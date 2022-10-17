5 день

Джип-тур Мыс Кузнецова - Мыс Крильон, западное побережье, Татарский пролив. 2-х дневный тур

Завтрак в гостинице

8:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипах.

10:00 Прибытие в г. Невельск.

Невельск – небольшой портовый город.

Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере устраивают свое лежбище сивучи.

Небольшой перекус на foodcourt на центральной площади города (сам-но).

Далее 15 км по грунтовке и 43 км достаточно сложной дороги по песчаному побережью до базы «Кордон», мыс Кузнецова. Реки преодолеваются вброд.

Остановка на мысе «Виндис», увенчанный, похожей на кекс, горой «Коврижка» (высота 78 м).

В переводе с айнского Виндис – «скверное жилище». Предполагают, что абсолютно плоскую и высокую вершину айны использовали как убежище, спасаясь от чужаков.

К обеду прибытие на Кордон, размещение в деревянных домиках, обед.

Пешая прогулка по окрестностям – причудливые скальные останцы, «чертовы пальцы», каменные арки, «аквариумы» и к маяку (недействующий).

На базе живет бурый медведь, не забудьте прихватить с собой баночку сгущенного молока – его самое любимое лакомство.

Ужин.