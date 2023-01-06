Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд!
Заселиться можно с 08:00 до 18:00.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
После завтрака выезжаем в Полесск.
Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «Калининградской Венеции».
Первые планы на судоходство здесь появились еще в Средневековье, а Полесский канал — рукотворное сооружение 17 века.
Мы пройдём мимо старинных домов с черепичными крышами и рыбацких причалов, и вдоль берегов, заросших дикими яблонями и грушами.
На обед вернёмся в комплекс.
После небольшого отдыха прогуляемся по историческому центру города.
Увидим элитный город-сад и колонию уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
Почему этот район так хорошо сохранился?
Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас?
На этой прогулке мы почувствуем дух старого Кёнигсберга.
На ужин вернёмся в комплекс.
Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск.
Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке Анграпе.
Здесь нет сильных течений и опасных порогов, со сплавом легко справятся новички.
Главное - успевать наслаждаться прекрасными видами сочной зелени по берегам, солнцем и чистым воздухом.
После обеда отправляемся в Черняховск.
Посетим знаменитый конезавод Георгенбург.
Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся.
На ужин вернёмся в комплекс.
Завтракаем и отправляемся в огромный новый вейк-парк.
Делаем первые шаги в вейк-бординге.
Учимся держать баланс, правильно ловить волну и получать удовольствие.
Обедаем в парке и отдыхаем на пляже.
После — едем в настоящий средневековый замок.
Узнаем интересную историю: как здание из крепости превратилось в замок, а потом — в советскую коммуналку.
Здесь даже есть пыточное подземелье.
Заглянем в сыроварню неподалёку, где воссоздали старинные рецепты, производят вкуснейший сыр и шоколад.
На ужин вернёмся в комплекс.
Сразу после завтрака выезжаем в яхт-клуб на Калининградском заливе.
Узнаём всё о парусных яхтах и учим много новых терминов: геннакер, гротошкот, фал, стаксель…
Выходим в открытую воду, поднимаем паруса и мчимся наперегонки с ветром!
После обеда в яхт-клубе выезжаем в Янтарный.
Посетим янтарный карьер.
Увидим, как добывают уникальное ископаемое, узнаем всё о процессе добычи и об удивительных свойствах янтаря.
Но только честные истории — никакой магической силы камня.
Прогуляемся по лучшим пляжам России.
Мельчайший белый кварцевый песок, бесконечная прибрежная полоса, длинный променад сквозь прекрасное озеро, море и солнце.
Вернёмся во FridayCenter, устроим финальный ужин и поделимся эмоциями от поездки.
Завтракаем в комплексе.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров поздний, до 18:00.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для участия необходимы базовые навыки плавания.
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).