Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Южно-Сахалинске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур на мыс Великан
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур Лагуна Буссе
На автобусе
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Погружение в мир вкусов на гастрономическом туре Лагуна Буссе
Присоединяйтесь к гастрономическому туру в Лагуну Буссе и насладитесь свежими морепродуктами, удивительными видами и атмосферой гармонии с природой
Начало: Пл. Славы
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    19.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
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    по непростым дорогам и пескам, в целом очень приятная и легкая в общении девушка! Дорога на мыс показалась недолгой: виды на море (залив), на «сахалинские альпийские луга», рассказ про остров, про местных жителей, остановки по пути. Очень впечатлили бирюзовые озера (обязательно заберитесь наверх). В целом природа края не оставила равнодушным ни одного из нашей семьи. Сам мыс великолепен с любой стороны: забрался ли ты наверх, обошел ли его по воде, по берегу, хочется задержаться и насладиться. Весь день в одной фразе «остановись мгновенье! Ты прекрасно!» Огромная благодарность Ане за этот день!

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • М
    Максим
    17 июля 2023
    Тур на мыс Великан
    Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2022
    Чертов мост - Ведьмин мост
    экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тур на мыс Великан
  2. Чертов мост - Ведьмин мост
  3. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
  4. Гастрономический тур Лагуна Буссе
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Бухта Тихая
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  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в августе 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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