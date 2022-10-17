Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп

Двухнедельное путешествие на Курильские острова начинается

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Двухнедельное путешествие на Курильские острова начинается! Вы погуляете по Южно-Сахалинску, попробуете местные морепродукты, искупаетесь в диких термальных источниках, увидите вулкан Головнина, посетите мыс Столбчатый и восхититесь Белыми скалами острова Итуруп. А еще отправитесь на морскую прогулку и сделаете памятные фотографии застывшей вулканической лавы.
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Инопланетное плато
Инопланетное плато
Увидите застывшую лаву, которая будоражит воображение своими загадочными силуэтами
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Насладитесь видами вулканов, пейзажами острова с воды и лежбищем нерп
Релакс в термах
Релакс в термах
Отдохнете в расслабляющих горячих ваннах
Чарующие скалы
Чарующие скалы
Доедете до знаменитых Белых скал и прогуляетесь по дикому безлюдному пляжу
С океана на стол
С океана на стол
Примете участие в рыбалке, а после устроите обед из жареной выловленной рыбы
«Живой» клиф
«Живой» клиф
Посетите природный объект, в котором запечатлена история острова за последние 2 миллиона лет

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Сheck-inn в 14:00 (ранний заезд при необходимости оплачивается отдельно и бронировать заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсияПрибытие, обзорная экскурсия
2 день

Отправление на Кунашир

08:00 Завтрак в гостинице

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
3 день

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

08:00 Завтрак на судне (самостоятельно).

10:00 Подход судна в Южно-Курильск.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2 – 2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
4 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2.5 – 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
5 день

Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские термальные источники. Скалы «Белые монахи»
6 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день. В противном случае альтернативный маршрут по погоде.

Обед на берегу океана.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Тихий океан
7 день

Гора Собачка. Озеро Лагунное

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут.

Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте с живописными видами с вершины горы Собачка и с соседних вершинок, купание в Охотском море.

Обед костровой – уха.

Ужин в кафе.

Гора Собачка. Озеро Лагунное
8 день

Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота", краеведческий музей. Отправление на Итуруп

09:00 Завтрак в кафе. Освобождение номеров.

Термальные источники.

На Тихоокеанском побережье посещаем кекур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».

Обед в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей.

17:30 Трансфер в порт.

Оформление на судно.

Отход теплохода в 20:00.

Ужин на теплоходе (самостоятельно).

Кекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота", краеведческий музей. Отправление на ИтурупКекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота", краеведческий музей. Отправление на ИтурупКекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота", краеведческий музей. Отправление на ИтурупКекур "Чертов палец" и "Чертовы ворота", краеведческий музей. Отправление на Итуруп
9 день

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

08:00 Завтрак на теплоходе (самостоятельно)

09:00 Подход судна в г. Курильск.

Встреча в морпорту. Трансфер в гостиницу.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Посещение геотермальной станции, фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальные ванны вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Обед.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
10 день

Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут.

Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.

Обед на побережье.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореБелые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море
11 день

Морская прогулка на катере вдоль побережья вулкана Богдан Хмельницкий

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Трансфер к причалу. Отправление на катерах.

Великолепная морская прогулка с впечатляющими видами вулканов, пейзажами острова с воды и возможностью увидеть дельфинов и лежбище нерп.

Для любителей рыбалки можно половить рыбу, ее здесь много, особенно главную рыбу на Итурупе – палтус.

Обед из жареной выловленной рыбы.

Примерно в 17-18 часов возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе гостиницы.

Морская прогулка на катере вдоль побережья вулкана Богдан ХмельницкийМорская прогулка на катере вдоль побережья вулкана Богдан ХмельницкийМорская прогулка на катере вдоль побережья вулкана Богдан ХмельницкийМорская прогулка на катере вдоль побережья вулкана Богдан Хмельницкий
12 день

Плато Янкито. Вылет

09:00 Завтрак в кафе. Освобождение номеров

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.

Обед в кафе.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Плато Янкито. ВылетПлато Янкито. ВылетПлато Янкито. ВылетПлато Янкито. Вылет
13 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – превосходная сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
14 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы

Свободный день.

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

А проводить день и сказать: «До, свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.

Рекомендуем посетить:

  • Сахалинский краеведческий музей;
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
  • SPA комплексы (восточные бани и сауны);
  • Магазины с корейскими и японскими товарами;
  • Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
15 день

Вылет домой

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении

  • в гостинице Гагарин 3*/Белка 3*: 197 000 руб.
  • в гостинице Мега Палас 4*: 199 000 руб.

Доплата за одноместное размещение:

  • в гостинице Гагарин 3*/Белка 3*: 22 600 руб. ;
  • в гостинице Мега Палас 4*: 27 800 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир 7 500 руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 7 500 руб. /чел./4 ночи;
  • за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 7 500 руб. /чел./4 ночи.

Стоимость за дополнительные сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3*/«Белка» 3* 6 8005 500
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас»

4 ночи

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»Гостиница «Мега Палас»

Гостиница «Гагарин»

4 ночи

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»

Гостиница «Белка»

4 ночи

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Каюта

2 ночи

4-х местная каюта.

Гостиница «Флагман»

5 ночей

Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).

Гостиница «Айсберг»

5 ночей

Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).

Гостиница «Итуруп»

3 ночи

Этот отель расположен в центре города.

Гостиница «Итуруп»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, 2-х местное размещение
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-х местное размещение
  • Питание 3-х разовое на Кунашире
  • Проживание в гостинице «Итуруп» в Курильске, 2-х местное размещение
  • Питание 3-х разовое на Итурупе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского» и «Жаркие воды»
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Итуруп
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Билет на теплоход Корсаков – Южно-Курильск, 4-х местная каюта – 6 500 руб. /чел.
  • Билет на теплоход Южно-Курильск – Курильск, 4-х местная каюта – 2 500 руб. /чел.
  • Авиаперелет Курильск – Южно-Сахалинск – 7 250 руб.
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка.
  • Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске:в гостинице Гагарин 3*/Белка 3* – 22 600 руб. в гостинице Мега Палас 4* – 27 800 руб.
  • В гостинице Гагарин 3*/Белка 3* – 22 600 руб.
  • В гостинице Мега Палас 4* – 27 800 руб.
  • Доплаты на Кунашире по желанию:за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир – 7 500 руб. /чел/4 ночиза одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 7 500 руб. /чел/4 ночиза 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 7 500 руб. /чел/4 ночи
  • За 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир – 7 500 руб. /чел/4 ночи
  • За одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 7 500 руб. /чел/4 ночи
  • За 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 7 500 руб. /чел/4 ночи
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 окт 2022
Тур очень понравился, путешествие на Кунашир подходит для тех кто любит природу, и готов ради этого прогуляться в пешей части от 7 до 16 км/день по пересеченной местности, и необходимо читать памятки об одежде и обуви, так как в данном туре (Кунашир) трекинговая и непромокаемая обувь и одежда нужна была практически каждый день. И даже один неподготовленный турист сможет доставить неудобства как группе, так и сопровождающим их инструкторам. Поэтому "Большая страна" предупреждайте что данный тур (Кунашир) посложнее чем легкая прогулка по парку. А если все готовы к данному туру, то он предоставит очень много положительных эмоций.
Е
15 окт 2022
Очень понравился и сам тур, программа, и организация, все на уровне, четко и вовремя на всех этапах. Желаю успехов и процветания этой команде!
В
13 окт 2022
Прекрасное сопровождение от момента выбора тура до момента расставания после путешествия! Всё замечательно! Благодарим!

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