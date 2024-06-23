Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Зарайске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Пешая
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Зарайск: древний город и его история
Откройте для себя древний Зарайск и его уникальный кремль. Узнайте о чудесах и великих личностях, связанных с этим местом
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Зарайск - город древний
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Зарайск - город древний: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Зарайск - это возможность окунуться в историю древнего города, старше Москвы. Посетите Зарайский кремль и узнайте о его удивительном прошлом
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 800 за всё до 10 чел.
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
На автобусе
Конные прогулки
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Индивидуальная экскурсия в конный клуб «Ангел» подарит вам уникальную возможность познакомиться с лошадьми и посетить Зарайский кремль
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
8 авг в 11:00
9 авг в 11:00
от 5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гусаров
    23 июня 2024
    Зарайск - город древний
    Сначала осмотрели город со смотровой площадки на водонапорной башне, прошлись по улицам города, узнали много интересного. Особенно порадовало отличное знание
    читать дальше

    экскурсоводом не только истории Зарайска но и творчества Достоевского! Прекрасный Кремль, современная экологическая набережная, ничего не осталось без внимания. Большое спасибо за отличное погружение в жизнь Зарайска, от древних времен до наших дней!

  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Зарайск - город древний
    Эксрурсия по Зарайску была 29 апреля. Нашим экскурсоводом была Юлия. ОЧЕНЬ было интересно рассказано про историю создания города,известных людей,проживающих ранее на
    читать дальше

    этой земле,таких как Бахрушин,Шолохов,Достоевский,Волков. Сам город очень понравился,маленький,уютный,самобытный. Экскурсовод Юлия рассказывала про город очень понятно и увлеченно,узнали много новых старорусских слов и выражений. Речка Осётр с ее небольшой набережной около Белого колодца впечатлила шириной,быстрым течением и пением птиц) Советую посетить этот старинный городок.

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большие тайны самого маленького кремля на Руси
  2. Зарайск - город древний
  3. Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Торговые Ряды
  2. Зарайский кремль
  3. Водонапорная башня
  4. Дом-музей А. С. Голубкиной
  5. Кремль
  6. Ильинский храм
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в августе 2024
Сейчас в Зарайске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Зарайске на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 38 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам