Отдохнуть на природе у реки, поесть шашлык и спеть любимые песни под гитару у костра
Отключим шум города, телефоны, забудем про работу и отправимся на 3 дня в поход на живописную реку Осётр.
Возьмём с собой близких и друзей, чтобы разделить вместе с ними впечатления от звёздной ночи, пройденных порогов и красного заката. Познакомимся с единомышленниками и споём песни у жаркого костра. Выбежим из бани в освежающую воду, обновимся и крепко уснём в палатке.
Машина сопровождения повезёт наши вещи, а заботливые инструкторы сытно накормят, научат владеть веслом и управлять рафтом.
Возьмём с собой близких и друзей, чтобы разделить вместе с ними впечатления от звёздной ночи, пройденных порогов и красного заката. Познакомимся с единомышленниками и споём песни у жаркого костра. Выбежим из бани в освежающую воду, обновимся и крепко уснём в палатке.
Машина сопровождения повезёт наши вещи, а заботливые инструкторы сытно накормят, научат владеть веслом и управлять рафтом.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
30
июн
июн
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июл
июл
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.
Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.
Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Зарайский кремль, 11:00Завершение: Деревня Берхино, автомобильный мост, после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Зарайске
Наша команда профессиональных инструкторов-проводников на протяжении более 30 лет организует сплав-туры различной сложности по рекам Подмосковья. Идея походов - показать красоту края, живописные места, научить нового участника и детей первичным навыкам туристической жизни. Мы бережно относимся к природе и её обитателям, не вредим, а помогаем поддерживать их дом.
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