Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Зеленоградске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
На автобусе
35 отзывов
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
6 авг в 08:15
2 500 за человека
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Пешая
17 отзывов
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 1Б (возле SPAR)
Расписание: Ежедневно в 13:00Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 18:30
Завтра в 13:00
6 авг в 13:00
800 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
На автобусе
21 отзыв
5 часов
Групповая
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Погрузитесь в мир орнитологии на первой в мире станции кольцевания птиц. Узнайте о миграции и жизни пернатых
Начало: Ул Окружная,3
Завтра в 08:20
6 авг в 08:20
1 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 июля 2024
    Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
    Интересная экскурсия. Много свободного времени (погулять, перекусить, искупаться). Хорошая подача материала (доступный рассказ с юмором, детям было интересно). На станции Фарингилла все показали (кольцевание птиц, регистрацию). Остались очень довольны!
  • Р
    Рената
    27 июля 2024
    Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
    Маршрут хороший. С группой прошли по эко тропе «танцующего леса». Далее попали на дюны высота эфа. И посетили Орнитологическую станцию,
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    где нам показали как ловят птиц и как окольцовывают. В целом, выехали рано, топл туристов не было. Везде можно было спокойно встать и сфотографироваться. Экскурсовод очень грамотная, вежливая.

  • И
    Инна
    26 июля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
    Это была увлекательная экскурсия в прошлое Кранца. Целый спектакль. Профессиональные актеры рассказывали интереснейшие истории. как будто видишь все своими глазами. Благодарю Евгению за эту удивительную прогулку. Очень рекомендую любителям истории

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
  2. Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
  3. Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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