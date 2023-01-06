AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов

Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков

5
3 отзыва
Наш крутой и яркий AQUA CAMP водных видов спорта для новичков и профессионалов – уникальная возможность попробовать сразу четыре вида спорта и понять, что действительно нравится.

Тренировки на воде сочетаются с интереснейшими экскурсиями по самым красивым местам Калининградской области.
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
AQUA CAMP. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Ближайшие даты:
16
июн
14
июл
18
авг

Что вас ожидает 🤩

Парусные яхты
Парусные яхты
Испытаем восторг от управления настоящими парусными яхтами
Сплав на байдарках
Сплав на байдарках
Пройдем по узкой извилистой реке, по секретному маршруту известному только нам
Сплав на SUP-бордах
Сплав на SUP-бордах
Научимся держать баланс сплавляясь по рукотворному каналу XVI века
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим, как добывают уникальное ископаемое, узнаем всё о процессе добычи
Тренировка по WAKE-бордингу
Тренировка по WAKE-бордингу
Попробуем поймать свои первые волны в огромном вейк-парке
Конезавод Георгенбург
Конезавод Георгенбург
Увидим редких лошадей, узнаем о коневодстве и даже покатаемся

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд!

Заселиться можно с 08:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день

Сплав на SUP-бордах. Прогулка по Калининграду

После завтрака выезжаем в Полесск.

Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «Калининградской Венеции».

Первые планы на судоходство здесь появились еще в Средневековье, а Полесский канал — рукотворное сооружение 17 века.

Мы пройдём мимо старинных домов с черепичными крышами и рыбацких причалов, и вдоль берегов, заросших дикими яблонями и грушами.

На обед вернёмся в комплекс.

После небольшого отдыха прогуляемся по историческому центру города.

Увидим элитный город-сад и колонию уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Почему этот район так хорошо сохранился?

Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас?

На этой прогулке мы почувствуем дух старого Кёнигсберга.

На ужин вернёмся в комплекс.

Сплав на SUP-бордах. Прогулка по КалининградуСплав на SUP-бордах. Прогулка по КалининградуСплав на SUP-бордах. Прогулка по КалининградуСплав на SUP-бордах. Прогулка по Калининграду
3 день

Сплав на байдарках. Конезавод Георгенбург

Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск.

Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке Анграпе.

Здесь нет сильных течений и опасных порогов, со сплавом легко справятся новички.

Главное - успевать наслаждаться прекрасными видами сочной зелени по берегам, солнцем и чистым воздухом.

После обеда отправляемся в Черняховск.

Посетим знаменитый конезавод Георгенбург.

Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся.

На ужин вернёмся в комплекс.

Сплав на байдарках. Конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках. Конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках. Конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках. Конезавод Георгенбург
4 день

Тренировка по вейкбордингу. Старинный замок

Завтракаем и отправляемся в огромный новый вейк-парк.

Делаем первые шаги в вейк-бординге.

Учимся держать баланс, правильно ловить волну и получать удовольствие.

Обедаем в парке и отдыхаем на пляже.

После — едем в настоящий средневековый замок.

Узнаем интересную историю: как здание из крепости превратилось в замок, а потом — в советскую коммуналку.

Здесь даже есть пыточное подземелье.

Заглянем в сыроварню неподалёку, где воссоздали старинные рецепты, производят вкуснейший сыр и шоколад.

На ужин вернёмся в комплекс.

Тренировка по вейкбордингу. Старинный замокТренировка по вейкбордингу. Старинный замокТренировка по вейкбордингу. Старинный замокТренировка по вейкбордингу. Старинный замок
5 день

Тренировка на парусных яхтах. Янтарный

Сразу после завтрака выезжаем в яхт-клуб на Калининградском заливе.

Узнаём всё о парусных яхтах и учим много новых терминов: геннакер, гротошкот, фал, стаксель…

Выходим в открытую воду, поднимаем паруса и мчимся наперегонки с ветром!

После обеда в яхт-клубе выезжаем в Янтарный.

Посетим янтарный карьер.

Увидим, как добывают уникальное ископаемое, узнаем всё о процессе добычи и об удивительных свойствах янтаря.

Но только честные истории — никакой магической силы камня.

Прогуляемся по лучшим пляжам России.

Мельчайший белый кварцевый песок, бесконечная прибрежная полоса, длинный променад сквозь прекрасное озеро, море и солнце.

Вернёмся во FridayCenter, устроим финальный ужин и поделимся эмоциями от поездки.

Тренировка на парусных яхтах. ЯнтарныйТренировка на парусных яхтах. ЯнтарныйТренировка на парусных яхтах. ЯнтарныйТренировка на парусных яхтах. Янтарный
6 день

Отъезд

Завтракаем в комплексе.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров поздний, до 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Хостел «Фрайдей Центр»

5 ночей

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тренировка на парусных яхтах, 2,5 - 3 часа
  • Сплав на sup-бордах, 2,5 - 3 часа
  • Тренировка по wake-бордингу, лебёдка - реверс, 2 сета по 10 минут
  • Сплав на байдарках, 2,5 - 3 часа
  • Экскурсия по старинному району Калининграда - Амалиенау
  • Экскурсия в замок Вальдау
  • Экскурсия на конезавод Георгенбург с катанием на лошадях (1 круг)
  • Экскурсия в Янтарный с посещением карьера янтарного комбината
  • Полный комплект снаряжения для сплавов и тренировок
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?

Для участия необходимы базовые навыки плавания.

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
6 янв 2023
Замечательная организация тура, всегда была обратная связь, всё непонятное объясняли, сам тур замечательный, за короткое время столько всего показано. За место проживания вообще отдельное спасибо, интересное необычное место; гиды отличные, интересные люди, помогают во всём, знают свое дело. Рада что поехала с Вашей компанией и дальше буду рассматривать варианты поездок с "большой страной".
О
6 янв 2023
Отличная программа, великолепная организация Нового года, как в комплексе, так и в Зеленоградске. Чистота и уют в центре, внимательный персонал, вкусные завтраки и ужины. Неожиданным было, что это хостел и в момент прибытия наступило разочарование, поскольку было ожидание увидеть стандартный двухместный номер, а не двухъярусную кровать… Потом, когда освоились, все встало на свои места. Рекомендую при продаже туров давать подробную информацию об особенностях комплекса. Наилучшие пожелания всем организаторам в новом году!!!!
М
15 окт 2022
Спасибо за быструю организацию тура!

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