Индивидуальная экскурсия из Южно-Сахалинска: Посещение величавого водопада Салют
Приглашаем вас в однодневное путешествие по интересным и самобытным местам Сахалина.
Буквально за день вы увидите два портовых города, посмотрите на исторически ценные сооружения, восхититесь фантастическими видами с мыса Кузнецова, полюбуетесь высоким водопадом и побываете на Серных источниках.
Буквально за день вы увидите два портовых города, посмотрите на исторически ценные сооружения, восхититесь фантастическими видами с мыса Кузнецова, полюбуетесь высоким водопадом и побываете на Серных источниках.
Ближайшие даты:
12
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мыс Кузнецова
- Город Холмск
- Город Невельск
- Серные источники
- Водопад Салют
- Японское море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы отправимся на западный берег Сахалина, где находится третий по численности населения город острова — Холмск (японское название города – Маока). Этот старинный городок имеет население чуть меньше 30 000 человек, но считается крупнейшим сахалинским транспортным узлом. Благодаря незамерзающему морскому порту, он по праву считается воротами Сахалина. Остановимся на набережной города.
Далее проследуем по дороге к еще одному портовому городку – Невельску (Хонто) на юго-западном побережье Японского моря, омываемому теплым течением Куросио. Увидим главные его памятники и набережную. После направимся на обзор живописных природных объектов – фантастического мыса Кузнецова, величавого водопада Салют и Серных источников.
Пятница, суббота и воскресенье в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Что не входит
- Перекус до обеда и после
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4Завершение: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4, Южно-Сахалинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, суббота и воскресенье в 6:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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