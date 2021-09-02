Добро пожаловать на остров Сахалин.
Вы прибываете в воздушную гавань нашего острова – аэропорт Хомутово.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).
В 16:00 мы с вами отправляемся на обзорную экскурсию по городу Южно-Сахалинску.
Сегодня у нас будет много истории, архитектурное наследие Японской империи и прекрасный приветственный ужин с морепродуктами, на котором мы познакомимся со всеми участниками группы, а также обсудим планы на ближайшую неделю.
День мы начинаем с завтрака в гостинице.
Затем мы отправляемся в уже известный нам аэропорт Хомутово.
Регистрация на рейс, посадка на самолёт и вот уже через час вы на острове Итуруп в аэропорту Ясный.
Оставшуюся половину дня мы с вами проведём на вулкане Баранском.
Осмотрим фумарольные поля, наберём бурлящей грязи для оздоровительных процедур и отправимся к голубому озеру на полдник с "аристократической" ноткой.
Завершающим этапом посещения вулкана, станет принятие горячих ванн в комплексе термальных источников на свежем воздухе.
Ужинать мы с вами отправляемся в местное кафе, где гостеприимная хозяйка уже ждёт вас с вкусным ужином.
ВАЖНО! Время вылета может быть изменено перевозчиком. В данном случае Программа может быть изменена с обязательным условием посещения всех указанных объектов.
Идем на завтрак в уже известное нам кафе.
Нужно проснуться и запастись калориями, ведь сегодня очередной прекрасный день нашего путешествия.
Сегодня мы с вами отправимся в морскую экскурсию на Белые скалы.
Этот день вы запомните надолго, Белые скалы поражающие своими масштабами и красотой, черный титаномагнетитовый песок, который подарит вам инопланетные цветы на кусочке магнита.
А так же множество водопадов.
Наш обед сегодня пройдёт на берегу моря.
Сильно наедаться мы не будем, попьём чаю с бутербродами, поедим икры и местной рыбы.
После обеда отправляемся обратно.
Сегодня по плану у нас вечернее посещение термальных источников "Жаркие воды".
День был активным, пора расслабиться и на ужин (в случае отсутствия возможности проведения экскурсии на лодках, экскурсия будет проводиться на автомобилях).
Просыпаемся, завтракаем, еще раз просыпаемся и отправляемся в бухту Касатка.
Вы когда-нибудь видели Тихий океан?
Сегодня у вас будет первое знакомство, или возможно долгожданная встреча с давним другом.
Суда севшие на мель, следы жизни японцев на Итурупе и конечно же своенравный Тихий океан, на берегу которого мы с вами пообедаем.
Конечно, мы уже вряд ли сможем удивить вас морепродуктами, но мы попробуем!
Возвращаемся в Курильск и едем в термальный комплекс Ванночки.
Это стало хорошей традицией, перед ужином прогреть свой организм в воде вулканического происхождения.
После ванночек на ужин.
Сегодня немного грустный день, ведь мы покидаем остров Итуруп.
Отправляемся на завтрак и сразу после него мы посетим лавовое поле Янкито, где мы будем наблюдать последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
После отправляемся в аэропорт и летим на Сахалин, ведь мы так мало изучили его!
По прибытию в Южно-Сахалинск, вас отвезут в гостиницу и у вас будет свободное время до завтра.
Обед и ужин проводятся самостоятельно.
Подъём сегодня ранний.
По плану у нас увлекательное путешествие на маяк Анива.
В 7:00 мы должны отправиться из гостиницы в посёлок Новиково.
Время в пути около 2 часов.
Будьте готовы к морской прогулке на моторной лодке.
Сегодня мы увидим тот самый, известный во всём мире маяк.
И если повезёт, то мы высадимся на нём и увидим его изнутри.
Легкий обед мы проведём у Анивского залива, выпьем чаю, поедим морепродуктов и отправимся в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Не спеша, завтракаем в гостинице и едем прощаться с Охотским морем в бухту Тихую.
Сегодня у нас будет минимум физической нагрузки, зато будет очень вкусный обед на берегу моря, где мы удивим вас изобилием нашего гастрономического богатства.
Возвращаемся в гостиницу в 18:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Завтракаем и отправляемся в аэропорт через рыбный рынок.
Ведь лучший сувенир, который можно привести с Сахалина — это пакетик свежих морепродуктов, которые будут напоминать вам об этом прекрасном времени, проведённом с нами.
Мы не прощаемся с вами, а говорим до свидания!
Мы ждём вас снова, ведь впереди еще много красивых мест, которые ждут вас!
Тур предусматривает проживание в гостинице Mega Palace Hotel 4* в Южно-Сахалинске и в гостинице Остров на Итурупе (двухместное размещение).
Доплата за одноместное размещение – 21 000 руб.
В даты тура 3-10 сентября предусматривается проживание на Итурупе в гостинице Янкито (эконом). Завтраки и ужины на Итурупе будут на базе гостиницы Остров.
Доплата за одноместное размещение: Итуруп –15 000 руб./ Сахалин –14 000 руб.
В даты тура 8-15 июля стоимость на 1 человека составляет 130 500, предусматривается проживание на Итурупе в гостинице Янкито.
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам вам необходимо понимать главное - погода у нас очень не устойчивая. В течение дня у нас может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того, чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.
По нашему мнению обувь это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:
1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Так же она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсии городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане, в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу не больших речек.
4. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице, бане и горячим источникам на Итурупе. Советуем обратить внимание на тапочки с фиксацией, в них вам будет особенно удобно на природных горячих источниках, где нет хорошего ровного покрытия.
Одежда.
1. Начнём с того, что заменит вам традиционное нижнее бельё во время купания в горячих источниках и похода в баню. Речь о плавках и купальнике. Обратите внимание на то, что некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому не стоит брать с собой последнюю коллекцию известных брендов)
2. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
3. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Так же в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
4. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в не жаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
5. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой не зависимо от того когда и где вы путешествуете. очень хорошо если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
6. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.
1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.
Аксессуары.
1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получит ожог.
3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой в все путешествия на нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
5. Полотенце понадобится вам в путешествии по острову Кунашир. К сожалению в гостинице не разрешают брать полотенца из номера для посещения горячих источников, поэтому туристам необходимо иметь своё полотенце. Его можно привезти с собой или купить на месте.
6. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены а так же персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
7. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
Главная характерная черта этого тура – комфорт. Вам не нужна специальная физическая подготовка для прохождения программы. В туре отсутствуют продолжительные переходы, передвижение по маршруту на суше осуществляется на транспорте, а по морю вы будете передвигаться на моторных лодках. Поэтому отсутствие хорошей физической формы не будет помехой к путешествию на Сахалин и Итуруп. А проживать на островах вы будете в комфортных гостиницах со всем необходимым для проживания, и естественно, с удобствами в номере!
В стоимость тура включено приветственный ужин из морепродуктов на Сахалине, трехразовое питание на Итурупе с момента прибытия до момента отправления по программе, обеды на маршрутах на Сахалине в соответствии с программой
Мы перевозим своих туристов только на внедорожниках до 4 пассажиров в одном автомобиле, что позволяет вам уединиться своей микрогруппой во время путешествия. Даже если группа большая, мы не используем вахтовки, в которых зачастую укачивает. Все наши водители очень профессиональны и внимательны к нашим гостям.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программу тура включено страхование от несчастного случая на 1000000 рублей.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.