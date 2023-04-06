Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках

Отдохнуть на природе у реки, поесть шашлык и спеть любимые песни под гитару у костра

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Ответы на вопросы
Отключим шум города, телефоны, забудем про работу и отправимся на 3 дня в поход на живописную реку Осётр.

Возьмём с собой близких и друзей, чтобы разделить вместе с ними впечатления от звёздной ночи, пройденных порогов и красного заката. Познакомимся с единомышленниками и споём песни у жаркого костра. Выбежим из бани в освежающую воду, обновимся и крепко уснём в палатке.

Машина сопровождения повезёт наши вещи, а заботливые инструкторы сытно накормят, научат владеть веслом и управлять рафтом.
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Сплав по Осетру на рафтах с баней на майских праздниках
Ближайшие даты:
6
мая
2
июн
9
июн
16
июн
30
июн
14
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28
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Зарайский кремль, 11:00
Завершение: Деревня Берхино, автомобильный мост, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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