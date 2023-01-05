Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков

Вся магия Дальнего Востока в путешествии на острова Сахалин и Итуруп

5
3 отзыва
Вся магия Дальнего Востока в путешествии на острова Сахалин и Итуруп.

Вулканы, горячие источники, лавовые потоки и, конечно же, изобилие морепродуктов прямиком из Охотского моря.
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Сахалин и Итуруп. Путешествие без палаток и рюкзаков
Ближайшие даты:
28
авг

Что вас ожидает 🤩

Сахалин
Сахалин
Побываем на самом большом острове России
Чарующий Дальний Восток
Чарующий Дальний Восток
Пройдем по красивейшим ландшафтам: от застывшей лавы до белоснежных пемзовых скал
Загадочный маяк
Загадочный маяк
Увидим знаменитый Анивский маяк
Местные деликатесы
Местные деликатесы
Попробуем свежие морепродукты и насладимся их превосходным вкусом
Путешествие на теплоходе
Путешествие на теплоходе
Отправимся в плавание до острова Итуруп
Горячие источники
Горячие источники
Погреемся и отдохнем в термальных ваннах, а еще сделаем фантастические фотографии

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Южно-Сахалинск. Свободный день

Прилет в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Заселение в гостиницу/хостел.

Сегодня свободный день.

Рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день?

Отдохнуть и выспаться или можно посетить местные достопримечательности и погулять по городу.

Южно-Сахалинск – город с богатой историей, множеством зданий в японском стиле и невероятной природой.

Советуем к посещению курорт «Горный воздух» – обязательно подняться на канатной дороге на смотровую площадку, отсюда видно весь город и бескрайнюю Сусунайскую долину, в окружении сопок и хребтов.

19:00 Общий сбор, встреча с гидом, брифинг.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Прилет в Южно-Сахалинск. Свободный деньПрилет в Южно-Сахалинск. Свободный деньПрилет в Южно-Сахалинск. Свободный деньПрилет в Южно-Сахалинск. Свободный деньПрилет в Южно-Сахалинск. Свободный деньПрилет в Южно-Сахалинск. Свободный день
2 день

Восточное побережье Сахалина. Бухта Тихая

Сегодня мы встанем пораньше и отправимся на восточное побережье Сахалина.

Дорога займёт ~3 часа.

По пути остановимся полюбоваться японскими воротами Тории, которые обычно строились при синтоистских храмах.

Вообще на Сахалине очень много японской архитектуры.

Также по дороге заглянем в посёлок Взморье, где желающие смогут купить свежевыловленных варёных крабов.

В бухте Тихой нас ждет небольшой треккинг вдоль побережья: гроты и ущелья, морские террасы.

Здесь можно побыть в тишине, нарушаемой лишь звуками прибоя и криком беспокойных птиц.

Пообедаем и под вечер отправимся в гостиницу, наполненные невероятными эмоциями от красоты этого удивительного места.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Восточное побережье Сахалина. Бухта ТихаяВосточное побережье Сахалина. Бухта ТихаяВосточное побережье Сахалина. Бухта ТихаяВосточное побережье Сахалина. Бухта ТихаяВосточное побережье Сахалина. Бухта Тихая
3 день

Мыс Анива. Отправление теплоходом на Итуруп

После завтрака в кафе/хостеле мы отправляемся в сторону мыса Анива.

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, что придает видам особую атмосферность.

Доберемся по воде (около 40 минут) до знаменитого японского Анивского маяк – самого инстаграммного маяка в России.

После обеденного перекуса мы переезжаем в город Корсаков (время в пути ~ час).

Отсюда на теплоходе начинается наше путешествие в сторону самого крупного острова Курил – Итурупа.

Размещение в 4-х местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

С моря насладимся видами на Сахалин и, если удача будет на нашей стороне – увидим касаток и дельфинов.

И еще раз уже с воды сможем полюбоваться мысом Анива и одноименным маяком.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Мыс Анива. Отправление теплоходом на ИтурупМыс Анива. Отправление теплоходом на ИтурупМыс Анива. Отправление теплоходом на ИтурупМыс Анива. Отправление теплоходом на ИтурупМыс Анива. Отправление теплоходом на ИтурупМыс Анива. Отправление теплоходом на Итуруп
4 день

Прибытие на Итуруп

Вечером приближаемся к острову Итуруп, причаливаем к поселку Китовый.

