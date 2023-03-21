Сахалин славится на всю Россию вкусными и свежими морепродуктами, а чтобы получить наиболее полное представление об этом крае, стоит обязательно попробовать местную кухню: здесь есть и японские, и корейские блюда, а какое огромное количество самых разных морских деликатесов! Вас ждет целая неделя гастрономических восторгов.

Всё, что вы встречали в ресторанах: устрицы, мидии, крабы, гребешки, креветки, лосось — вы сможете попробовать через несколько минут после того, как достанете из моря. А еще прогуляться по янтарному побережью, посетить мыс Великан и залив Буссе, отправиться в Тихую бухту и принять участие в морской рыбалке.

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия.