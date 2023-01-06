1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд!

Заселиться можно с 08:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.