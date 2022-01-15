Сахалин – уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Не упустите уникальную возможность провести насыщенных семь дней на таких далеких, но притягательных Курильских островах.

Отправимся на вездеходе или снегоходах на залив «Касатка»

Исследуем острова Сахалин и Итуруп – самые известные в Курильской гряде

Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальников и иглами ледяных водопадов

Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами

Программа тура по дням

1 день Встреча, обед с морепродуктами,

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы. Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна. По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно)

2 день Ледопады бухты Тихая

Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону). По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных). С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух. Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

3 день Вылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан Баранского

Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет в Курильск. Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение. Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского». Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом. Возвращение в Курильск, ужин в гостинице.

4 день Залив «Касатка», термальные источники «Жаркие воды»

Завтрак в гостинице. Отправление на вездеходе или снегоходах на Залив «Касатка». По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка. Залив Касатка (японское название – Хитокаппу). Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект – Чертова скала (Чертовка) – экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей. До сих пор сохранились остатки этих сооружений. Песчаный берег залива имеет несколько местных названий – Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени – Курильский асфальт. Посещение термальных источников «Жаркие воды». Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая. Температура воды источника "Жаркие воды" превышает +60 градусов. Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др. Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.

5 день Лавовое плато «Янкито», вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы. Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты. Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер в гостиницу.

6 день Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска). В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей – располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-Дзукури» – это единственное здание в этом стиле в России. Собор Рождества Христова полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложеными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства. Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбные рынки.

7 день Трансфер в аэропорт, отъезд