Яркая зима на Сахалине

Всем нам надо вырваться из дома и совершить путешествие на край земли, туда где восходит солнце, красивейшие рассветы

5
3 отзыва
Всем нам надо вырваться из дома и совершить путешествие на край земли, туда где восходит солнце, красивейшие рассветы и закаты, много снега, потрясающая кухня, крабовые рынки и лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока.
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Яркая зима на Сахалине
Ближайшие даты:
22
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янв
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12
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Что вас ожидает 🤩

Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни
Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни
Попробуем свежую сезонную рыбу, приготовленную по домашнему рецепту, примем участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба и угостимся вкуснейшим напитком "Сахалиночка"
Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока
Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока
По желанию посещение горнолыжного курорта «Горный воздух», катание на горных лыжах или сноубордах
Незабываемая поездка на собачьих упряжках
Незабываемая поездка на собачьих упряжках
Увидим как правильно подготовить собак к упряжке, научимся управлять ими, а самое главное почувствуем их тепло и ласку

Программа тура по дням

1 день
Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

16:00-18:00 Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.

Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни:

  • узнаете, какое сахалинское блюдо стало любимым во всем мире;
  • узнаете откуда в сахалинской кухне появились восточные салаты из дикоросов;
  • попробуете свежую сезонную рыбу, приготовленную по домашнему рецепту;
  • примите участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба;
  • угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка» и кофе по-сахалински.

Путешествие будет проходить в теплой, максимально приближенной к домашней обстановке, нашей гостиной, с любовью приготовленной специально для вас.

Трансфер в гостиницу.

Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны (оплачивается отдельно) в корейском стиле – SPAradise.

Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2.

На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами.

Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.

На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе.

Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.

Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.
2 день
Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»

Завтрак в гостинице.

По желанию посещение горнолыжного курорта «Горный воздух», катание на горных лыжах или сноубордах.

Самостоятельный трансфер на горнолыжный курорт на такси или на транспорте «Горного Воздуха», если таковой предоставляется услугами курорта.

«Горный Воздух» – лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока.

  • более 25 км горнолыжных трасс различного уровня сложности;
  • сноуборд-парк;
  • вечернее катание;
  • современные подъемники;
  • детская горка, оборудованная специальным подъемником;
  • air-bag для безопасных приземлений с трамплина;
  • прокат снаряжения;
  • камера хранения;
  • сервисный центр;
  • школа инструкторов по горным лыжам и сноуборду;
  • кафе-ресторан "Горный Воздух";
  • кафе "Лиана";
  • четыре кафе-закусочных.
Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»
3 день
Экскурсия «Юный каюр», мастер-класс по изготовлению оберега

Завтрак в гостинице.

13:45 Трансфер в с. Новое (Корсаковский р-он), время в пути 1 час.

Вы пробовали себя в качестве юного каюра?

Поездка на собачьих упряжках, «обнимашки» с собаками – вот самая настоящая терапия от всех стрессов.

Вы увидите, как правильно подготовить собак к упряжке, научитесь управлять ими, а самое главное почувствуете их тепло и ласку.

После посещения собак мы познакомимся с северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось и посетите мастерскую, где сделаете настоящий оберег из оленьего рога.

По окончанию насыщенной прогулки отведаете горячую уху, домашние блины с чаем и ознакомитесь с экспозицией о собачьих упряжках времен Карафуто.

19:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно .

Экскурсия «Юный каюр», мастер-класс по изготовлению оберегаЭкскурсия «Юный каюр», мастер-класс по изготовлению оберегаЭкскурсия «Юный каюр», мастер-класс по изготовлению оберегаЭкскурсия «Юный каюр», мастер-класс по изготовлению оберега
4 день
Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух». Экскурсии за дополнительную оплату.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на снегоходах (по желанию за дополнительную плату).

Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки, увидеть необыкновенной красоты зимнего леса.

Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий.

Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей.

Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».

  • катание на снегоходах (2 часа/туда и обратно)
  • сопровождение инструктором
  • шлем, очки

Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город: 10:00 – 14:00; 12:00 – 16:00; 14:00 – 18:00; 16:00 – 20:00. Стоимость указан ниже.

Внимание! Выезды на снегоходах согласовывается заранее.

Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух». Экскурсии за дополнительную оплату.Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух». Экскурсии за дополнительную оплату.Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух». Экскурсии за дополнительную оплату.Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух». Экскурсии за дополнительную оплату.
5 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Проживание в одной из гостиниц г. Южно-Сахалинска на выбор туриста, оплачивается дополнительно. Проживание не включено в стоимость тура.

Стоимость тура на 1 человека, руб.:

ВзрослыйРебенок с 7 – 14 летРебенок с 14 – 18 лет
14 88811 88812 888

Дополнительно оплачивается стоимость проживания в Южно-Сахалинске (стоимость указана на 1 человека за 4 ночи), руб.:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещениеРазмещение на дополнительном месте
Юность (без завтрака)8 00014 400-
Юбилейная 3*12 00018 4004 800
Гагарин 3*12 00020 0007 600
Белка 3*12 20020 8006 400
Пасифик Плаза 4*14 00022 4008 800
Санта Ризот Отель 4*14 40025 6006 600
Парадайз Ризот Отель 4*15 40026 8007 200
Мега Палас Отель 4*15 00027 2007 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (при выборе гостиницы, с учетом лыжного оборудования)
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб. .
  • Экскурсии, питание по программе
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, не указанное в программе
  • Посещение ГК «Горный воздух» (самостоятельно можно приобрести ски-пассы на входной группе)
  • Прокат оборудования
  • Расширенная страховка (экстремальные виды спорта)
  • Стоимость посещения сауны:
  • Взрослый – 1100 рублей
  • Ребенок, ростом до 120 см – 500 рублей
  • Стоимость снегоходной прогулки:
  • Снегоход – 6 000 руб/ максимальная рассадка – 2 человека
  • Место в санях – 1 500 руб/1 человек
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- зимняя, теплая, влаго - и ветронепроницаемая куртка;
- теплые зимние, влаго - и ветрозащитные брюки;
- свитер или флисовая кофта;
- теплое влагоотводящее термобелье;
- шапка, шарф (маску, защищающую от холода нижнюю часть лица) теплые перчатки, рукавицы;
- зимние треккинговые ботинки (желательно влагонепроницаемые);
- для экскурсии на снегоходах желательно иметь свою маску снегоходную, балаклаву;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем для лица;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности, полотенце;
- небольшой рюкзак для личных вещей;
- персональные медикаменты при наличии хронических заболеваний,
- предметы личной гигиены.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована доставка при самостоятельном бронировании гостиницы?

Внимание! При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:

- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;

- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!

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