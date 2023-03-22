1 день

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдых

Прибытие в город.

Свободное время, которое Вы можете использовать для отдыха после перелета и разницы во времени, или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить Областной краеведческий музей или музей Победы, съездить на побережье Охотского моря или посетить рестораны и отведать островной кухни.

Вечером мы организуем на побережье приветственный фуршет из морепродуктов с бокалом белого вина!

Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета: