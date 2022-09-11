Прилет в Южно-Сахалинск в первой половине дня.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в хостел/гостиницу, заселение.
Сегодня свободный день, дадим своему организму перестроиться на новый часовой пояс.
Как можно провести этот день?
Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.
Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.
Советуем к посещению курорт "Горный воздух" – обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.
Ночевка хостел/гостиница.
После завтрака в кафе/хостеле переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил – Итурупа.
Размещение в 4-х местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.
С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне – увидим касаток и дельфинов.
И самое главное - будем проплывать мимо мыса Анива и увидим знаменитый японский Анивский маяк – самый инстаграммный маяк в России.
Ночевка на теплоходе.
Утром приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый.
Сегодня еще есть шанс купить что-то необходимое, а дальше нас ждет уже дикая природа.
Сегодня мы держим путь в сторону вулкана Богдан Хмельницкий – этот второй по высоте на Итурупе вулкан (1585м).
По пути нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова – плато Янкито.
Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами.
Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.
Далее нас ждет подъем в сторону горы Буда, а уже к вечеру выйдем на побережье, где продолжим свой путь до озера Буда.
Встаем на ночлег, разбиваем лагерь.
Ночевка в палатке.
Дневной километраж: около 10 км.
Начинаемподъем на вулкан.
Сначала предстоит преодолеть 1,5 километра по морскому курумнику.
Затем с побережья уходим наверх по реке Южный Чирип.
Особенность этих мест – высокие скалы, скрытые от глаз густой растительностью.
Набор высоты в этот день ~700м.
Вечером ставим лагерь возле реки, набираемся сил перед восхождением на вулкан.
Ночевка в палатке.
Дневной километраж: около 10 км.
С рассветом отправляемся на восхождение.
Нас ожидает непростой и продолжительный ходовой день.
Сначала двигаемся по руслу реки, затем выходим на крутой гребень.
Набор высоты сегодня 1000м!
Но это того стоит!
Вид с вершины вулкана открывается просто невероятный!
Делаем памятные кадры, переводим дух и выдвигаемся обратно в лагерь.
Это был один из самых знаковых дней путешествия!
Ночевка в палатке.
Дневной километраж: около 15 км.
Отправляемся в обратный путь к побережью по руслу реки Южный Чирип.
Нас ждет уже знакомая тропа.
Ночевка у озера Буда.
Отдых после насыщенных ходовых дней.
Ночевка в палатке.
Дневной километраж: около 10 км.
Утром с берега нас забирает лодка и переправляет к скалам уже известного нам Янкито.
Держим путь в пос. Китовый.
Отсюда отправляемся к подножию вулкана Баранского.
Располагаемся у небольшого озера, обедаем и отдыхаем.
Вечером идем купаться на самые инстаграммные термальные источники Курильских островов – источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.
Ночевка в палатке.
Восхождение на вершину вулкана Баранского (1134 м).
Набор высоты 700м.
Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.
Еще ~ 100 метров набора и мы у цели.
Вот она – вершина!
Небольшой отдых, осмотр кратера.
Обратно спускаемся по другой тропе через фумарольное поле – вулкан дышит, везде ощущается его активность.
Возвращаемся в лагерь.
Ночевка в палатке.
Дневной километраж: 15 км.
Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам – визитная карточка острова Итуруп.
Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид.
В сочетании с черным вулканическим песком на пляже – выглядит завораживающе.
Сегодня у нас небольшой дневной переход и разбивка лагеря.
Вечером заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат.
Это будет легендарно.
Ночевка в палатке.
Дневной километраж: 3 км.
Прощаемся с Итурупом, уезжаем в пос. Китовый.
Если до теплохода останется время, обязательно посетим Курильский краеведческий музей.
Закупаемся сувенирами и отправляемся в обратный путь.
Выезд в 14:00.
День на теплоходе.
Ночевка на теплоходе.
Прибываем в порт города Корсаков в 12:00.
Отправляемся на юго-восточное побережье Охотского моря.
Дорога займёт ~3ч.
На месте вас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан – пожалуй, главные мысы на острове.
Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.
Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.
В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.
Сегодня у нас будет обед прямо в этом живописном месте.
Вечером — возвращаемся в гостиницу / хостел в Южно-Сахалинск.
Ночевка в гостинице / хостеле.
После завтрака отправимся на восточное побережье Сахалина.
Дорога займёт ~3 часа.
По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах.
Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.
Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.
В бухте Тихой нас ждет небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы.
Это место как никакое другое подойдет для завершающей части нашего путешествия.
Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.
Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.
Ночевка в гостинице / хостеле.
Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).
Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину – поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.
Ночевка в гостинице / хостеле.
Прощаемся с Сахалином.
Вылет домой.
Тур предусматривает проживание:
СНАРЯЖЕНИЕ:
ОДЕЖДА:
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
ДОКУМЕНТЫ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, обязательно иметь с собой НЗ наличными в размере 10 000 рублей!