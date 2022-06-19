Всем нам надо вырваться из дома и совершить путешествие на край земли, туда где восходит солнце, красивейшие рассветы и закаты, много снега, потрясающая кухня, крабовые рынки и лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока.

Увидим как правильно подготовить собак к упряжке, научимся управлять ими, а самое главное почувствуем их тепло и ласку

По желанию посещение горнолыжного курорта «Горный воздух», катание на горных лыжах или сноубордах

Попробуем свежую сезонную рыбу, приготовленную по домашнему рецепту, примем участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба и угостимся вкуснейшим напитком "Сахалиночка"

Программа тура по дням

1 день Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки). 16:00-18:00 Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки. Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни: узнаете, какое сахалинское блюдо стало любимым во всем мире;

узнаете откуда в сахалинской кухне появились восточные салаты из дикоросов;

попробуете свежую сезонную рыбу, приготовленную по домашнему рецепту;

примите участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба;

угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка» и кофе по-сахалински. Путешествие будет проходить в теплой, максимально приближенной к домашней обстановке, нашей гостиной, с любовью приготовленной специально для вас. Трансфер в гостиницу. Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны (оплачивается отдельно) в корейском стиле – SPAradise. Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2. На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами. Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга. На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе. Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.

2 день Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух»

Завтрак в гостинице. По желанию посещение горнолыжного курорта «Горный воздух», катание на горных лыжах или сноубордах. Самостоятельный трансфер на горнолыжный курорт на такси или на транспорте «Горного Воздуха», если таковой предоставляется услугами курорта. «Горный Воздух» – лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока. более 25 км горнолыжных трасс различного уровня сложности;

сноуборд-парк;

вечернее катание;

современные подъемники;

детская горка, оборудованная специальным подъемником;

air-bag для безопасных приземлений с трамплина;

прокат снаряжения;

камера хранения;

сервисный центр;

школа инструкторов по горным лыжам и сноуборду;

кафе-ресторан "Горный Воздух";

кафе "Лиана";

четыре кафе-закусочных.

3 день Экскурсия «Юный каюр», мастер-класс по изготовлению оберега

Завтрак в гостинице. 13:45 Трансфер в с. Новое (Корсаковский р-он), время в пути 1 час. Вы пробовали себя в качестве юного каюра? Поездка на собачьих упряжках, «обнимашки» с собаками – вот самая настоящая терапия от всех стрессов. Вы увидите, как правильно подготовить собак к упряжке, научитесь управлять ими, а самое главное почувствуете их тепло и ласку. После посещения собак мы познакомимся с северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось и посетите мастерскую, где сделаете настоящий оберег из оленьего рога. По окончанию насыщенной прогулки отведаете горячую уху, домашние блины с чаем и ознакомитесь с экспозицией о собачьих упряжках времен Карафуто. 19:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск. Ужин самостоятельно .

4 день Свободный день. Посещение горнолыжного курорта «Горный воздух». Экскурсии за дополнительную оплату.

Завтрак в гостинице. Экскурсия на снегоходах (по желанию за дополнительную плату). Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки, увидеть необыкновенной красоты зимнего леса. Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий. Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей. Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками». катание на снегоходах (2 часа/туда и обратно)

сопровождение инструктором

шлем, очки Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город: 10:00 – 14:00; 12:00 – 16:00; 14:00 – 18:00; 16:00 – 20:00. Стоимость указан ниже. Внимание! Выезды на снегоходах согласовывается заранее.

5 день Отъезд