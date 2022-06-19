Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
16:00-18:00 Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.
Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни:
Путешествие будет проходить в теплой, максимально приближенной к домашней обстановке, нашей гостиной, с любовью приготовленной специально для вас.
Трансфер в гостиницу.
Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны (оплачивается отдельно) в корейском стиле – SPAradise.
Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2.
На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами.
Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.
На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе.
Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.
Завтрак в гостинице.
По желанию посещение горнолыжного курорта «Горный воздух», катание на горных лыжах или сноубордах.
Самостоятельный трансфер на горнолыжный курорт на такси или на транспорте «Горного Воздуха», если таковой предоставляется услугами курорта.
«Горный Воздух» – лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока.
Завтрак в гостинице.
13:45 Трансфер в с. Новое (Корсаковский р-он), время в пути 1 час.
Вы пробовали себя в качестве юного каюра?
Поездка на собачьих упряжках, «обнимашки» с собаками – вот самая настоящая терапия от всех стрессов.
Вы увидите, как правильно подготовить собак к упряжке, научитесь управлять ими, а самое главное почувствуете их тепло и ласку.
После посещения собак мы познакомимся с северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось и посетите мастерскую, где сделаете настоящий оберег из оленьего рога.
По окончанию насыщенной прогулки отведаете горячую уху, домашние блины с чаем и ознакомитесь с экспозицией о собачьих упряжках времен Карафуто.
19:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно .
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на снегоходах (по желанию за дополнительную плату).
Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки, увидеть необыкновенной красоты зимнего леса.
Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий.
Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей.
Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».
Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город: 10:00 – 14:00; 12:00 – 16:00; 14:00 – 18:00; 16:00 – 20:00. Стоимость указан ниже.
Внимание! Выезды на снегоходах согласовывается заранее.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Проживание в одной из гостиниц г. Южно-Сахалинска на выбор туриста, оплачивается дополнительно. Проживание не включено в стоимость тура.
Стоимость тура на 1 человека, руб.:
|Взрослый
|Ребенок с 7 – 14 лет
|Ребенок с 14 – 18 лет
|14 888
|11 888
|12 888
Дополнительно оплачивается стоимость проживания в Южно-Сахалинске (стоимость указана на 1 человека за 4 ночи), руб.:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Размещение на дополнительном месте
|Юность (без завтрака)
|8 000
|14 400
|-
|Юбилейная 3*
|12 000
|18 400
|4 800
|Гагарин 3*
|12 000
|20 000
|7 600
|Белка 3*
|12 200
|20 800
|6 400
|Пасифик Плаза 4*
|14 000
|22 400
|8 800
|Санта Ризот Отель 4*
|14 400
|25 600
|6 600
|Парадайз Ризот Отель 4*
|15 400
|26 800
|7 200
|Мега Палас Отель 4*
|15 000
|27 200
|7 200
- зимняя, теплая, влаго - и ветронепроницаемая куртка;
- теплые зимние, влаго - и ветрозащитные брюки;
- свитер или флисовая кофта;
- теплое влагоотводящее термобелье;
- шапка, шарф (маску, защищающую от холода нижнюю часть лица) теплые перчатки, рукавицы;
- зимние треккинговые ботинки (желательно влагонепроницаемые);
- для экскурсии на снегоходах желательно иметь свою маску снегоходную, балаклаву;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем для лица;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности, полотенце;
- небольшой рюкзак для личных вещей;
- персональные медикаменты при наличии хронических заболеваний,
- предметы личной гигиены.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Внимание! При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.