Отключим шум города, телефоны, забудем про работу и отправимся на 3 дня в поход на живописную реку Осётр. Возьмём с собой близких и друзей, чтобы разделить вместе с ними впечатления от звёздной ночи, пройденных порогов и красного заката. Познакомимся с единомышленниками и споём песни у жаркого костра. Выбежим из бани в освежающую воду, обновимся и крепко уснём в палатке. Машина сопровождения повезёт наши вещи, а заботливые инструкторы сытно накормят, научат владеть веслом и управлять рафтом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.