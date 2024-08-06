скидка
10%
8 часов
Групповая
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам и кирхам восточной Пруссии с нашим гидом. Узнайте историю и архитектуру Черняховска и Гвардейска
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
23882 150₽ за человека
7 часов
Групповая
Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
Прогулка по Зеленоградску и Светлогорску. Откройте для себя архитектуру старого Кранца и насладитесь видами Балтийского моря
Начало: Напротив ж/д вокзала
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
1 650₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 августа 2024Интересный маршрут, хороший экскурсовод. Отвратительная организация экскурсии. Время начала экскурсии менялось с 9:00 на 9:45. А экскурсионный автобус подошёл в
- ЮЮлия30 июля 2024Спасибо экскурсоводу Ирине за интересную, содержательную экскурсию!
- ЕЕлена22 июля 2024Очень понравилась работа экскурсовода, очень интересно рассказывает! Видно, что человек очень любит своё дело!
- ООльга22 июля 2024Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой. По нашей просьбе Ольга согласилась поменять маршрут на Куршскую косу.
- ТТатьяна19 июля 2024Отличная экскурсия! Гид Валентина, очень интересно рассказывает. Правильная речь, интересный рассказ. Не замечаешь как проходит время. Организация на высоте.
- ММаргарита17 июля 2024Хорошая экскурсия! Получили удовольствие от созерцания чудесных видов, замечательного, наполненного любовью к родному краю, продуманного рассказа гида! Спасибо
- ННаталья16 июля 2024экскурсия интересная, с большим объемом информации,осмотром множества исторических объектов. Интересно,познавательно. Спасибо за интересный тур и очень хорошую организацию. Нас забирали
- ЕЕкатерина5 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Светлогорску и Зеленоградску: интересно продуман маршрут, приятная манера повествования, рассказ о городах шёл не
- ВВалерия9 июня 2024Как замечательно открывать для себя очарование курортных Светлогорска и Зеленоградска с очаровательнейшей Ольгой! И многочасовая экскурсия становится приятнейшим путешествием, по
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Однодневные»
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