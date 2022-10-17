Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Сheck-inn в 14:00 (ранний заезд при необходимости оплачивается отдельно и бронировать заранее).
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.
07:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Отправление из Южно-Сахалинска на микроавтобусах или джипах.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмывают величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 2 км в одну сторону – удивительной красоты бухты, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед – ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы
09:00 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа с экскурсионными остановками (первая половина пути асфальт, вторая – грунтовка).
Озеро «Буссе» – это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.
Озеро «Буссе» – кладовая природных даров!
Поистине, уникальный водоем, в котором изобилуют крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, ракушки спизула и мактра, великое множество видов рыб, среди которых горбуша, сельдь, кета, навага, корюшка, таймень и многие другие.
У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.
Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.
На берегу вас будет ждать горячий обед – химультан, сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов, дальневосточные салаты.
18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице
8:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипах.
10:00 Прибытие в г. Невельск.
Невельск – небольшой портовый город.
Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским. С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.
Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере устраивают свое лежбище сивучи.
Небольшой перекус на foodcourt на центральной площади города (сам-но).
Далее 15 км по грунтовке и 43 км достаточно сложной дороги по песчаному побережью до базы «Кордон», мыс Кузнецова. Реки преодолеваются вброд.
Остановка на мысе «Виндис», увенчанный, похожей на кекс, горой «Коврижка» (высота 78 м).
В переводе с айнского Виндис – «скверное жилище». Предполагают, что абсолютно плоскую и высокую вершину айны использовали как убежище, спасаясь от чужаков.
К обеду прибытие на Кордон, размещение в деревянных домиках, обед.
Пешая прогулка по окрестностям – причудливые скальные останцы, «чертовы пальцы», каменные арки, «аквариумы» и к маяку (недействующий).
На базе живет бурый медведь, не забудьте прихватить с собой баночку сгущенного молока – его самое любимое лакомство.
Ужин.
Завтрак на базе
Поездка на мыс Крильон (через перевал, дорога очень сложная) – самый южный мыс острова Сахалин.
Мыс, омываемый с трех сторон разными водами – с запада Татарским проливом, с востока заливом Анива, а с юга проливом Лаперуза, разделяющим Сахалин и Японию. До нее отсюда 43 км и в хорошую погоду прекрасно видно.
Мыс, открытый всем ветрам и всем морям.
Вы, наверняка, не бывали в подобных местах.
Этот маленький кусочек земли имеет большую историю.
Здесь свидетельства жизни айнов, времен великих первооткрытий и губернаторства Карафуто, здесь проходили ожесточенные освободительные бои 1945 г. и мыс являлся серьезным укрепобъектом.
Посещение действующего маяка Тихоокеанского флота 1896 г.
К обеду возвращение на Кордон, сборы, обед.
Отправление в г. Южно-Сахалинск.
Поздно вечером прибытие в гостиницу.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути 30 минут (12 км) до пос. Весточка, далее отправление на маршрут пешком.
Считается, что район Весточка – энергетический центр Сахалина.
Скала «Лягушка» – уникум природы возрастом 20 млн. лет, очень необычное место с множеством легенд и тайн. Время в пути по экологической тропе до подножия горы примерно 20 минут.
Далее недолгий, но крутой подъем к останцу «Лягушка», который занимает около 30 минут. С вершины открывается изумительный панорамный вид на сопки, распадки, озера и заливы.
Есть примета: прикоснуться к самому останцу «Лягушка» и загадать желание. И оно обязательно сбудется!
Наполненные надеждами и счастьем слегка перекусываем брускетами с лососем и чаем с сахалинской клоповкой.
Маршрут кольцевой, поэтому возвращаемся другой тропинкой по лесу без крутых спусков.
Лучшего месяца чем октябрь для подобных прогулок сложно представить.
Вечнозеленая хвоя переплетается с уже появившимся великолепным разноцветьем лиственных лесов, слегка подернутая осенью лиственница, 2-х метровые лопухи и медвежья дудка, белокаменные березы в юбке сочно-зеленого хвоща, разлапистые папоротники и с ума сойти какие пряные влажно-тропические запахи.
15:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.
Обед/Ужин (самостоятельно).
Рекомендуем посетить:
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе.
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении
Доплата за одноместное размещение:
Стоимость за дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3*/«Белка» 3*
|6 800
|5 500
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
База «Кордон» находится на мысы Кузнецова. Проживание в двухместных номерах с удобствами на этаже.
Некоторые маршруты в программе по Сахалину имеют опасные участки.
При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
Опасные объекты:
Медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу, иметь при себе фальшфейер, не убегать от зверя, медленно отходить в сторону).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.