Выбирайте и другие экскурсии в Южно-Курильске

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  3. Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира

О географии, истории и природе острова на увлекательной авторской прогулке

Оксана
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Оксана – ваш гид
В условном центре самого южного острова Курильского архипелага вы сделаете первые шаги навстречу удивительному миру Кунашира.

Я проведу вас по самым зрелищным и уютным местам мыса, познакомлю с особенностями географии острова, расскажу о морских орлах и съедобных колокольчиках, посвящу в некоторые увлекательные подробности местной истории и открою смысл местных поговорок.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча в районе спорткомлекса «Афалина»
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Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира

Что вас ожидает

География Кунашира
Я познакомлю вас с географией острова и помогу сориентироваться на местности, не выходя за переделы Южно-Курильска. Мыс разделяет две открытые бухты, что делает его одной большой смотровой площадкой. В ясную погоду отсюда вы увидите соседние русские острова Шикотан и Итуруп, а также японский остров Хоккайдо. Узнаете, чем Тихий океан отличается от Охотского моря, как влияет на острова глобальное потепление и услышите о курильских треугольниках.

Главное из истории острова
Вы узнаете, почему Кунашир называют черным, какие события здесь считают главными и как Южно-Курильск оказался на полуострове. Поговорим о четырех периодах в истории Кунашира, которые до сих пор имеют значение для каждого местного жителя. А у заброшенного маяка — о ключевых потрясениях в жизни курильчан.

Мир кунаширской природы
Вы увидите типичные растения приморских лугов — от редких орхидей до съедобных колокольчиков (в зависимости от сезона). Я объясню, почему песок на острове перестает быть черным и почему вам обязательно нужно походить босиком. Расскажу об обычных для нас животных, за которыми мы наблюдаем прямо из окон наших домов, — белохвостых орланах и тихоокеанских чайках, сивучах и тюленях, дельфинах и касатках; а еще лисах! Кроме того, вы услышите о местных туманах, тайфунах, циклонах, цунами, извержениях вулканов, землетрясениях, предвестниках этих природных явлений и основных правилах безопасности на Кунашире.

Лучшие ракурсы для фотосессии
Я покажу вам лучшие точки для фотосессий на этом мысу и даже в хмурую погоду вы получите впечатляющие фотоснимки.

Организационные детали

  • Экскурсия занимает от одного часа до полутора (от погоды зависит длительность фотосессий) и проходит в черте населенного пункта
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира
Южно-Курильский мыс — визитная карточка Кунашира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе спорткомлекса «Афалина».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Оксана, я курильчанка в третьем поколении, писатель, художник, основатель Южно-Курильского экскурсионного бюро. Десять лет работала в заповеднике, шесть лет в журналистике, а в последние пять лет стараюсь посвящать все свое время экологическому и ответственному туризму. Про Кунашир я знаю очень много и с удовольствием покажу вам наш красивый, загадочный и удивительный остров.
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