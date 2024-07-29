Однодневные – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Южно-Сахалинске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Джиппинг
6 отзывов
15 часов
Групповая
до 20 чел.
Мыс Крильон: джип-тур с встречей медведя и лошадей на Сахалине
Познайте красоту Сахалина в джип-туре к Мысу Крильон, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
14 000 за человека
Чертов мост - Ведьмин мост
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    29 июля 2024
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    28.07.24 Отличная экскурсия! Потрясающие, заботливые гиды, которые знают и любят Сахалин. Программа экскурсии более чем насыщенная. Мы посетили все возможные точки
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    маршрута: лежбище сивучей в Невельске, действующий маяк на мысе Крильон, японские казармы и катакомбы, заброшенный маяк «корову», Коврижку, заброшенный маяк на мысе Кузнецова, пообедали с видом на водопады, лошадиную ферму с медведем Лёшей, которого покормили яблочками, видели выброшенные на мель корабли, грациозные заплывы сивучей. Нерпы, серые цапли, бакланы сопровождали нас в течение всей дороги по побережью Японского моря. На обратном пути встретили лисичку и успели посмотреть на закат в Невельске. На любой точке маршрута было время погулять и нафотографироваться вдоволь. Я уверена, что не упомянула ещё многое из того, что мы видели на данном маршруте, но и этого описания достаточно, чтобы понять, насколько день будет насыщенным на приключения и эмоции. P.S. Гиды заботятся о вашем комфорте и эмоциях, которые вы получите от поездки. Пожалуйста, не забывайте предупреждать их о каких-то ограничениях в диете (аллергии, вегетарианство), чтобы обед был вкусным и для вас. P.P.S. Если вас сильно укачивает в транспорте, то запасайтесь таблеточками от укачивания и пакетиками. P.P.P.S Оно того стоит!

  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    19.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
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    по непростым дорогам и пескам, в целом очень приятная и легкая в общении девушка! Дорога на мыс показалась недолгой: виды на море (залив), на «сахалинские альпийские луга», рассказ про остров, про местных жителей, остановки по пути. Очень впечатлили бирюзовые озера (обязательно заберитесь наверх). В целом природа края не оставила равнодушным ни одного из нашей семьи. Сам мыс великолепен с любой стороны: забрался ли ты наверх, обошел ли его по воде, по берегу, хочется задержаться и насладиться. Весь день в одной фразе «остановись мгновенье! Ты прекрасно!» Огромная благодарность Ане за этот день!

  • O
    Olya
    13 июля 2024
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Очень интересно! Спасибо большое гиду Юрию за такую незабываемую экскурсию на м. Крильон! Наверно, это самое яркое впечатление о Сахалине!! Отдельное спасибо за вкусный шашлык, чай и домашний брусничный пирог!!! Рекомендую!!!
  • Г
    Галина
    16 июня 2024
    Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
    Увидели много: от красивых видов др мастерства наших водителей! Плохо, что не увидели Японию из-за тумана, но настойчивое предложение подключить
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    роуминг не давало забыть, что страна восходящего солнца совсем рядом))))) Прекрасная экскурсия!!!! Очень интересно!!!! Без небольших придирок не смогу…. Очень хотелось бы, что проводники немножечко рассказывали историю. P.S. Спасибо отдельное за ОЧЕНЬ вкусный шашлык….. P. P. S. Приморский край (Артем) будет всем рекомендовать.

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2022
    Чертов мост - Ведьмин мост
    экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Однодневные»

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  1. Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
  2. Чертов мост - Ведьмин мост
  3. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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  2. Мыс великан
  3. Хребет Жданко
  4. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в августе 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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