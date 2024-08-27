2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
10 сен в 10:30
11 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения27 августа 2024Замечательный гид, влюбленный в свой город! Рассказ понятен и интересен. Гид тонко чувствовала, на что сделать акцент, а где дать отдохнуть,
- ААндрей24 августа 2024Экскурсия очень понравилась.
- ЕЕлизавета22 августа 2024Очень достойная профессиональная экскурсия. Всë очень понравилось. Спасибо!
- ЕЕлена20 августа 2024Побывали в Зарайске 14 августа 2024 г. Экскурсию нам проводила замечательная гид Татьяна. Огромное спасибо Татьяне за интересную и насыщенную экскурсию, доброжелательную атмосферу и знакомство с замечательным городом!
- ЕЕкатерина17 августа 2024Мария прекрасная рассказчица и интересный экскурсовод! Внимательно отнеслась ко всем нашим просьбам и пожеланиям! Очень приятно было получить маленькие сувениры в подарок) Спасибо огромное, будем рекомендовать знакомым!
- ООльга15 августа 2024Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
- ВВладимир15 августа 2024на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
- ААнна12 августа 2024Зарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохи, знакомство с корнями Бахрушиных, Шолоховых, Достоевских. Замечательный музей Анны Голубкиной. Мария интересно рассказала и показала нам все это - огромное спасибо!
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «На Рождество»
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