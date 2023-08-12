Индивидуальная экскурсия по Сахалину: путешествие к мысам Евстафия и Менапуцы
Оказаться в самых живописных уголках Сахалина, насладиться озёрами с ярко-бирюзовой водой, видами Охотского моря и холмистых берегов — всё это вы сможете сделать, отправившись с нами в путешествие.
Мыс Менапуцы и мыс Евстафия, Птичье и Баргузинское озёра, а также город-порт Корсаков и необычный светящийся завод СПГ — в нашей программе. Поехали!
Мыс Менапуцы и мыс Евстафия, Птичье и Баргузинское озёра, а также город-порт Корсаков и необычный светящийся завод СПГ — в нашей программе. Поехали!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Охотское море
- Мыс Менапуцы
- Мыс Евстафия
- Птичье озеро
- Баргузинское озеро
- Город-порт Корсаков
- Необычный светящийся завод СПГ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- 6:00 — сбор группы и выезд. По пути гид расскажет вам о прошлом и настоящем острова, о его уникальной природе.
- 7:00— остановка 10 минут в городе Корсаков.
- 7:40 — осмотр завода «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа. Это интересный индустриальный объект прямо на берегу моря.
- 8:40 — санитарная остановка в посёлке Береговое.
- 10:00 — мы на Голубых озёрах! Цвет воды действительно впечатляет. За полчаса вы прогуляетесь, оцените пейзажи и сделаете фото на память.
- 12:00 — обед на мысе Евстафия: поставим шатёр и приготовим сами еду, например, шашлык. Здесь же вас ждёт прогулка на час-полтора по необычайно живописным местам.
- 14:00 — выезд обратно, дорога до второго мыса займёт где-то 3,5 часа.
- 17:30 — остановка на озёрах Птичье и Баргузинское.
- 18:00 — мыс Менапуцы. Ещё одна природная достопримечательность Сахалина, где вас ждёт прогулка на 1,5–2 часа.
- 00:00 — возвращение в город.
Организационные детали:
- Тайминг может меняться в зависимости от погоды и других факторов;
- Поездка проходит на подготовленных внедорожниках;
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды;
- Если вы путешествуете с детьми, просьба предупредить нас заранее, чтобы мы обеспечили вам детское кресло.
Пятница, суббота и воскресенье в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Перекус до обеда и после
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4Завершение: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4, Южно-Сахалинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, суббота и воскресенье в 6:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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