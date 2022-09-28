BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников

Наш крутой и яркий BIKE CAMP на велосипедах

5
3 отзыва
Наш крутой и яркий BIKE CAMP на велосипедах – уникальная возможность проехать по секретным маршрутам и увидеть захватывающие пейзажи Калининградской области. Вас ждут путешествия и вечеринки в весёлой компании.
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд.

Заселиться можно с 08:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места, которые не посетим на кэмпе.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

Распределяем велосипеды, делаем пару пробных кругов по площадке и разбираем инвентарь.

После — приветственный ужин в комплексе.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день

Велопрогулка по Калининграду

Завтракаем.

Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу.

Красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обедаем в комплексе.

Выезжаем в Светлогорск.

Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах.

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Ужинаем в комплексе.

Велопрогулка по КалининградуВелопрогулка по КалининградуВелопрогулка по КалининградуВелопрогулка по Калининграду
3 день

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века

Завтракаем.

Отправляемся в путешествие по "Калининградской Венеции".

Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и залива: старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и катера, дикие леса и цветущие поля.

Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обедаем на маршруте.

После посетим настоящий старинный маяк на побережье Куршского залива.

Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле и обычной жизни на берегах залива.

Возвращаемся на ужин в комплекс.

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
4 день

Велопрогулка вдоль Мазурского канала

Завтракаем.

Отправляемся в Железнодорожный к началу веломаршрута.

Нас ждёт велопрогулка вдоль шлюзов Мазурского канала.

Узнаем многовековую историю строительства водного пути - первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье!

Сейчас заброшенные гигантские инженерные сооружения удивляют и восхищают, а старые немецкие аллеи стали идеальной велотрассой

Общая протяженность веломаршрута 65 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обедаем на маршруте в секретном месте.

После велозаезда прогуляемся по Железнодорожному.

В этом маленьком городке на востоке области можно ощутить дух Средневековья: после реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.

Ужинаем в комплексе.

Велопрогулка вдоль Мазурского каналаВелопрогулка вдоль Мазурского каналаВелопрогулка вдоль Мазурского каналаВелопрогулка вдоль Мазурского канала
5 день

Велопрогулка по Роминтенской пуще

Ранний завтрак.

Сегодня выезжаем пораньше — отправляемся в Роминтенскую пущу.

Заповедные леса у польской границы — любимые места охоты прусских королей.

Охотничьи угодья, где отдыхали еще рыцари-тевтонцы, а затем короли и императоры Германии, превратились в идеальную локацию для веломаршрутов.

Мы проведём весь день в диких лесах, наслаждаясь невероятной природой, и увидим древнее ледниковое озеро Виштынец.

Общая протяженность веломаршрута 70 км (есть возможность сойти на 20 км и 40 км) — асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.

Поздно вечером вернёмся в Калининград на финальный ужин.

Велопрогулка по Роминтенской пущеВелопрогулка по Роминтенской пущеВелопрогулка по Роминтенской пущеВелопрогулка по Роминтенской пуще
6 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами (теперь вы точно знаете, что брать), ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

5 ночей

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
  • Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
  • Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км
  • Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км
  • Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
  • Экскурсия на маяк Риденрорта
  • Экскурсия в Домик смотрителя Мазурского канала
  • Экскурсия в кирху Фридланда
  • Оформление пропуска в приграничную зону
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Велосипед Riverside 900
  • Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининград и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?

Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом.

Какая протяженность маршрута на велосипеде в километрах?

Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км.

Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км.

Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км.

Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 сен 2022
Отличный тур! Рекомендую!
В
27 сен 2022
Понравилось всё!
- Замечательные гиды и весь профессиональный и приветливый персонал центра
- Хорошо сбалансированная спортивная часть программы и нестандартная и познавательная культурная
- Качественное велооборудование, которое тщательно готовилось к каждому выезду
- Сауна и бассейн после трудного маршрута и стирка снаряжения
- Отличное трехразовое питание в центре и на маршруте
- Идеальная чистота всех помещений, особенно санитарных
В целом классная работа, спасибо всем!
Владимир, 66 лет, Москва
Bike Camp 09.22
П
23 сен 2022
Ездил во город Калиниград на байк кэмп. Тур был очень интересный, посетил много достопримечательностей за короткое время пребывания. Велосипеды и электро самокаты были в отличном состоянии, трансфер на комфортабельном микроавтобусе марки мерседес. Всё на высшем уровне, внимательные турлидеры и продуманные до мелочей нюансы такого вида отдыха. Твёрдая пятёрка ребятам за их труды!)

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