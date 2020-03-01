Выбирайте и другие экскурсии в Южно-Курильске

Что вас ожидает

География Кунашира

Я познакомлю вас с географией острова и помогу сориентироваться на местности, не выходя за переделы Южно-Курильска. Мыс разделяет две открытые бухты, что делает его одной большой смотровой площадкой. В ясную погоду отсюда вы увидите соседние русские острова Шикотан и Итуруп, а также японский остров Хоккайдо. Узнаете, чем Тихий океан отличается от Охотского моря, как влияет на острова глобальное потепление и услышите о курильских треугольниках.

Главное из истории острова

Вы узнаете, почему Кунашир называют черным, какие события здесь считают главными и как Южно-Курильск оказался на полуострове. Поговорим о четырех периодах в истории Кунашира, которые до сих пор имеют значение для каждого местного жителя. А у заброшенного маяка — о ключевых потрясениях в жизни курильчан.

Мир кунаширской природы

Вы увидите типичные растения приморских лугов — от редких орхидей до съедобных колокольчиков (в зависимости от сезона). Я объясню, почему песок на острове перестает быть черным и почему вам обязательно нужно походить босиком. Расскажу об обычных для нас животных, за которыми мы наблюдаем прямо из окон наших домов, — белохвостых орланах и тихоокеанских чайках, сивучах и тюленях, дельфинах и касатках; а еще лисах! Кроме того, вы услышите о местных туманах, тайфунах, циклонах, цунами, извержениях вулканов, землетрясениях, предвестниках этих природных явлений и основных правилах безопасности на Кунашире.

Лучшие ракурсы для фотосессии

Я покажу вам лучшие точки для фотосессий на этом мысу и даже в хмурую погоду вы получите впечатляющие фотоснимки.