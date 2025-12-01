-
7%
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 апр в 10:00
23 мая в 10:00
от 115 000 ₽
123 000 ₽ за человека
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 мая в 10:00
25 мая в 10:00
от 81 000 ₽ за человека
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 130 500 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
120 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в декабре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 81 000 до 130 500 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Горящие туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 81000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль