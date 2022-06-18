09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.

12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.

Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.

17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.

Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.

А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.