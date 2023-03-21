Сахалин славится на всю Россию вкусными и свежими морепродуктами, а чтобы получить наиболее полное представление об этом крае, стоит обязательно попробовать местную кухню: здесь есть и японские, и корейские блюда, а какое огромное количество самых разных морских деликатесов! Вас ждет целая неделя гастрономических восторгов.
Всё, что вы встречали в ресторанах: устрицы, мидии, крабы, гребешки, креветки, лосось — вы сможете попробовать через несколько минут после того, как достанете из моря. А еще прогуляться по янтарному побережью, посетить мыс Великан и залив Буссе, отправиться в Тихую бухту и принять участие в морской рыбалке.
У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия.
Встреча, трансфер.
Обзорная экскурсия с краеведом по городу.
Заселение в гостиницу.
Приветственный фуршет на морском побережье с крабами, ассорти из морепродуктов и бокалом белого вина!
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Эта экскурсия – пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретить косатку или кита!
Ну и конечный пункт прибытия – маяк японской постройки, больше напоминающий старинный замок.
Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на самый его верх, посмотреть гнезда и птенцов чаек и увидеть потрясающие морские пейзажи с высоты птичьего полета
По дороге мы обязательно увидим Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселок Новиково, поселок Озерск, город Корсаков.
Обед вам будет предоставлен в бухте Мраморная – это наивкуснейший плов из морепродуктов!
Время проведения 06:00 – 17:00.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
В Макаровском районе о. Сахалин находится бухта Тихая – потрясающе красивое место, закрытое от холодных ветров.
Располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина.
"Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.
Песок в бухте – только в прибрежной полосе, основную ее часть занимают черно-коричневые скалы и большие камни, торчащие из плотного песчаника.
В бухте находится скальный островок «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием.
К скале невозможно подобраться, поэтому на ней всегда много шумных чаек.
В бухте хорошо заниматься рыбалкой, плывя на лодке.
Вообще, тишина в бухте ни с чем несравнима, правда, иногда покой нарушают чайки.
Обед на морском берегу: корейский суп Хемультан из морепродуктов, свежие вареные крабы и ассорти из морепродуктов (гребешок, трубач, осьминог и пр.) под настоечку!
Время проведения: 8:00 – 18:00.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.
На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино или шампанское.
А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.
Уха из палтуса, устрицы сырые с лимончиком и запеченные на гриле, раундаптис (ракушка) запеченный в соусе, ассорти из свежайших, только что пойманных, морепродуктов.
Настойка из клоповки.
Время проведения: 8:00 – 19:00.
Тур на восточное побережье острова к дикому песчаному пляжу, где можно увидеть огромных каменных исполинов причудливой формы, каменные арки и кекуры, а на берегу найти морских ежей, рапанов, выброшенных штормом, а в августе можно увидеть, как косяки горбуши заходят на нерест.
Мы остановимся на озере Тунайча, на пляже, в селе Охотском, увидим ожерелье озер и потрясающую панораму острова со смотровой площадки на перевале.
А далее мы отправимся на останец «Лягушка», который расположен недалеко от поселка Весточка.
С высоты открывается завораживающий вид на Корсаковское плато.
Обед: крабовый суп по-сахалински, лосось горячего копчения и настойка из клоповки.
Время проведения: 8:00 – 18:00.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Морская рыбалка – это особенный вид ловли.
Отличия морской рыбалки от обычной, весьма значительны, от объекта охоты до снастей.
Видовое многообразие морских обитателей (камбала, минтай, морская собака и т. д.), делает рыбалку в море очень азартной и разнообразной.
Море – бескрайнее водное пространство, на поверхности которого ветра создают серьезные волнения.
Таких волн не увидишь ни на одном, даже самом крупном водохранилище, поэтому и рыбалка здесь особенная.
Ловля рыбы на море – удел сильных мужчин, морских волков, готовых к любым испытаниям ради своего увлечения.
Улов и отличный день на море – гарантированы!
Время проведения: 7:00 – 16:00.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт с посещением рынка морепродуктов.
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 чел. – 112 000 рублей.
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
Гостиница "Юбилейная" – отель категории три звезды, находится в живописном районе городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей прогулки от СТК "Горный воздух". Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.
К услугам гостей номера с микроволновой печью. Все номера гостиницы "Юбилейная" оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.
В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни. В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.