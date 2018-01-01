На юге острова Сахалин, немного севернее бухты Тихой, на отвесных скалах образуются натечные льды. В народе это называют "ледопадами", но падать лёд начинает только в середине марта.

Образующиеся ледяные скульптуры достигают в высоту 30-35 метров, а побережье усыпанное сосульками-гигантами простирается на 8-10 километров.

Во время экскурсии мы познакомимся с различными эпохами острова Сахалин, но основной нашей целью станет природное богатство восточного берега острова.