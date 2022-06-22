Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур

Рождество, 23 февраля

4.7
3 отзыва
Рождество, 23 февраля или 8 марта – любой из этих праздников отличный повод подарить себе уникальное зимнее путешествие на Сахалин! Здесь можно покорить горы, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и, конечно, уйти от проблем больших городов.
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
02
янв
06
мар

Что вас ожидает 🤩

Охота на краба
Охота на краба
Отправимся на самую настоящую крабалку (охоту на краба)
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальников и иглами ледяных водопадов
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Исследуем Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова
Комфортная рыбалка
Комфортная рыбалка
Испытаем удачу в подледной рыбалке с оборудованным лагерем и отапливаемым шатром
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет время, чтобы отдохнуть и покататься на горных лыжах или сноуборде

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день
Ледопады бухты Тихая

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Ледопады бухты ТихаяЛедопады бухты ТихаяЛедопады бухты ТихаяЛедопады бухты Тихая
3 день
Покорение Сахалинских гор на снегоходах

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.

12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности

Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.

15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Покорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходахПокорение Сахалинских гор на снегоходах
4 день
Подледный лов сахалинской корюшки и наваги

Завтрак в ресторане гостиницы.

06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска.

Время в пути примерно 2 часа.

08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром.

Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.

На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Подледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и навагиПодледный лов сахалинской корюшки и наваги
5 день
База отдыха с баней, охота на краба

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Выезд из Южно-Сахалинска в пос. Охотское на базу отдыха.

10:00 Прибытие на базу отдыха, отправляемся на крабалку (охота на краба).

13:00 Обед, пойманный свежесваренный краб, дальневосточные салаты, чай с Сахалинскими травами.

Отдых, русская баня.

Вечером возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

База отдыха с баней, охота на крабаБаза отдыха с баней, охота на крабаБаза отдыха с баней, охота на крабаБаза отдыха с баней, охота на краба
6 день
Шопинг по-сахалински

Завтрак в ресторане гостиницы.

Первую половину дня проведем с Вами за шопингом, посетим рыбный рынок, сувенирные магазины, и конечно же посетим магазины Японских и Корейских товаров.

Ну а во второй половине дня мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).

А также Сахалинский Краеведческий Музей.

Располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-Дзукури» – это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова, полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложенными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире.

Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Для тех кто катается на лыжах и сноуборде этот день можно провести на горе Большевик (СТК «Горный Вохдух»).

Шопинг по-сахалинскиШопинг по-сахалинскиШопинг по-сахалинскиШопинг по-сахалински
7 день
Трансфер в аэропорт, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница/размещениеДвухместноеДоп. плата за одноместное
«Гагарин»3+*87 80012 000
 «Лотос» (без завтраков)78 5008 400
«МегаПалас» 4*91 20020 400
«Парадайз Ризот» 4*95 80023 400

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортные услуги (трансферы по программе)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Аренда снегоходов
  • Снасти для рыбалки и крабалки
  • Русская баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Питание, не указанное в программе
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3-х дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке;

2. Форма одежды для активного снегоходного дня:

• Термобелье (штаны и кофта);

• Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;

• Флисовая кофта или свитер;

• На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);

• Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер;

4. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки;

• Комплект запасного нижнего белья;

• Тапочки или тёплые носки;

6. Для похода в баню:

• Купальник (если он Вам необходим);

• Сланцы/сандалии спортивные;

7. Обувь:

• удобная тёплая обувь без каблуков;

8. Личные вещи:

• средства личной гигиены;

• индивидуальную аптечку;

• если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз;

9. Документы:

• паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию);

10. Деньги:

• рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
С
19 июня 2022
Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.

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