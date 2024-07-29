15 часов
Групповая
до 20 чел.
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
14 000₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина29 июля 202428.07.24 Отличная экскурсия! Потрясающие, заботливые гиды, которые знают и любят Сахалин. Программа экскурсии более чем насыщенная. Мы посетили все возможные точки
- ММарина21 июля 202419.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
- OOlya13 июля 2024Очень интересно! Спасибо большое гиду Юрию за такую незабываемую экскурсию на м. Крильон! Наверно, это самое яркое впечатление о Сахалине!! Отдельное спасибо за вкусный шашлык, чай и домашний брусничный пирог!!! Рекомендую!!!
- ГГалина16 июня 2024Увидели много: от красивых видов др мастерства наших водителей! Плохо, что не увидели Японию из-за тумана, но настойчивое предложение подключить
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ЮЮлия6 июля 2022экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Однодневные»
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