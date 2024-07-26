скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
16 авг в 14:00
25 авг в 15:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900₽ за человека
скидка
10%
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
31662 850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 июля 2024Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
- ММаргарита24 июля 2024Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Что ещё посмотреть»
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