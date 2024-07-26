За городом и природа – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 5 экскурсий в категории «За городом и природа» в Зеленоградске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Куршская коса с гидом-писателем
На машине
56 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 07:00
7 авг в 15:00
15 000 за всё до 3 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
На машине
34 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
20 авг в 16:00
24 авг в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
На машине
74 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
13 750 за всё до 3 чел.
На самый Запад
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900 за человека
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
Групповая
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 июля 2024
    На самый Запад
    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
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    Даже не ожидала узнать СТОЛЬКО интересного! Экскурсовод буквально зачаровала, своим увлекательным рассказом. А уж в самом Балтийске, разбегались глаза. Шведская крепость, акватория порта, величественные памятники, симпатичные моряки))) Но больше всего понравилась Куршская коса, с её Старым люнетом, Западным фортом и роскошным пляжем

    Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась!
  • М
    Маргарита
    24 июля 2024
    На самый Запад
    Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
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    совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского угря: мммм. Отель где останавливался И. Бродский в Балтийске подарил юношеские романтические воспоминания. Маяк подарил идею осмотреть всё маяки Калининградской области. Ну а сама Балтийская коса удивила донельзя: и быстрая паромная переправа и музей "Старый люнет" и прогулка по косе, это что-то вау, с желанием вернуться!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Куршская коса с гидом-писателем
  2. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  3. Волшебная Куршская коса
  4. На самый Запад
  5. Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "За городом и природа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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