Мы отправимся на западный берег Сахалина, где находится третий по численности населения город острова — Холмск (японское название города – Маока). Этот старинный городок имеет население чуть меньше 30 000 человек, но считается крупнейшим сахалинским транспортным узлом. Благодаря незамерзающему морскому порту, он по праву считается воротами Сахалина. Остановимся на набережной города.

Далее проследуем по дороге к еще одному портовому городку – Невельску (Хонто) на юго-западном побережье Японского моря, омываемому теплым течением Куросио. Увидим главные его памятники и набережную. После направимся на обзор живописных природных объектов – фантастического мыса Кузнецова, величавого водопада Салют и Серных источников.