Однодневные – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Зеленоградске, цены от 1 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
4 отзыва
8 часов
Групповая
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам и кирхам восточной Пруссии с нашим гидом. Узнайте историю и архитектуру Черняховска и Гвардейска
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
23882 150 за человека
Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
На автобусе
7 отзывов
7 часов
Групповая
Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
Прогулка по Зеленоградску и Светлогорску. Откройте для себя архитектуру старого Кранца и насладитесь видами Балтийского моря
Начало: Напротив ж/д вокзала
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
1 650 за человека
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
    Интересный маршрут, хороший экскурсовод. Отвратительная организация экскурсии. Время начала экскурсии менялось с 9:00 на 9:45. А экскурсионный автобус подошёл в
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    10:15. Причина - ждали опаздывающих туристов в Калининграде. Поэтому и опоздание на 30! минут в Зеленоград. Значит о тех, кто не в состоянии рассчитать время турфирма заботится (или не хочет терять деньги), а то, что крадёт оплаченное время экскурсии ответственных туристов ни кого не заботит!

  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
    Спасибо экскурсоводу Ирине за интересную, содержательную экскурсию!
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
    Очень понравилась работа экскурсовода, очень интересно рассказывает! Видно, что человек очень любит своё дело!
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой. По нашей просьбе Ольга согласилась поменять маршрут на Куршскую косу.
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    Большое спасибо! Это был незабываемый день, Ольга интересный рассказчик, кладезь знаний во всех отраслях, а также добрый, чуткий человек! По времени все было спланировано идеально. Спасибо огромное за проведенную экскурсию, обязательно еще вернемся в Калининград!

    Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с ОльгойХочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с ОльгойХочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
    Отличная экскурсия! Гид Валентина, очень интересно рассказывает. Правильная речь, интересный рассказ. Не замечаешь как проходит время. Организация на высоте.
  • М
    Маргарита
    17 июля 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
    Хорошая экскурсия! Получили удовольствие от созерцания чудесных видов, замечательного, наполненного любовью к родному краю, продуманного рассказа гида! Спасибо
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
    экскурсия интересная, с большим объемом информации,осмотром множества исторических объектов. Интересно,познавательно. Спасибо за интересный тур и очень хорошую организацию. Нас забирали
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    из Зеленоградска с началом экскурсии в Калининграде,вернули на такси в Зеленоградск. Рекомендую,так как интересно увидеть не только побережье,но и города в глубине Калининградской области

  • Е
    Екатерина
    5 июля 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Светлогорску и Зеленоградску: интересно продуман маршрут, приятная манера повествования, рассказ о городах шёл не
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    только на месте, но и в дороге. Можно заранее договориться, чтобы Ольга заказала столик на обед. В общем, я рекомендую это небольшое путешествие с Ольгой, чтобы не просто осмотреть города, а познакомиться,"подружиться" с ними))

  • В
    Валерия
    9 июня 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Как замечательно открывать для себя очарование курортных Светлогорска и Зеленоградска с очаровательнейшей Ольгой! И многочасовая экскурсия становится приятнейшим путешествием, по
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    ходу которого узнаешь массу всего интересного. У Ольги очень располагающая манера ведения эксурсии, великолепное знание материала. После остаются приятное послевкусие и замечательные воспоминания! Большое спасибо! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
  2. Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
  3. Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 650 до 10 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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