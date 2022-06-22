Рождество, 23 февраля или 8 марта – любой из этих праздников отличный повод подарить себе уникальное зимнее путешествие на Сахалин! Здесь можно покорить горы, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и, конечно, уйти от проблем больших городов.

У нас будет время, чтобы отдохнуть и покататься на горных лыжах или сноуборде

Испытаем удачу в подледной рыбалке с оборудованным лагерем и отапливаемым шатром

Исследуем Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова

Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальников и иглами ледяных водопадов

Отведаем блюда из морепродуктов, сахалинские деликатесы, жареную корюшку, навагу, чай с Сахалинскими травами

Отправимся на самую настоящую крабалку (охоту на краба)

Программа тура по дням

1 день Встреча, обед с морепродуктами, экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы. Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска. По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно). Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

2 день Ледопады бухты Тихая

Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону). По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных). С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух. Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

3 день Покорение Сахалинских гор на снегоходах

Завтрак в ресторане гостиницы. 11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки. 12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин. 15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск. Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно). Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

4 день Подледный лов сахалинской корюшки и наваги

Завтрак в ресторане гостиницы. 06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 2 часа. 08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром. Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки. На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами. 18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно). Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

5 день База отдыха с баней, охота на краба

Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Выезд из Южно-Сахалинска в пос. Охотское на базу отдыха. 10:00 Прибытие на базу отдыха, отправляемся на крабалку (охота на краба). 13:00 Обед, пойманный свежесваренный краб, дальневосточные салаты, чай с Сахалинскими травами. Отдых, русская баня. Вечером возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

6 день Шопинг по-сахалински

Завтрак в ресторане гостиницы. Первую половину дня проведем с Вами за шопингом, посетим рыбный рынок, сувенирные магазины, и конечно же посетим магазины Японских и Корейских товаров. Ну а во второй половине дня мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей. Располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-Дзукури» – это единственное здание в этом стиле в России. Собор Рождества Христова, полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложенными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства. Для тех кто катается на лыжах и сноуборде этот день можно провести на горе Большевик (СТК «Горный Вохдух»).

7 день Трансфер в аэропорт, отъезд