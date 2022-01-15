Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно)
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).
По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.
В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.
Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.
Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).
Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Курильск.
Прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского».
Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги.
Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом.
Возвращение в Курильск, ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Отправление на вездеходе или снегоходах на Залив «Касатка».
По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.
Залив Касатка (японское название – Хитокаппу).
Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект – Чертова скала (Чертовка) – экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей.
До сих пор сохранились остатки этих сооружений.
Песчаный берег залива имеет несколько местных названий – Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени – Курильский асфальт.
Посещение термальных источников «Жаркие воды».
Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая.
Температура воды источника "Жаркие воды" превышает +60 градусов.
Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.
Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.
Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер в гостиницу.
Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).
А также Сахалинский Краеведческий Музей – располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-Дзукури» – это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложеными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире.
Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбные рынки.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице "Камелия" на Итурупе.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница/размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное
|«Лотос» (без завтраков)
|79 200
|9 600
|«Гагарин»3+*
|85 700
|12 800
|«Парадайз Ризот» 4*
|95 800
|23 600
1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3-х дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке;
2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
• Термобелье (штаны и кофта);
• Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
• Флисовая кофта или свитер;
• На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);
• Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер;
4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки;
• Комплект запасного нижнего белья;
• Тапочки или тёплые носки;
6. Для похода в баню:
• Купальник (если он Вам необходим);
• Сланцы/сандалии спортивные;
7. Обувь:
• удобная тёплая обувь без каблуков;
8. Личные вещи:
• средства личной гигиены;
• индивидуальную аптечку;
• если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз;
9. Документы:
• паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
10. Деньги:
• рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».