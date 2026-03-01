Индивидуальная
до 10 чел.
Зеленоград - советский город будущего и прекрасного настоящего
Оценить масштаб идей ушедшей эпохи
Начало: На Центральной площади
Завтра в 11:00
7 мар в 11:00
11 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Мистическая фотосессия с дымом в Зеленограде
Примерить интересный образ и получить профессиональные фото на память
7 мар в 10:00
8 мар в 08:30
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Картины акрилом в Зеленограде: мастер-класс с профессиональным художником
Раскрыть свои таланты, узнать о техниках рисунка и создать выразительную работу
Начало: Улица Юности
7 мар в 18:00
9 мар в 18:00
6700 ₽ за человека
