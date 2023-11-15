1 день

Прилет в Южно-Сахалинск

Место и время встречи группы: в 19.00 в гостевом доме / хостеле.

Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Заселение в гостиницу/хостел.

Сегодня свободный день.

Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день?

Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу. Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.

Советуем к посещению курорт "Горный воздух" - обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.

19.00 - общий сбор, встреча с гидом, брифинг.

Аэропорт - Южно-Сахалинск.

Пешком: -

Автобус: -

Питание: -

Проживание: хостел/гостиница.