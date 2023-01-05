Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Заселение в гостиницу/хостел.
Сегодня свободный день.
Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.
Как можно провести этот день?
Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.
Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.
Советуем к посещению курорт «Горный воздух» – обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.
19:00 Общий сбор, встреча с гидом, брифинг.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина.
Дорога займёт ~3 часа.
По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах.
Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.
Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.
В бухте Тихой нас ждет небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы.
Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.
Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.
Питание: оплачивается самостоятельно.
После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.
Доберемся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяк – самого инстаграммного маяка в России.
После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час).
Отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил – Итурупа.
Размещение в 4-х местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.
С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне – увидим касаток и дельфинов.
И еще раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый.
Переезд до гостиницы, размещение, отдых.
Питание: ужин. Завтрак и обед оплачивается самостоятельно.
Сегодня с утра отправляемся на фумарольное поле вулкана Баранского (1134 м).
Вулкан дышит, везде ощущается его активность.
После прогулки идем купаться на самые инстаграммные термальные источники Курильских островов – источники вулкана Баранского, где можно не только погреться и отдохнуть, но и сделать фантастические фотографии.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова – плато Янкито.
Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами.
Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.
Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам (35 км) – визитная карточка острова Итуруп.
Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид.
В сочетании с черным вулканическим песком на пляже – выглядит завораживающе.
Здесь нас ждет потрясающий обед дарами моря.
После активного дня отправимся отдохнуть в термальный комплекс.
Питание: завтрак, обед, ужин.
После завтрака нас ждет Тихоокеанское побережье залива Касатка.
По пути мы посетим японское поселение, о существовании которого на данный момент напоминает только оставшееся кладбище.
Наша цель на сегодня – «Черная скала».
Эта базальтовая скала преграждает путь по побережью, где при японцах находилась военная база с аэродромом.
Именно на этой военной базе готовились войска милитаристской Японии для знаменитой атаки на американский Пёрл-Харбор.
Сегодня мы прощаемся с Итурупом.
Уезжаем в пос. Китовый, где при наличии времени закупаемся сувенирами.
Отправление на теплоходе в 16:00.
Питание: завтрак, обед. Ужин оплачивается самостоятельно.
Прибываем в порт города Корсаков в 17:00.
Переезд до г. Южно-Сахалинск (около 1 часа), заселение в гостиницу/хостел.
Вечером можно устроить прогулку по городу, отдохнуть.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Сегодня отправляемся на юго-восточное побережье Охотского моря.
Нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан – пожалуй, главные мысы на острове.
Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.
Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.
В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.
Пообедаем в этом живописном месте.
Вечером – возвращаемся в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинск.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).
Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину – поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.
По желанию можно в этот день организовать дополнительную экскурсию на усмотрение группы.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Прощаемся с Сахалином.
Вылет домой.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в в хостеле/гостинице в г. Южно-Сахалинск, на теплоходе, в гостинице/гостевом доме на Итурупе.
Проживание в номерах с 6-ти, 8-местным размещением.
Питание в кафе, есть возможность готовить в хостеле.
Проживание в 4-местных каютах.
Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.
Проживание в 2-х, 3-х, 4-местных номерах.
Включены завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп, а также обед на Белых скалах.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.