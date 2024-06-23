2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Зарайск: древний город и его история
Откройте для себя древний Зарайск и его уникальный кремль. Узнайте о чудесах и великих личностях, связанных с этим местом
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
Зарайск - город древний: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Зарайск - это возможность окунуться в историю древнего города, старше Москвы. Посетите Зарайский кремль и узнайте о его удивительном прошлом
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 800₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Индивидуальная экскурсия в конный клуб «Ангел» подарит вам уникальную возможность познакомиться с лошадьми и посетить Зарайский кремль
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
8 авг в 11:00
9 авг в 11:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГусаров23 июня 2024Сначала осмотрели город со смотровой площадки на водонапорной башне, прошлись по улицам города, узнали много интересного. Особенно порадовало отличное знание
- ИИрина2 мая 2024Эксрурсия по Зарайску была 29 апреля. Нашим экскурсоводом была Юлия. ОЧЕНЬ было интересно рассказано про историю создания города,известных людей,проживающих ранее на
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