Зима на Сахалине. Горнолыжный тур

Попробуйте на вкус отдых на Сахалине на одном из лучших горнолыжных комплексов в России

5
3 отзыва
Попробуйте на вкус отдых на Сахалине на одном из лучших горнолыжных комплексов в России.
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Зима на Сахалине. Горнолыжный тур
Ближайшие даты:
02
янв
06
фев
20
фев
06
мар
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Горнолыжный комплекс
Горнолыжный комплекс
Покатаемся на лучшем дальневосточном горнолыжном комплексе европейского уровня с разнообразием трасс
Исторический экскурс
Исторический экскурс
При желании побываем в одном из лучших военных музеев России
Дальневосточные презенты
Дальневосточные презенты
Сможем отведать сами и привезти в подарок лучшие морепродукты
Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
Познакомимся с этим удивительным городом на вечерней экскурсии

Описание

«Горный воздух» – лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели. Горнолыжный комплекс «Горный воздух» – это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, камеры хранения, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Южно-Сахалинск

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.

12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.

Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.

17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.

Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.

А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

Встреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-Сахалинск
2 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
3 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
4 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
5 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
6 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
7 день
Катание на горнолыжном комплексе

Завтрак в отеле

Свободный день.

Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа»  с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).

Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

Катание на горнолыжном комплексеКатание на горнолыжном комплексе
8 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное размещение – 55 000 руб.

Доплата за одноместное проживание – 15 700 руб.

За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:

  • при 2-х местном размещении – 5 500 руб./чел.;
  • при одноместном размещении – 28 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение
  • Завтраки в отеле
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Полностью программа первого дня
  • Ski-pass на горнолыжный комплекс
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины в Южно-Сахалинске)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Шапка, шарф, перчатки;
  • Зимние ботинки / сапоги. Для выезда на подлёдный лов рыбы и крабов необходима непромокаемая очень тёплая обувь;
  • Теплая одежда: кофта, свитер, флиска или подобная теплая одежда;
  • Горнолыжный костюм: пуховик, теплые штаны в случае, если нет горнолыжного костюма;
  • Термобельё;
  • Рюкзак. Небольшой рюкзак (25-30 л) для однодневных радиальных маршрутов (руки должны быть свободны!);
  • Фото/видеоаппаратура;
  • Носки теплые толстые;
  • Бутылка пластиковая для воды / небольшой термос на маршруты (персональная необходимость);
  • Телескопические палки. Для пеших переходов, треккингов и восхождений (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.

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