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рассказывала о своём городе интересно и с любовью. С нами были дети 9 и 14 лет, и им тоже очень понравился рассказ, многое запомнилось. По рекомендации Дарьи после экскурсии прогулялись по набережной, посетили святой источник. Поездка произвела яркое впечатление, во многом благодаря тому, что гид и рассказал нам о городе и сориентировал по программе. От души рекомендую!