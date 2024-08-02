1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска: индивидуальная экскурсия по кремлю и окрестностям
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
14 авг в 10:30
15 авг в 13:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 августа 2024Спасибо большое Дарье за экскурсию! Все очень четко, понятно, структурировано, самое то для первого знакомства с городом. Сам маршрут достаточно
- ТТатьяна31 июля 2024Экскурсию проводила Юлия, с первых же минут завоевавшая наше внимание. Сын подросток с интересом слушал и задавал вопросы. Сразу видно,
- ММарина30 июля 2024Все прекрасно, и Зарайск, и Дарья) Спасла нас от понедельника и закрытых музеев и Кремля, рассказала историю города и сказала, где прогуляться. В Зарайске, оказывается чудесна набережная!!
- ССергей21 июля 2024Остались очень довольны экскурсией. Организация встречи, содержание экскурсии, подача материала - все было на должной высоте. Дарья, коренной житель Зарайска,
- ЛЛюбовь17 июня 2024Познакомиться с историей Зарайска поближе нам помогла Юлия. Хорошая подача материала, без лишнего перегруза, интересно, профессионально (Юлия по образованию историк),грамотно. Все понравилось -и экскурсия, и экскурсовод! Однозначно рекомендуем Юлию для неспешной и познавательной прогулки по Зарайску.
- ММаксим12 июня 2024Получили большое удовольствие от общения с хорошим экскурсоводом и хорошим человеком. Узнали много интересного и важного о чудесном Зарайске. Очень рекомендуем Александра всем, кто собирается посмотреть этот замечательный город.
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене Кормилициной за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли
- ллена22 июля 2022От всей нашей семьи хочется поблагодарить экскурсовода Елену за индивидуальную экскурсию. Столько души,теплоты и знаний вкладывает она в свои туры.
- ДДина22 августа 2021Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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