Ледопады бухты Тихой

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Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой

Что вас ожидает 🤩

  • Японские ворота Тории (с. Взморье)
  • Охотское море
  • Бухта Тихая
  • Ледопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На юге острова Сахалин, немного севернее бухты Тихой, на отвесных скалах образуются натечные льды. В народе это называют "ледопадами", но падать лёд начинает только в середине марта.
Образующиеся ледяные скульптуры достигают в высоту 30-35 метров, а побережье усыпанное сосульками-гигантами простирается на 8-10 километров.
Во время экскурсии мы познакомимся с различными эпохами острова Сахалин, но основной нашей целью станет природное богатство восточного берега острова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Горячий чай
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Проведение экскурсии зависит от состояния припая (морской лед, примерзший к берегам)
  • В случае его разрушения экскурсия может быть отменена
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