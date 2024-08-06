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10:15. Причина - ждали опаздывающих туристов в Калининграде. Поэтому и опоздание на 30! минут в Зеленоград. Значит о тех, кто не в состоянии рассчитать время турфирма заботится (или не хочет терять деньги), а то, что крадёт оплаченное время экскурсии ответственных туристов ни кого не заботит!