Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе

Сахалин - уникальный регион, который интересен не только летом, но

4.7
3 отзыва
Сахалин – уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Не упустите уникальную возможность провести насыщенных семь дней на таких далеких, но притягательных Курильских островах.
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе
Ближайшие даты:
02
янв
19
фев
06
мар

Что вас ожидает 🤩

Сочные морепродукты
Сочные морепродукты
Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальников и иглами ледяных водопадов
Два удивительных острова
Два удивительных острова
Исследуем острова Сахалин и Итуруп – самые известные в Курильской гряде
Комплексное оздоровление
Комплексное оздоровление
Займемся восстановлением здоровья в термальных источников «Жаркие воды»
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Отправимся на вездеходе или снегоходах на залив «Касатка»

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обед с морепродуктами,

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно)

Встреча, обед с морепродуктами,Встреча, обед с морепродуктами,Встреча, обед с морепродуктами,
2 день
Ледопады бухты Тихая

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Ледопады бухты ТихаяЛедопады бухты ТихаяЛедопады бухты ТихаяЛедопады бухты Тихая
3 день
Вылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан Баранского

Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги.

Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом.

Возвращение в Курильск, ужин в гостинице.

Вылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан БаранскогоВылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан БаранскогоВылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан Баранского
4 день
Залив «Касатка», термальные источники «Жаркие воды»

Завтрак в гостинице.

Отправление на вездеходе или снегоходах на Залив «Касатка».

По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.

Залив Касатка (японское название – Хитокаппу).

Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект – Чертова скала (Чертовка) – экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей.

До сих пор сохранились остатки этих сооружений.

Песчаный берег залива имеет несколько местных названий – Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени – Курильский асфальт.

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая.

Температура воды источника "Жаркие воды" превышает +60 градусов.

Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.

Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.

Залив «Касатка», термальные источники «Жаркие воды»Залив «Касатка», термальные источники «Жаркие воды»Залив «Касатка», термальные источники «Жаркие воды»Залив «Касатка», термальные источники «Жаркие воды»
5 день
Лавовое плато «Янкито», вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.

Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер в гостиницу.

Лавовое плато «Янкито», вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато «Янкито», вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато «Янкито», вылет в Южно-Сахалинск
6 день
Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).

А также Сахалинский Краеведческий Музей – располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-Дзукури» – это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложеными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире.

Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбные рынки.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день
Трансфер в аэропорт, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице "Камелия" на Итурупе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
гостиница/размещение Двухместное Доп. плата за одноместное
 «Лотос» (без завтраков) 79 200 9 600
«Гагарин»3+* 85 700 12 800
«Парадайз Ризот» 4* 95 800 23 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Проживание в гостинице «Камелия» (Итуруп)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска на о. Итуруп
  • Термальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск (Итуруп) – Южно-Сахалинск – 12 500 руб. (приобретаем для Вас самостоятельно)
  • Алкогольные напитки
  • Питание, не указанное в программе
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3-х дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке;

2. Форма одежды для активного снегоходного дня:

• Термобелье (штаны и кофта);

• Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;

• Флисовая кофта или свитер;

• На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);

• Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер;

4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки;

• Комплект запасного нижнего белья;

• Тапочки или тёплые носки;

6. Для похода в баню:

• Купальник (если он Вам необходим);

• Сланцы/сандалии спортивные;

7. Обувь:

• удобная тёплая обувь без каблуков;

8. Личные вещи:

• средства личной гигиены;

• индивидуальную аптечку;

• если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз;

9. Документы:

• паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию);

10. Деньги:

• рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
15 янв 2022
Взял тур «Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе». Итог: отдохнул и оторвался по полной. Во-первых, отлично организованы встречи, трансферы, решались внештатные ситуации (самолёт сел в Курилах только на второй день). Во-вторых, вся программа реализована на 100%. А самое главное - яркие гиды, увлечённые, любящие свой остров, всегда готовые рассказать интересную историю и ответить на вопросы. Самые незабываемые места - бухта Тихая, залив Касатки, лавовое плато Янкито, вулкан Баранского. Добавили драйва гонки на снегоходах, релакс в горячих источниках и вкусные крабы с икрою в палатке. В общем, огромное спасибо организаторам тура! Обязательно приеду на Сахалин летом!
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.

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