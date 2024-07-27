5 часов
Групповая
до 15 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
6 авг в 08:15
2 500₽ за человека
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 1Б (возле SPAR)
Расписание: Ежедневно в 13:00Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 18:30
Завтра в 13:00
6 авг в 13:00
800₽ за человека
5 часов
Групповая
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Погрузитесь в мир орнитологии на первой в мире станции кольцевания птиц. Узнайте о миграции и жизни пернатых
Начало: Ул Окружная,3
Завтра в 08:20
6 авг в 08:20
1 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июля 2024Интересная экскурсия. Много свободного времени (погулять, перекусить, искупаться). Хорошая подача материала (доступный рассказ с юмором, детям было интересно). На станции Фарингилла все показали (кольцевание птиц, регистрацию). Остались очень довольны!
- РРената27 июля 2024Маршрут хороший. С группой прошли по эко тропе «танцующего леса». Далее попали на дюны высота эфа. И посетили Орнитологическую станцию,
- ИИнна26 июля 2024Это была увлекательная экскурсия в прошлое Кранца. Целый спектакль. Профессиональные актеры рассказывали интереснейшие истории. как будто видишь все своими глазами. Благодарю Евгению за эту удивительную прогулку. Очень рекомендую любителям истории
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Популярные экскурсии»
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