Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками

Вся магия Дальнего Востока в нашем путешествии на острова Сахалин и Итуруп

5
3 отзыва
Вся магия Дальнего Востока в нашем путешествии на острова Сахалин и Итуруп.

Вулканы, горячие источники, лавовые потоки и, конечно же, изобилие морепродуктов прямиком из Охотского моря.
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Сахалин и Итуруп: дыхание вулканов. Путешествие с палатками
Ближайшие даты:
14
авг

Что вас ожидает 🤩

Сочные деликатесы
Сочные деликатесы
Насладимся вкусами дальневосточных даров моря
Восхождения на вулканы
Восхождения на вулканы
Совершим сразу два восхождения на вулканы острова Итуруп – вулкан Баранского и Богдан Хмельницкий
Белые скалы
Белые скалы
Восхитимся красотой великолепных белоснежных пемзовых скал
Два острова
Два острова
Побываем на самом большом острове России – Сахалине, и самом удивительном острове Курильского архипелага – Итурупе
Уединение с природой
Уединение с природой
Все ночи на острове Итуруп мы проведем в палатках
Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в самых инстаграммных термальных источниках – вулкана Баранского

Программа тура по дням

1 день

Заезд, прогулка по Южно-Сахалинску

Прилет в Южно-Сахалинск в первой половине дня.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в хостел/гостиницу, заселение.

Сегодня свободный день, дадим своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день?

Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.

Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.

Советуем к посещению курорт "Горный воздух" – обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.

Ночевка хостел/гостиница.

Заезд, прогулка по Южно-СахалинскуЗаезд, прогулка по Южно-СахалинскуЗаезд, прогулка по Южно-СахалинскуЗаезд, прогулка по Южно-Сахалинску
2 день

Переход на теплоходе до острова Итуруп

После завтрака в кафе/хостеле переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час), отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил – Итурупа.

Размещение в 4-х местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне – увидим касаток и дельфинов.

И самое главное - будем проплывать мимо мыса Анива и увидим знаменитый японский Анивский маяк – самый инстаграммный маяк в России.

Ночевка на теплоходе.

Переход на теплоходе до острова ИтурупПереход на теплоходе до острова Итуруп
3 день

Плато Янкито, озеро Буда

Утром приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый.

Сегодня еще есть шанс купить что-то необходимое, а дальше нас ждет уже дикая природа.

Сегодня мы держим путь в сторону вулкана Богдан Хмельницкий – этот второй по высоте на Итурупе вулкан (1585м).

По пути нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова – плато Янкито.

Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами.

Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.

Далее нас ждет подъем в сторону горы Буда, а уже к вечеру выйдем на побережье, где продолжим свой путь до озера Буда.

Встаем на ночлег, разбиваем лагерь.

Ночевка в палатке.

Дневной километраж: около 10 км.

Плато Янкито, озеро БудаПлато Янкито, озеро БудаПлато Янкито, озеро БудаПлато Янкито, озеро Буда
4 день

Начало подъема на вулкан Богдан Хмельницкий

Начинаемподъем на вулкан.

Сначала предстоит преодолеть 1,5 километра по морскому курумнику.

Затем с побережья уходим наверх по реке Южный Чирип.

Особенность этих мест – высокие скалы, скрытые от глаз густой растительностью.

Набор высоты в этот день ~700м.

Вечером ставим лагерь возле реки, набираемся сил перед восхождением на вулкан.

Ночевка в палатке.

Дневной километраж: около 10 км.

Начало подъема на вулкан Богдан Хмельницкий
5 день

Восхождение на вулкан Богдан Хмельницкий

С рассветом отправляемся на восхождение.

Нас ожидает непростой и продолжительный ходовой день.

Сначала двигаемся по руслу реки, затем выходим на крутой гребень.

Набор высоты сегодня 1000м!

Но это того стоит!

Вид с вершины вулкана открывается просто невероятный!

Делаем памятные кадры, переводим дух и выдвигаемся обратно в лагерь.

Это был один из самых знаковых дней путешествия!

Ночевка в палатке.

Дневной километраж: около 15 км.

Восхождение на вулкан Богдан Хмельницкий
6 день

Возвращение к озеру Буда

Отправляемся в обратный путь к побережью по руслу реки Южный Чирип.

Нас ждет уже знакомая тропа.

Ночевка у озера Буда.

Отдых после насыщенных ходовых дней.

Ночевка в палатке.

Дневной километраж: около 10 км.

Возвращение к озеру Буда
7 день

Источники вулкана Баранского

Утром с берега нас забирает лодка и переправляет к скалам уже известного нам Янкито.

Держим путь в пос. Китовый.

Отсюда отправляемся к подножию вулкана Баранского.

Располагаемся у небольшого озера, обедаем и отдыхаем.

Вечером идем купаться на самые инстаграммные термальные источники Курильских островов – источники вулкана Баранского, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.

Ночевка в палатке.

Источники вулкана БаранскогоИсточники вулкана БаранскогоИсточники вулкана Баранского
8 день

Восхождение на вулкан Баранского

Восхождение на вершину вулкана Баранского (1134 м).

Набор высоты 700м.

Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.

Еще ~ 100 метров набора и мы у цели.

Вот она – вершина!

Небольшой отдых, осмотр кратера.

