение в гостиницу. 

Обед в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Южно-Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Экологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-СахалинскЭкологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-СахалинскЭкологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-СахалинскЭкологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Кунашир (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати). 

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:

  • При двухместном размещении – 72 858 рублей;
  • При одноместном размещении – 80 029 рублей ;
  • Ребенок до 12 лет – 69 858 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программетрансферы по программепроживание в гостинице на о. Кунашир (номера с удобствами на блок при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати)питание
  • Указанное в программетранспортное обслуживание на маршрутахсопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутахоформление погранпропуска на о. Кунаширстраховка от несчастного случая
  • Страховое покрытие до 100 000 рубплащ-дождевик и дождевики на обувь
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратнопитание
  • Не указанное в программе тураавиабилет по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – 12 900 руб
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • фотоаппарат;
  • теплая и непромокаемая одежду;
  • куртка;
  • сланцы;
  • сапоги или непромокаемая обувь;
  • купальный костюм;
  • средства от комаров;
  • защитный крем от солнца:
  • головные уборы.
Какие необходимы документы для оформления пропуска на Курильские?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Рекомендации по покупке авиабилетов до Южно-Сахалинска

Рекомендуем покупать обратные билеты на следующий день после окончания тура или даже через день.

Иногда из-за погодных условия вылет с Кунашира на Сахалин задерживается на несколько дней, поэтому лучше иметь в запасе время перед обратным вылетом домой. Если задержек не будет, вы сможете в свободное время посетить достопримечательности Сахалина.

Сложность маршрутов на острове Кунашир

Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Головнина мы идем 8 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!
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