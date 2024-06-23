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этой земле,таких как Бахрушин,Шолохов,Достоевский,Волков. Сам город очень понравился,маленький,уютный,самобытный. Экскурсовод Юлия рассказывала про город очень понятно и увлеченно,узнали много новых старорусских слов и выражений. Речка Осётр с ее небольшой набережной около Белого колодца впечатлила шириной,быстрым течением и пением птиц) Советую посетить этот старинный городок.