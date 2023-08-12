Мысы Евстафия и Менапуцы

Индивидуальная экскурсия по Сахалину: путешествие к мысам Евстафия и Менапуцы

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Оказаться в самых живописных уголках Сахалина, насладиться озёрами с ярко-бирюзовой водой, видами Охотского моря и холмистых берегов — всё это вы сможете сделать, отправившись с нами в путешествие.

Мыс Менапуцы и мыс Евстафия, Птичье и Баргузинское озёра, а также город-порт Корсаков и необычный светящийся завод СПГ — в нашей программе. Поехали!
Мысы Евстафия и Менапуцы
Мысы Евстафия и Менапуцы
Мысы Евстафия и Менапуцы
Мысы Евстафия и Менапуцы
Мысы Евстафия и Менапуцы
Мысы Евстафия и Менапуцы
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Охотское море
  • Мыс Менапуцы
  • Мыс Евстафия
  • Птичье озеро
  • Баргузинское озеро
  • Город-порт Корсаков
  • Необычный светящийся завод СПГ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • 6:00 — сбор группы и выезд. По пути гид расскажет вам о прошлом и настоящем острова, о его уникальной природе.
  • 7:00— остановка 10 минут в городе Корсаков.
  • 7:40 — осмотр завода «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа. Это интересный индустриальный объект прямо на берегу моря.
  • 8:40 — санитарная остановка в посёлке Береговое.
  • 10:00 — мы на Голубых озёрах! Цвет воды действительно впечатляет. За полчаса вы прогуляетесь, оцените пейзажи и сделаете фото на память.
  • 12:00 — обед на мысе Евстафия: поставим шатёр и приготовим сами еду, например, шашлык. Здесь же вас ждёт прогулка на час-полтора по необычайно живописным местам.
  • 14:00 — выезд обратно, дорога до второго мыса займёт где-то 3,5 часа.
  • 17:30 — остановка на озёрах Птичье и Баргузинское.
  • 18:00 — мыс Менапуцы. Ещё одна природная достопримечательность Сахалина, где вас ждёт прогулка на 1,5–2 часа.
  • 00:00 — возвращение в город.

Организационные детали:

  • Тайминг может меняться в зависимости от погоды и других факторов;
  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках;
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды;
  • Если вы путешествуете с детьми, просьба предупредить нас заранее, чтобы мы обеспечили вам детское кресло.

Пятница, суббота и воскресенье в 6:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Перекус до обеда и после
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Завершение: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота и воскресенье в 6:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день

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