От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин

Экскурсионный тур «От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин» на 7 дней

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От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
От лосося до палтуса. Гастрономический тур на Сахалин
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на катере к маяку Анива
Прогулка на катере к маяку Анива
Вас ждут восхитительные водопады и маяк, больше напоминающий заброшенный старинный замок
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Отправитесь на азартную ловлю рыбы – разнообразный улов и яркие эмоции вам гарантированы
Гастро-приключение
Гастро-приключение
Уха из палтуса, устрицы с лимоном, крабовый суп по-сахалински, лосось горячего копчения и многое другое

Описание

Сахалин славится на всю Россию вкусными и свежими морепродуктами, а чтобы получить наиболее полное представление об этом крае, стоит обязательно попробовать местную кухню: здесь есть и японские, и корейские блюда, а какое огромное количество самых разных морских деликатесов! Вас ждет целая неделя гастрономических восторгов.

Всё, что вы встречали в ресторанах: устрицы, мидии, крабы, гребешки, креветки, лосось — вы сможете попробовать через несколько минут после того, как достанете из моря. А еще прогуляться по янтарному побережью, посетить мыс Великан и залив Буссе, отправиться в Тихую бухту и принять участие в морской рыбалке.

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время этого путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия и приветственный фуршет

Встреча, трансфер.

Обзорная экскурсия с краеведом по городу.

Заселение в гостиницу.

Приветственный фуршет на морском побережье с крабами, ассорти из морепродуктов и бокалом белого вина!

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия и приветственный фуршетПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия и приветственный фуршетПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия и приветственный фуршетПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия и приветственный фуршетПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия и приветственный фуршет
2 день

Морская экскурсия на маяк Анива

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Эта экскурсия – пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретить косатку или кита!

Ну и конечный пункт прибытия – маяк японской постройки, больше напоминающий старинный замок.

Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на самый его верх, посмотреть гнезда и птенцов чаек и увидеть потрясающие морские пейзажи с высоты птичьего полета

По дороге мы обязательно увидим Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселок Новиково, поселок Озерск, город Корсаков.

Обед вам будет предоставлен в бухте Мраморная – это наивкуснейший плов из морепродуктов!

Время проведения 06:00 – 17:00.

Морская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк АниваМорская экскурсия на маяк Анива
3 день

Бухта Тихая и Янтарное побережье

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

В Макаровском районе о. Сахалин находится бухта Тихая – потрясающе красивое место, закрытое от холодных ветров.

Располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина.

"Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.

Песок в бухте – только в прибрежной полосе, основную ее часть занимают черно-коричневые скалы и большие камни, торчащие из плотного песчаника.

В бухте находится скальный островок «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием.

К скале невозможно подобраться, поэтому на ней всегда много шумных чаек.

В бухте хорошо заниматься рыбалкой, плывя на лодке.

Вообще, тишина в бухте ни с чем несравнима, правда, иногда покой нарушают чайки.

Обед на морском берегу: корейский суп Хемультан из морепродуктов, свежие вареные крабы и ассорти из морепродуктов (гребешок, трубач, осьминог и пр.) под настоечку!

Время проведения: 8:00 – 18:00.

Бухта Тихая и Янтарное побережьеБухта Тихая и Янтарное побережьеБухта Тихая и Янтарное побережьеБухта Тихая и Янтарное побережьеБухта Тихая и Янтарное побережьеБухта Тихая и Янтарное побережье
4 день

Гастро-приключение на озере Буссе

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино или шампанское.

А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.

Уха из палтуса, устрицы сырые с лимончиком и запеченные на гриле, раундаптис (ракушка) запеченный в соусе, ассорти из свежайших, только что пойманных, морепродуктов.

Настойка из клоповки.

Время проведения: 8:00 – 19:00.

Гастро-приключение на озере БуссеГастро-приключение на озере БуссеГастро-приключение на озере БуссеГастро-приключение на озере Буссе
5 день

Мыс Великан

Тур на восточное побережье острова к дикому песчаному пляжу, где можно увидеть огромных каменных исполинов причудливой формы, каменные арки и кекуры, а на берегу найти морских ежей, рапанов, выброшенных штормом, а в августе можно увидеть, как косяки горбуши заходят на нерест.

Мы остановимся на озере Тунайча, на пляже, в селе Охотском, увидим ожерелье озер и потрясающую панораму острова со смотровой площадки на перевале.

А далее мы отправимся на останец «Лягушка», который расположен недалеко от поселка Весточка.

С высоты открывается завораживающий вид на Корсаковское плато.

Обед: крабовый суп по-сахалински, лосось горячего копчения и настойка из клоповки.

Время проведения: 8:00 – 18:00.

Мыс ВеликанМыс ВеликанМыс ВеликанМыс ВеликанМыс ВеликанМыс Великан
6 день

Морская рыбалка с приготовлением улова

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Морская рыбалка – это особенный вид ловли.

Отличия морской рыбалки от обычной, весьма значительны, от объекта охоты до снастей.

Видовое многообразие морских обитателей (камбала, минтай, морская собака и т. д.), делает рыбалку в море очень азартной и разнообразной.

Море – бескрайнее водное пространство, на поверхности которого ветра создают серьезные волнения.

Таких волн не увидишь ни на одном, даже самом крупном водохранилище, поэтому и рыбалка здесь особенная.

Ловля рыбы на море – удел сильных мужчин, морских волков, готовых к любым испытаниям ради своего увлечения.

Улов и отличный день на море – гарантированы!

Время проведения: 7:00 – 16:00.

Морская рыбалка с приготовлением уловаМорская рыбалка с приготовлением уловаМорская рыбалка с приготовлением улова
7 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт с посещением рынка морепродуктов.

Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 чел. – 112 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Юность»

6 ночей

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Гостиница «Юбилейная» 3

6 ночей

Гостиница "Юбилейная" – отель категории три звезды, находится в живописном районе городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей прогулки от СТК "Горный воздух". Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.

К услугам гостей номера с микроволновой печью. Все номера гостиницы "Юбилейная" оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.

В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни. В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.

Гостиница «Юбилейная» 3Гостиница «Юбилейная» 3Гостиница «Юбилейная» 3Гостиница «Юбилейная» 3Гостиница «Юбилейная» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (размещение двухместное)
  • Экскурсии по программе
  • Разнообразное питание из морепродуктов по маршрутам
  • Транспортное сопровождение
  • Сопровождение гида
  • Страхование
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиницы
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры, морепродукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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