Осенняя баллада Сахалина

Осенний Сахалин - это импрессионизм в природе

5
3 отзыва
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Осенний Сахалин – это импрессионизм в природе, пейзажи, сошедшие с картин Моне, Сислея или Дега. Синее небо, море и завораживающая разноцветная акварель лесов, покрывающих многочисленные сопки.

Хвойная лиственница оранжевого цвета, поля желтого папоротника в зеленом бамбуке, багряный листопадный кустарник, словно разбросанные лепестки на желтом песке.

Вы отправитесь на скальный останец «Лягушка» загадать желание, в лагуну «Буссе» попробовать устрицы и на самый южный мыс острова Сахалин пожить в уютном домике.
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Осенняя баллада Сахалина
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сахалинские деликатесы
Сахалинские деликатесы
Попробуем химультан, свежие морепродукты, дальневосточные салаты
Джип-тур по побережью Охотского моря
Джип-тур по побережью Охотского моря
Отправимся в увлекательную поездку к мысам Птичий и Великан
В гости к устрицам
В гости к устрицам
Постоим на устричной «банке», увидим как в природе живут моллюски и, конечно, попробуем их

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Сheck-inn в 14:00 (ранний заезд при необходимости оплачивается отдельно и бронировать заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсия
2 день

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.

08:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах.

Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 2 км в одну сторону – удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары.

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.

На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Мыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан, юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
3 день

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур

08:30 Завтрак в ресторане гостиницы

09:00 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа с экскурсионными остановками (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка).

Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.

Озеро «Буссе» – кладовая природных даров!

Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие.

У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.

Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.

На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур
4 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
5 день

Джип-тур Мыс Кузнецова - Мыс Крильон, западное побережье, Татарский пролив. 2-х дневный тур

Завтрак в гостинице

8:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипах.

10:00 Прибытие в г. Невельск.

Невельск – небольшой портовый город.

Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере устраивают свое лежбище сивучи.

Небольшой перекус на foodcourt на центральной площади города (сам-но).

Далее 15 км по грунтовке и 43 км достаточно сложной дороги по песчаному побережью до базы «Кордон», мыс Кузнецова. Реки преодолеваются вброд.

Остановка на мысе «Виндис», увенчанный, похожей на кекс, горой «Коврижка» (высота 78 м).

В переводе с айнского Виндис – «скверное жилище». Предполагают, что абсолютно плоскую и высокую вершину айны использовали как убежище, спасаясь от чужаков.

К обеду прибытие на Кордон, размещение в деревянных домиках, обед.

Пешая прогулка по окрестностям – причудливые скальные останцы, «чертовы пальцы», каменные арки, «аквариумы» и к маяку (недействующий).

На базе живет бурый медведь, не забудьте прихватить с собой баночку сгущенного молока – его самое любимое лакомство.

Ужин.

Джип-тур Мыс Кузнецова - Мыс Крильон, западное побережье, Татарский пролив. 2-х дневный турДжип-тур Мыс Кузнецова - Мыс Крильон, западное побережье, Татарский пролив. 2-х дневный тур
6 день

Мыс Крильон

Завтрак на базе

Поездка на мыс Крильон (через перевал, дорога очень сложная) – самый южный мыс острова Сахалин.

Мыс, омываемый с трех сторон разными водами – с запада Татарским проливом, с востока заливом Анива, а с юга проливом Лаперуза, разделяющим Сахалин и Японию. До нее отсюда 43 км и в хорошую погоду прекрасно видно.

Мыс, открытый всем ветрам и всем морям.

Вы, наверняка, не бывали в подобных местах.

Этот маленький кусочек земли имеет большую историю.

Здесь свидетельства жизни айнов, времен великих первооткрытий и губернаторства Карафуто, здесь проходили ожесточенные освободительные бои 1945 г. и мыс являлся серьезным укрепобъектом.

Посещение действующего маяка Тихоокеанского флота 1896 г.

К обеду возвращение на Кордон, сборы, обед.

Отправление в г. Южно-Сахалинск.

Поздно вечером прибытие в гостиницу.

7 день

Скальный останец «Лягушка». Едем загадывать желания

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути 30 минут (12 км) до пос. Весточка, далее отправление на маршрут пешком.

Считается, что район Весточка – энергетический центр Сахалина.

Скала «Лягушка» – уникум природы возрастом 20 млн. лет, очень необычное место с множеством легенд и тайн. Время в пути по экологической тропе до подножия горы примерно 20 минут.

Далее недолгий, но крутой подъем к останцу «Лягушка», который занимает около 30 минут. С вершины открывается изумительный панорамный вид на сопки, распадки, озера и заливы.

Есть примета: прикоснуться к самому останцу «Лягушка» и загадать желание. И оно обязательно сбудется!

Наполненные надеждами и счастьем слегка перекусываем брускетами с лососем и чаем с сахалинской клоповкой.

Маршрут кольцевой, поэтому возвращаемся другой тропинкой по лесу без крутых спусков.

Лучшего месяца чем октябрь для подобных прогулок сложно представить.

Вечнозеленая хвоя переплетается с уже появившимся великолепным разноцветьем лиственных лесов, слегка подернутая осенью лиственница, 2-х метровые лопухи и медвежья дудка, белокаменные березы в юбке сочно-зеленого хвоща, разлапистые папоротники и с ума сойти какие пряные влажно-тропические запахи.

15:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.

Обед/Ужин (самостоятельно).

Рекомендуем посетить:

  • Сахалинский краеведческий музей;
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. Все музеи проводят внутренние экскурсии;
  • Рыбный рынок с большим разнообразием морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
Скальный останец «Лягушка». Едем загадывать желанияСкальный останец «Лягушка». Едем загадывать желанияСкальный останец «Лягушка». Едем загадывать желанияСкальный останец «Лягушка». Едем загадывать желания
8 день

Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении

  • в гостинице Гагарин 3*/Белка 3*: 137 000 руб.
  • в гостинице Мега Палас 4*: 140 000 руб.

Доплата за одноместное размещение:

  • в гостинице Гагарин 3*/Белка 3*: 16 000 руб. ;
  • в гостинице Мега Палас 4*: 23 500 руб.

Стоимость за дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3*/«Белка» 3* 6 8005 500
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

6 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

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Отель «Mega Palace hotel» 4

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

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Гостиница «Белка»

6 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

База «Кордон»

1 ночь

База «Кордон» находится на мысы Кузнецова. Проживание в двухместных номерах с удобствами на этаже.

База «Кордон»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание согласно программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Заброска/выброска из Южно-Сахалинска на мыс Кузнецова/Крильон и обратно (специально подготовленные проходимые джипы)
  • Проживание и питание на Кордоне
  • Сопровождение инструкторами/проводниками
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Обед в 7 день
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске:в гостинице Гагарин 3*/Белка 3* – 16 000 руб. в гостинице Мега Палас 4* – 23 500 руб.
  • В гостинице Гагарин 3*/Белка 3* – 16 000 руб.
  • В гостинице Мега Палас 4* – 23 500 руб.
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак ~25 л для однодневных походов (для воды, фотоаппаратуры, купальных принадлежностей, полотенца, дождевика). Руки должны быть свободными (!);
  • непромокаемая (или обработанная водоотталкивающим средством) треккинговая обувь и сменная пара обуви;
  • спортивные сандалии, плотно фиксирующиеся на ноге «липучками» для ходьбы по воде/камням;
  • теплая одежда (свитер, флиска);
  • головной убор (бейсболка, бандана и др);
  • ветро/влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средство от комаров и клещей;
  • средство от загара;
  • носки теплые толстые;
  • перчатки х/б;
  • аптечка (с личными средствами);
  • по желанию иметь свои рыболовные снасти.
Памятка по безопасности

Некоторые маршруты в программе по Сахалину имеют опасные участки.
При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Бухта Тихая. Проход по воде вокруг мыса по скользким камням, разная глубина. Альтернатива – небольшой крутой подъем по канату. Аккуратный проход по морским террасам вблизи высоких отвесных скал.
  • Мыс Великан, Мыс Птичий. В прилив осложнен обход прижимов.
  • Останец Лягушка. Крутой подъем, самостраховка. После дождя очень скользки
  • Чертов мост. Опасный проход по мосту по причине разрушающихся деревянных шпал.

Опасные объекты:

Медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, не убегать от зверя, медленно отходить в сторону).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 окт 2022
Тур очень понравился, путешествие на Кунашир подходит для тех кто любит природу, и готов ради этого прогуляться в пешей части от 7 до 16 км/день по пересеченной местности, и необходимо читать памятки об одежде и обуви, так как в данном туре (Кунашир) трекинговая и непромокаемая обувь и одежда нужна была практически каждый день. И даже один неподготовленный турист сможет доставить неудобства как группе, так и сопровождающим их инструкторам. Поэтому "Большая страна" предупреждайте что данный тур (Кунашир) посложнее чем легкая прогулка по парку. А если все готовы к данному туру, то он предоставит очень много положительных эмоций.
Е
15 окт 2022
Очень понравился и сам тур, программа, и организация, все на уровне, четко и вовремя на всех этапах. Желаю успехов и процветания этой команде!
В
13 окт 2022
Прекрасное сопровождение от момента выбора тура до момента расставания после путешествия! Всё замечательно! Благодарим!

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