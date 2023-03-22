Прибытие в город.
Свободное время, которое Вы можете использовать для отдыха после перелета и разницы во времени, или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить Областной краеведческий музей или музей Победы, съездить на побережье Охотского моря или посетить рестораны и отведать островной кухни.
Вечером мы организуем на побережье приветственный фуршет из морепродуктов с бокалом белого вина!
Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета:
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на о. Итуруп.
Встреча в аэропорту г. Курильска, заселение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Курильску.
Белые скалы и гранд каньон Белые скалы, Черные скалы.
Купание в горячих источниках.
Завтрак в гостинице.
Вулкан Баранского.
Кипящее озеро (варим в нем яйца, чтобы после отведать их с красной икрой – ну очень вкусно!).
Река Кипящая, река Серная, природная Геотермальная станция.
Оздоровительные процедуры в реке Кипящей.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Залив Касатка, пещеры Чертовой скалы и лавовое плато Янкито.
Трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и заселение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Эта экскурсия – пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!
Ну и конечный пункт прибытия – маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.
Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.
Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
В августе можно увидеть, как косяки горбуши заходят на нерест.
Мы остановимся на озере Тунайча, на пляже в селе Охотском, увидим ожерелье озер и потрясающую панораму острова со смотровой площадки на перевале.
На обед у нас будет горячая уха из сезонной красной рыбы.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Время выезда группы зависит от времени отлива на озере, продолжительность экскурсии 12 часов.
Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.
На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино/шампанское.
А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.
Обед Вам будет предоставлен на берегу: уха из сезонной рыбы, рыбка жареная или горячего копчения, устрицы сырые и запеченные.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.
В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если Вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске (4 ночи) и в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп (3 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
Гостиница "Юбилейная" – отель категории три звезды, находится в живописном районе городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей прогулки от СТК "Горный воздух". Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.
К услугам гостей номера с микроволновой печью. Все номера гостиницы "Юбилейная" оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.
В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни. В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.
Мини-отель «Камелия» расположен в Курильске. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.
Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор.
Гостевой дом «Медведь» единственный расположен в верхней части города Курильска, в новом микрорайоне, рядом с деловым центром города, в трёх минутах ходьбы от больницы, администрации района, культурно-спортивного комплекса (с киноконцертным залом, музеем, библиотекой, бассейном, тренажерным залом и т. п.), аэропорт "Ясный" – 15 мин.
В гостинице на 2-м этаже имеются 2-х и 3-х местные номера с удобствами (туалетная комната, душевая кабина, раковина, 2-х и 3-х местные номера) без удобств (туалетная и ванные комнаты находятся в 3-х метрах от номеров). Во всех номерах есть телевизоры, можно подключить платный интернет. В холле расположена зона отдыха с удобными креслами и видом из окна на Охотское море и вулкан Богдан Хмельницкий. Здесь же, в холле, можно воспользоваться утюгом и гладильной доской. На 1-м этаже расположена кухня. Здесь имеются холодильник, микроволновая печь, чайник, вся необходимая посуда для подогрева и приема пищи.
В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.
Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.