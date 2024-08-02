Все – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Зарайске, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зарайск - первое знакомство
Пешая
12 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.
Предания древнего Зарайска
Пешая
72 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска: индивидуальная экскурсия по кремлю и окрестностям
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Святыни Зарайска
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
14 авг в 10:30
15 авг в 13:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо большое Дарье за экскурсию! Все очень четко, понятно, структурировано, самое то для первого знакомства с городом. Сам маршрут достаточно
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    компактный, осилят даже дети) не смотря на дождь, мы на промокли и все послушали. Завершили подъмом на водонапорную башню с шикарными видами на город.

    Спасибо большое Дарье за экскурсию! Все очень четко, понятно, структурировано, самое то для первого знакомства сСпасибо большое Дарье за экскурсию! Все очень четко, понятно, структурировано, самое то для первого знакомства с
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсию проводила Юлия, с первых же минут завоевавшая наше внимание. Сын подросток с интересом слушал и задавал вопросы. Сразу видно,
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    что экскурсовод влюблен в город, знает о нем много историй, рассказывает в лицах интересные факты и описывает события. Мы так увлеклись экскурсией по городу, что не успели в музей кремля до закрытия:-) очень советую!

  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Все прекрасно, и Зарайск, и Дарья) Спасла нас от понедельника и закрытых музеев и Кремля, рассказала историю города и сказала, где прогуляться. В Зарайске, оказывается чудесна набережная!!
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Остались очень довольны экскурсией. Организация встречи, содержание экскурсии, подача материала - все было на должной высоте. Дарья, коренной житель Зарайска,
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    рассказывала о своём городе интересно и с любовью. С нами были дети 9 и 14 лет, и им тоже очень понравился рассказ, многое запомнилось. По рекомендации Дарьи после экскурсии прогулялись по набережной, посетили святой источник. Поездка произвела яркое впечатление, во многом благодаря тому, что гид и рассказал нам о городе и сориентировал по программе. От души рекомендую!

  • Л
    Любовь
    17 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Познакомиться с историей Зарайска поближе нам помогла Юлия. Хорошая подача материала, без лишнего перегруза, интересно, профессионально (Юлия по образованию историк),грамотно. Все понравилось -и экскурсия, и экскурсовод! Однозначно рекомендуем Юлию для неспешной и познавательной прогулки по Зарайску.
  • М
    Максим
    12 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Получили большое удовольствие от общения с хорошим экскурсоводом и хорошим человеком. Узнали много интересного и важного о чудесном Зарайске. Очень рекомендуем Александра всем, кто собирается посмотреть этот замечательный город.
    Получили большое удовольствие от общения с хорошим экскурсоводом и хорошим человеком. Узнали много интересного и важного
  • М
    Мария
    25 февраля 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо прекрасному гиду Елене Кормилициной за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли
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    везде пройти пешком, комфортно стоять и слушать. Рассказ был невероятно интересный, богатый фактами, историями, словом, нам троим очень понравилось Да и город Зарайск очень славный, все в нем гордятся тем, что родом оттуда, это очень трогает.

  • л
    лена
    22 июля 2022
    Святыни Зарайска
    От всей нашей семьи хочется поблагодарить экскурсовода Елену за индивидуальную экскурсию. Столько души,теплоты и знаний вкладывает она в свои туры.
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    3ч пролетели как одна минута. Было интересно гулять по маршруту. Спасибо огромное за прекрасный день в милом городе Зарайск.. Обязательно вернемся еще!!!

  • Д
    Дина
    22 августа 2021
    Святыни Зарайска
    Очень позновательная экскурсия. Гид Мария смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 12 лет. Большое спасибо за прекрасную и увлекательную экскурсию по Зарайску!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Все»

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  1. Торговые Ряды
  2. Зарайский кремль
  3. Водонапорная башня
  4. Дом-музей А. С. Голубкиной
  5. Кремль
  6. Ильинский храм
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в августе 2024
Сейчас в Зарайске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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