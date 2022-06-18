«Горный воздух» – лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели. Горнолыжный комплекс «Горный воздух» – это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, камеры хранения, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.
09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.
Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.
17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.
Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.
А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Завтрак в отеле
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле
Свободный день.
Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).
Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Двухместное размещение – 55 000 руб.
Доплата за одноместное проживание – 15 700 руб.
За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.