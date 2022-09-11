2 день

Переход на теплоходе до острова Итуруп

После завтрака в кафе/хостеле переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил – Итурупа.

Размещение в 4-х местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне – увидим касаток и дельфинов.

И самое главное - будем проплывать мимо мыса Анива и увидим знаменитый японский Анивский маяк – самый инстаграммный маяк в России.

Ночевка на теплоходе.