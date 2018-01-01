Что вас ожидает 🤩
Японские ворота Тории (с. Взморье)
Охотское море
Бухта Тихая
Ледопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На юге острова Сахалин, немного севернее бухты Тихой, на отвесных скалах образуются натечные льды. В народе это называют "ледопадами", но падать лёд начинает только в середине марта.
Образующиеся ледяные скульптуры достигают в высоту 30-35 метров, а побережье усыпанное сосульками-гигантами простирается на 8-10 километров.
Во время экскурсии мы познакомимся с различными эпохами острова Сахалин, но основной нашей целью станет природное богатство восточного берега острова.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Горячий чай
Что не входит
Питание
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Проведение экскурсии зависит от состояния припая (морской лед, примерзший к берегам)
В случае его разрушения экскурсия может быть отменена
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