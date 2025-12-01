Мои заказы

Найдено 4 тура в категории «Горящие туры» в Южно-Сахалинске, цены от 81 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Сахалином
Джиппинг
7 дней
-
7%
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 апр в 10:00
23 мая в 10:00
от 115 000 ₽123 000 ₽ за человека
Экскурсионный тур на остров Итуруп
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 мая в 10:00
25 мая в 10:00
от 81 000 ₽ за человека
Новый год на Сахалине
На автобусе
На снегоходах
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 130 500 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Джиппинг
На автобусе
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
120 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в декабре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 81 000 до 130 500 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
