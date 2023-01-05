3 день

Мыс Анива. Отправление теплоходом на Итуруп

После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.

Доберемся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяк – самого инстаграммного маяка в России.

После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час).

Отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил – Итурупа.

Размещение в 4-х местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне – увидим касаток и дельфинов.

И еще раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.

Питание: оплачивается самостоятельно.