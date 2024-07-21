7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Погружение в мир вкусов на гастрономическом туре Лагуна Буссе
Присоединяйтесь к гастрономическому туру в Лагуну Буссе и насладитесь свежими морепродуктами, удивительными видами и атмосферой гармонии с природой
Начало: Пл. Славы
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 июля 202419.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ММаксим17 июля 2023Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
- ЮЮлия6 июля 2022экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Популярные экскурсии»
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