Переезд до гостиницы, размещение, отдых.

Питание: ужин. Завтрак и обед оплачивается самостоятельно.

Прибытие на ИтурупПрибытие на ИтурупПрибытие на Итуруп
5 день

Фумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источник

Сегодня с утра отправляемся на фумарольное поле вулкана Баранского (1134 м).

Вулкан дышит, везде ощущается его активность.

После прогулки идем купаться на самые инстаграммные термальные источники Курильских островов – источники вулкана Баранского, где можно не только погреться и отдохнуть, но и сделать фантастические фотографии.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Фумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источникФумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источникФумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источникФумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источникФумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источникФумарольное поле вулкана Баранского. Термальный источник
6 день

Плато Янкито. Белые скалы

Сегодня нас ждет одна из основных завораживающих достопримечательностей острова – плато Янкито.

Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли мрачными истуканами.

Это лавовое поле появилось в результате деятельности того самого вулкана Богдан Хмельницкий.

Переезд к знаменитым белым пемзовым скалам (35 км) – визитная карточка острова Итуруп.

Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид.

В сочетании с черным вулканическим песком на пляже – выглядит завораживающе.

Здесь нас ждет потрясающий обед дарами моря.

После активного дня отправимся отдохнуть в термальный комплекс.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Плато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалыПлато Янкито. Белые скалы
7 день

Залива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-Сахалинск

После завтрака нас ждет Тихоокеанское побережье залива Касатка.

По пути мы посетим японское поселение, о существовании которого на данный момент напоминает только оставшееся кладбище.

Наша цель на сегодня – «Черная скала».

Эта базальтовая скала преграждает путь по побережью, где при японцах находилась военная база с аэродромом.

Именно на этой военной базе готовились войска милитаристской Японии для знаменитой атаки на американский Пёрл-Харбор.

Сегодня мы прощаемся с Итурупом.

Уезжаем в пос. Китовый, где при наличии времени закупаемся сувенирами.

Отправление на теплоходе в 16:00.

Питание: завтрак, обед. Ужин оплачивается самостоятельно.

Залива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-СахалинскЗалива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-СахалинскЗалива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-СахалинскЗалива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-СахалинскЗалива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-СахалинскЗалива Касатка. «Черная скала». Отправление на теплоходе в Южно-Сахалинск
8 день

Возвращение в Южно-Сахалинск

Прибываем в порт города Корсаков в 17:00.

Переезд до г. Южно-Сахалинск (около 1 часа), заселение в гостиницу/хостел.

Вечером можно устроить прогулку по городу, отдохнуть.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Возвращение в Южно-СахалинскВозвращение в Южно-СахалинскВозвращение в Южно-Сахалинск
9 день

Мыс Птичий и мыс Великан

Сегодня отправляемся на юго-восточное побережье Охотского моря.

Нас ждёт несложная прогулка вдоль побережья и исследование мысов Птичий и Великан – пожалуй, главные мысы на острове.

Здесь возвышаются над землёй и водой огромные каменные арки, скалы-столбы и величественные колонны.

Самый большой останец напоминает профиль великана, за что мыс и получил своё название.

В этих местах любят гнездиться птицы, и вы сможете понаблюдать за птичьими базарами.

Пообедаем в этом живописном месте.

Вечером – возвращаемся в гостиницу/хостел в Южно-Сахалинск.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Мыс Птичий и мыс ВеликанМыс Птичий и мыс ВеликанМыс Птичий и мыс ВеликанМыс Птичий и мыс ВеликанМыс Птичий и мыс ВеликанМыс Птичий и мыс Великан
10 день

Свободный день

Свободный день в Южно-Сахалинске (запасной, на случай изменения расписания теплохода).

Этот день полностью можно посвятить покупке сувениров и праздничному совместному ужину – поделиться впечатлениями о нашем большом приключении на Дальнем Востоке.

По желанию можно в этот день организовать дополнительную экскурсию на усмотрение группы.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Отъезд

Прощаемся с Сахалином.

Вылет домой.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в в хостеле/гостинице в г. Южно-Сахалинск, на теплоходе, в гостинице/гостевом доме на Итурупе.

