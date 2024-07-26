Что ещё посмотреть – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Зеленоградске, цены от 1 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
На машине
скидка
10%
49 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
от 95008 550 за всё до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пешая
119 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
16 авг в 14:00
25 авг в 15:00
4 500 за всё до 4 чел.
На самый Запад
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
31662 850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 июля 2024
    На самый Запад
    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
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    Даже не ожидала узнать СТОЛЬКО интересного! Экскурсовод буквально зачаровала, своим увлекательным рассказом. А уж в самом Балтийске, разбегались глаза. Шведская крепость, акватория порта, величественные памятники, симпатичные моряки))) Но больше всего понравилась Куршская коса, с её Старым люнетом, Западным фортом и роскошным пляжем

    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась!
  • М
    Маргарита
    24 июля 2024
    На самый Запад
    Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
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    совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского угря: мммм. Отель где останавливался И. Бродский в Балтийске подарил юношеские романтические воспоминания. Маяк подарил идею осмотреть всё маяки Калининградской области. Ну а сама Балтийская коса удивила донельзя: и быстрая паромная переправа и музей "Старый люнет" и прогулка по косе, это что-то вау, с желанием вернуться!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Орденские замки: по следам покорителей пруссов
  2. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
  3. На самый Запад
  4. От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 1 900 до 8 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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