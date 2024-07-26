4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 07:00
7 авг в 15:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУдивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
20 авг в 16:00
24 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
13 750₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Групповая
до 20 чел.
На самый Запад: Балтийск и Балтийская коса
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Балтийску и Балтийской косе. Узнайте о богатой истории региона и насладитесь живописными пейзажами
Начало: На улице Ленина
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
1 900₽ за человека
6 часов
Групповая
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
2 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 июля 2024Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась! Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города.
- ММаргарита24 июля 2024Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений. Описание экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «За городом и природа»
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