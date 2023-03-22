Таинственные острова. Сахалин и Итуруп

Предлагаем Вам провести неделю на самом Дальнем Востоке - островах Сахалин и Итуруп

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Предлагаем Вам провести неделю на самом Дальнем Востоке – островах Сахалин и Итуруп.

Вы побываете на Сахалине, где попробуете морские деликатесы и отправитесь на самую яркую морскую экскурсию.

Полетите на остров Итуруп и посмотрите на действующий вулкан Баранский, погуляете по лавовому плато и искупаетесь в термальных источниках.

На всех маршрутах Вас будут сопровождать опытные инструкторы-проводники, а перемещаться Вы будете на самом комфортном и проходимом транспорте!
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Таинственные острова. Сахалин и Итуруп
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Морская прогулка к маяку Анива
Морская прогулка к маяку Анива
Чайки, парящие в небе, нерпы, выныривающие из воды и наконец, маяк, больше напоминающий заброшенный старинный замок
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Вы попробуете гигантских устриц, морского ежа, уху из красной рыбы и всё это под аккомпанемент белого вина
Максимальное расслабление
Максимальное расслабление
Искупаетесь в термальных источниках под горячим водопадом
Мыс Великан
Мыс Великан
Вы пройдете через величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами
Чарующие скалы
Чарующие скалы
Доедете до знаменитых Белых скал и прогуляетесь по дикому безлюдному пляжу

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдых

Прибытие в город.

Свободное время, которое Вы можете использовать для отдыха после перелета и разницы во времени, или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить Областной краеведческий музей или музей Победы, съездить на побережье Охотского моря или посетить рестораны и отведать островной кухни.

Вечером мы организуем на побережье приветственный фуршет из морепродуктов с бокалом белого вина!

Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета:

  • встреча в аэропорту, трансфер до гостиницы;
  • обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску;
  • раннее заселение в гостиницу (до 14.00);
  • индивидуальный тур к достопримечательностям острова (возможность проведения зависит от времени прилета).
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдыхПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдыхПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдыхПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдых
2 день

Перелет на о. Итуруп. Белые скалы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Итуруп.

Встреча в аэропорту г. Курильска, заселение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Курильску.

Белые скалы и гранд каньон Белые скалы, Черные скалы.

Купание в горячих источниках.

Перелет на о. Итуруп. Белые скалыПерелет на о. Итуруп. Белые скалыПерелет на о. Итуруп. Белые скалыПерелет на о. Итуруп. Белые скалыПерелет на о. Итуруп. Белые скалы
3 день

Вулкан Баранского

Завтрак в гостинице.

Вулкан Баранского.

Кипящее озеро (варим в нем яйца, чтобы после отведать их с красной икрой – ну очень вкусно!).

Река Кипящая, река Серная, природная Геотермальная станция.

Оздоровительные процедуры в реке Кипящей.

Вулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан БаранскогоВулкан Баранского
4 день

Заключительный день на о. Итуруп. Залик Касатка и лавовое плато Янкито

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Залив Касатка, пещеры Чертовой скалы и лавовое плато Янкито.

Трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и заселение в гостиницу.

Заключительный день на о. Итуруп. Залик Касатка и лавовое плато ЯнкитоЗаключительный день на о. Итуруп. Залик Касатка и лавовое плато ЯнкитоЗаключительный день на о. Итуруп. Залик Касатка и лавовое плато ЯнкитоЗаключительный день на о. Итуруп. Залик Касатка и лавовое плато ЯнкитоЗаключительный день на о. Итуруп. Залик Касатка и лавовое плато Янкито
5 день

Маяк Анива

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Эта экскурсия – пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!

Ну и конечный пункт прибытия – маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.

Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
6 день

Джип-тур на мыс Великан (Птичий)

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Тур на восточное побережье острова к дикому песчаному пляжу, где можно увидеть огромных каменных исполинов причудливой формы, каменные арки и кекуры, а на берегу найти морских ежей, рапанов, выброшенных штормом.

В августе можно увидеть, как косяки горбуши заходят на нерест.

Мы остановимся на озере Тунайча, на пляже в селе Охотском, увидим ожерелье озер и потрясающую панораму острова со смотровой площадки на перевале.

