Экскурсии для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Зеленоградске, цены от 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Пешая
33 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
7 авг в 10:15
10 авг в 11:15
850 за человека
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Пешая
99 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
6 авг в 18:30
8 авг в 18:30
от 1 200 за человека
На самый Запад
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
31662 850 за человека
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
Групповая
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сагайдачный
    29 июля 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Хорошая экскурсия, которая знакомит предварительно с городом и его историей.
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Очень приятная гид.
  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо. Экскурсовод прекрасный.
  • Н
    Нина
    26 июля 2024
    На самый Запад
    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
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    Даже не ожидала узнать СТОЛЬКО интересного! Экскурсовод буквально зачаровала, своим увлекательным рассказом. А уж в самом Балтийске, разбегались глаза. Шведская крепость, акватория порта, величественные памятники, симпатичные моряки))) Но больше всего понравилась Куршская коса, с её Старым люнетом, Западным фортом и роскошным пляжем

    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась!
  • М
    Маргарита
    24 июля 2024
    На самый Запад
    Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
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    совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского угря: мммм. Отель где останавливался И. Бродский в Балтийске подарил юношеские романтические воспоминания. Маяк подарил идею осмотреть всё маяки Калининградской области. Ну а сама Балтийская коса удивила донельзя: и быстрая паромная переправа и музей "Старый люнет" и прогулка по косе, это что-то вау, с желанием вернуться!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Зеленоградск - Кранц: история одного города
  2. Зеленоградск: путешествие в прошлое
  3. На самый Запад
  4. От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
  5. Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
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