Обратно спускаемся по другой тропе через фумарольное поле – вулкан дышит, везде ощущается его активность.

Возвращаемся в лагерь.

Ночевка в палатке.

Дневной километраж: 15 км.

Восхождение на вулкан БаранскогоВосхождение на вулкан БаранскогоВосхождение на вулкан Баранского
9 день

Белые скалы

Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам – визитная карточка острова Итуруп.

Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид.

В сочетании с черным вулканическим песком на пляже – выглядит завораживающе.

Сегодня у нас небольшой дневной переход и разбивка лагеря.

Вечером заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат.

Это будет легендарно.

Ночевка в палатке.

Дневной километраж: 3 км.

Белые скалыБелые скалыБелые скалы
10 день

Переход на теплоходе на остров Сахалин

Прощаемся с Итурупом, уезжаем в пос. Китовый.

Если до теплохода останется время, обязательно посетим Курильский краеведческий музей.

Закупаемся сувенирами и отправляемся в обратный путь.

Выезд в 14:00.

День на теплоходе.

Ночевка на теплоходе.

Переход на теплоходе на остров Сахалин
11 день

Мыс Птичий, мыс Великан

Прибываем в порт города Корсаков в 12:00.

Отправляемся на юго-восточное побережье Охотского моря.

Дорога займёт ~3ч.

На месте вас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан – пожалуй, главные мысы на острове.

Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.

Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.

В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.

Сегодня у нас будет обед прямо в этом живописном месте.

Вечером — возвращаемся в гостиницу / хостел в Южно-Сахалинск.

Ночевка в гостинице / хостеле.

Мыс Птичий, мыс ВеликанМыс Птичий, мыс ВеликанМыс Птичий, мыс Великан
12 день

Ворота Тории

После завтрака отправимся на восточное побережье Сахалина.

Дорога займёт ~3 часа.

По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах.

Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.

Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.

В бухте Тихой нас ждет небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы.

Это место как никакое другое подойдет для завершающей части нашего путешествия.

Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.

Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.

Ночевка в гостинице / хостеле.

Ворота ТорииВорота ТорииВорота Тории
13 день

Свободный день в Южно-Сахалинске

Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).

Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину – поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.

Ночевка в гостинице / хостеле.

Свободный день в Южно-СахалинскеСвободный день в Южно-СахалинскеСвободный день в Южно-СахалинскеСвободный день в Южно-Сахалинске
14 день

Отъезд

Прощаемся с Сахалином.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • первая и 3 последних ночи в хостеле/гостинице;
  • вторая и десятая ночь на теплоходе;
  • остальные ночи – в палатках.

Варианты проживания

Хостел / гостиница в Южно-Сахалинске

4 ночи

Ночевка на теплоходе

2 ночи

Палаточный лагерь

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 ночи в уютном хостеле Южно-Сахалинска
  • Трёхразовое походное питание на активной части маршрута
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер в/из порт(а) Корсаков
  • Все переезды на Сахалине
  • Портовые сборы
  • Билеты на теплоход Корсаков – Итуруп – Корсаков
  • Все переезды на Итурупе
  • Трансфер на лодке от оз. Буда на плато Янкито
  • Помещение горячих источников под вулканом Баранского
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Групповое снаряжение (горелки, котлы и пр.)
  • Инструкторское сопровождение
  • Регистрация группы в МЧС
  • Групповая аптечка
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание во время экскурсионной части (без палаток) на Сахалине и на теплоходе
  • Постельное белье на теплоходе (около 600 рублей)
  • Экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

СНАРЯЖЕНИЕ:

  • Рюкзак (60-90л)
  • Рюкзак штурмовой для радиальных выходов (20-35 литров)
  • Спальник (температура комфорта 0/+5* С)
  • Пенка (туристический коврик)
  • Палки треккинговые
  • Хоба (сидушка туристическая)
  • Накидка на рюкзак от дождя

ОДЕЖДА:

  • Ботинки треккинговые
  • Куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго — и ветрозащитные)
  • Дождевик
  • Пуховик тонкий (куртка утепленная)
  • Панама, шапка флисовая, перчатки х/б
  • Кофта утепленная (флисовая)
  • Носки треккинговые (2-3 пары, синтетические)
  • Футболки (1-2 шт)
  • Штаны ходовые легкие
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
  • Нательное белье
  • Сандалии спортивные или сланцы
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек)
  • Термобелье (верх)
  • Фонарики (гамаши, бахилы)
  • Термоноски теплые
  • Рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом
  • Плавательный костюм (купальник, плавки) + легкое полотенце
  • Накомарник

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

  • Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний, (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (0,5-1л)
  • Очки солнцезащитные
  • Фонарик налобный + зап. батарейки
  • Крем от загара + гигиеническая помада
  • Средства от комаров, клещей
  • Спички в гермоупаковке
  • Свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей)
  • Телефон + зарядное устройство
  • Медицинский полис

ДОКУМЕНТЫ:

  • Паспорт
  • Деньги
  • Медицинский полис

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ:

  • Фотоаппарат (видеокамера)
  • Платье (девушкам для фото)
  • Шорты
  • Пауэрбанк
  • Нитки и иголка
  • Веревка 5и диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Нужны ли с собой наличные деньги?

Да, обязательно иметь с собой НЗ наличными в размере 10 000 рублей!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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