На обед у нас будет горячая уха из сезонной красной рыбы.

Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)
7 день

Экскурсия в лагуну Буссе

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Время выезда группы зависит от времени отлива на озере, продолжительность экскурсии 12 часов.

Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино/шампанское.

А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.

Обед Вам будет предоставлен на берегу: уха из сезонной рыбы, рыбка жареная или горячего копчения, устрицы сырые и запеченные.

Экскурсия в лагуну БуссеЭкскурсия в лагуну БуссеЭкскурсия в лагуну БуссеЭкскурсия в лагуну Буссе
8 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.

В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если Вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.

Дополнительные опции, которые можно заказать в этот день:
  • трансфер из/в аэропорт, с посещением рынка морепродуктов;
  • поздний выезд из гостиницы (после 12.00);
  • индивидуальный тур к достопримечательностям острова (возможность проведения зависит от времени вылета).
Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске (4 ночи) и в гостинице или гостевом доме на о. Итуруп (3 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

  • 142 000 руб. при двухместном размещении;
  • 157 000 руб. при одноместном размещении.

Варианты проживания

Отель «Юность», г. Южно-Сахалинск

4 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Отель «Юность», г. Южно-СахалинскОтель «Юность», г. Южно-СахалинскОтель «Юность», г. Южно-СахалинскОтель «Юность», г. Южно-СахалинскОтель «Юность», г. Южно-СахалинскОтель «Юность», г. Южно-Сахалинск

Гостиница «Юбилейная» 3*, г. Южно-Сахалинск

4 ночи

Гостиница "Юбилейная" – отель категории три звезды, находится в живописном районе городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей прогулки от СТК "Горный воздух". Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.

К услугам гостей номера с микроволновой печью. Все номера гостиницы "Юбилейная" оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.

В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни. В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.

Гостиница «Юбилейная» 3*, г. Южно-СахалинскГостиница «Юбилейная» 3*, г. Южно-СахалинскГостиница «Юбилейная» 3*, г. Южно-СахалинскГостиница «Юбилейная» 3*, г. Южно-СахалинскГостиница «Юбилейная» 3*, г. Южно-Сахалинск

Гостиница «Камелия», о. Итуруп

3 ночи

Мини-отель «Камелия» расположен в Курильске. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.

Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор.

Гостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. ИтурупГостиница «Камелия», о. Итуруп

Гостевой дом «Медведь», о. Итуруп

3 ночи

Гостевой дом «Медведь» единственный расположен в верхней части города Курильска, в новом микрорайоне, рядом с деловым центром города, в трёх минутах ходьбы от больницы, администрации района, культурно-спортивного комплекса (с киноконцертным залом, музеем, библиотекой, бассейном, тренажерным залом и т. п.), аэропорт "Ясный" – 15 мин.

В гостинице на 2-м этаже имеются 2-х и 3-х местные номера с удобствами (туалетная комната, душевая кабина, раковина, 2-х и 3-х местные номера) без удобств (туалетная и ванные комнаты находятся в 3-х метрах от номеров). Во всех номерах есть телевизоры, можно подключить платный интернет. В холле расположена зона отдыха с удобными креслами и видом из окна на Охотское море и вулкан Богдан Хмельницкий. Здесь же, в холле, можно воспользоваться утюгом и гладильной доской. На 1-м этаже расположена кухня. Здесь имеются холодильник, микроволновая печь, чайник, вся необходимая посуда для подогрева и приема пищи.

Гостевой дом «Медведь», о. ИтурупГостевой дом «Медведь», о. ИтурупГостевой дом «Медведь», о. ИтурупГостевой дом «Медведь», о. Итуруп

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинск и на о. Итуруп
  • Завтраки в гостиницах г. Южно-Сахалинске и на о. Итуруп, обеды на маршрутах по о. Сахалин
  • Перелёт г. Южно-Сахалинск – о. Итуруп и обратно
  • Ежедневные интересные экскурсии
  • Сопровождающие и транспорт по маршрутам
  • Страхование
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Посещение источников на о. Итуруп (т. к. могут быть медицинские противопоказания)
  • Опции за доп. плату, которые можно заказать дополнительно
  • Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Возможно ли изменение в программе?

В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.

Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
Мыс великан
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