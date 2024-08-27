На Рождество – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Зарайске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
74 отзыва
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Предания древнего Зарайска
Пешая
77 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Святыни Зарайска
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
10 сен в 10:30
11 сен в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    27 августа 2024
    Предания древнего Зарайска
    Замечательный гид, влюбленный в свой город! Рассказ понятен и интересен. Гид тонко чувствовала, на что сделать акцент, а где дать отдохнуть,
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    полюбовавшись видами. Интересно сделан маршрут, неспешная прогулка по городу слушая рассказ. Ощущение было, что мы гуляем с хорошим знакомым за интересной беседой Я очень рекомендую посещение Зарайска, именно эту экскурсию и гида! Спасибо! Большого процветания вам и вашему городу!

  • А
    Андрей
    24 августа 2024
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсия очень понравилась.
  • Е
    Елизавета
    22 августа 2024
    Семейное путешествие по Зарайску
    Очень достойная профессиональная экскурсия. Всë очень понравилось. Спасибо!
  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Предания древнего Зарайска
    Побывали в Зарайске 14 августа 2024 г. Экскурсию нам проводила замечательная гид Татьяна. Огромное спасибо Татьяне за интересную и насыщенную экскурсию, доброжелательную атмосферу и знакомство с замечательным городом!
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария прекрасная рассказчица и интересный экскурсовод! Внимательно отнеслась ко всем нашим просьбам и пожеланиям! Очень приятно было получить маленькие сувениры в подарок) Спасибо огромное, будем рекомендовать знакомым!
  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
  • В
    Владимир
    15 августа 2024
    Святыни Зарайска
    на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Семейное путешествие по Зарайску
    Зарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохи, знакомство с корнями Бахрушиных, Шолоховых, Достоевских. Замечательный музей Анны Голубкиной. Мария интересно рассказала и показала нам все это - огромное спасибо!
    Зарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохиЗарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохиЗарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохиЗарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохиЗарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохиЗарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохиЗарайск-очень симпатичный, старинный. Самый маленький Кремль в России-Зарайский. Прекрасное место для прогулок, погружения в прошедшие эпохи
  • М
    Мария
    25 февраля 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде
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    пройти пешком, комфортно стоять и слушать. Рассказ был невероятно интересный, богатый фактами, историями, словом, нам троим очень понравилось Да и город Зарайск очень славный, все в нем гордятся тем, что родом оттуда, это очень трогает.

    Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «На Рождество»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Торговые Ряды
  2. Зарайский кремль
  3. Водонапорная башня
  4. Дом-музей А. С. Голубкиной
  5. Ильинский храм
  6. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в сентябре 2024
Сейчас в Зарайске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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