Варианты проживания

Хостел или гостиница в г. Южно-Сахалинск

5 ночей

Проживание в номерах с 6-ти, 8-местным размещением.

Питание в кафе, есть возможность готовить в хостеле.

Теплоход

2 ночи

Проживание в 4-местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в кафе.

Гостиница или гостевой дом на Итурупе

3 ночи

Проживание в 2-х, 3-х, 4-местных номерах.

Включены завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп, а также обед на Белых скалах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды на о. Сахалин
  • Все переезды на о. Итуруп
  • Трансфер в порт Корсаков и обратно
  • Портовые сборы
  • Билеты на теплоход Корсаков – Итуруп – Корсаков
  • 5 ночей в гостинице/хостеле в г. Южно-Сахалинск (6-ти, 8-местное размещение)
  • 3 ночи в гостинице в г. Курильск (2-х, 3-х, 4-местное размещение)
  • Завтраки, обеды перекусом и ужины на о. Итуруп
  • Обед из морепродуктов на Белых скалах
  • Инструкторское сопровождение
  • Регистрация группы в МЧС
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Посещение горячих источников под вулканом Баранского
  • Посещение термального комплекса «Жаркие воды»
  • Средства связи и навигации
  • Групповая аптечка
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Питание, кроме питания на о. Итуруп и обеда на Белых скалах
  • Постельное белье на теплоходе (около 600 рублей)
  • Экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду.
  • Обязательно иметь с собой н/з наличными в размере 10 000 рублей!
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак для прогулок (20 литров);
  • хоба (сидушка туристическая).

Одежда:

  • ботинки/кроссовки трекинговые;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго – и ветрозащитные);
  • хороший дождевик;
  • пуховик тонкий (куртка утепленная);
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки (2-3 пары, синтетические, теплые);
  • футболки (1-2 шт);
  • штаны ходовые легкие;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • термобелье;
  • рубашка с длинным рукавом/синтетическая футболка с длинным рукавом;
  • плавательный костюм (купальник, плавки) + полотенце.

Личные вещи:

  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний, (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1л.);
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик налобный + запасные батарейки;
  • крем от загара + гигиеническая помада;
  • телефон + зарядное устройство.

Документы:

  • паспорт;
  • деньги (наличными в размере 10 000 рублей);
  • медицинский полис.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • платье (девушкам для фото);
  • шорты;
  • пауэрбанк.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 янв 2023
Все на высшем уровне!
В
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Южно-Сахалинска

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияТермальные источники🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные турыНа острова

Похожие туры в Южно-Сахалинске

Бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Бухта Тихая
Вас ждет путешествие на юго-восточное побережье Сахалина
Ваше место пребывания
15 янв
16 янв
17 янв
18 янв
18 000 за всё до 4 чел.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина
Ваше место пребывания
24 000 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сеня
Сеня
Нет отзывов
Мыс Евстафия
Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут
Место вашего прибывания
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
19 500 за всё до 4 чел.
Тур на Мыс Бурунный
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Тур на Мыс Бурунный
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно
Ваше место пребывания
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
22 000 за всё до 4 чел.
Маяк Анива
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Маяк Анива
Мы совершим удивительное путешествие до маяка Анива
Ваше место пребывания
38 000 за всё до 4 чел.
Тур на мыс Великан
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Тур на мыс Великан
Мыс Великан - одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального значения
Ваше место пребывания
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
22 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
15 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Нет отзывов
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
В пути туристы откроют для себя невероятные просторы и виды
Улица Вокзальная, 54, Южно-Сахалинск
14 янв
15 янв
21 янв
22 янв
13 000 за 1 человека
Бухта Тихая
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сеня
Сеня
Нет отзывов
Бухта Тихая
Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы
Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
от 11 500 за всё до 2 чел.
Бухта тиха + клоковский водопад
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сеня
Сеня
5
1 отзыв
Бухта тиха + клоковский водопад
Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы
Место вашего прибывания
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
от 16 500 за всё до 3 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут
Ваше место пребывания
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
24 000 за всё до 4 чел.
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Двигаясь по главной улице Южно-Сахалинска, мы пересечём весь город
Коммунистический пр-т, д. № 86 «б»
3 000 за всё до 8 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия
Ваше место пребывания
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Южно-Сахалинске
ХОРОШО
🧭
ТАМ