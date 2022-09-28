Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд.
Заселиться можно с 08:00 до 18:00.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места, которые не посетим на кэмпе.
В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
Распределяем велосипеды, делаем пару пробных кругов по площадке и разбираем инвентарь.
После — приветственный ужин в комплексе.
Завтракаем.
Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу.
Красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обедаем в комплексе.
Выезжаем в Светлогорск.
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах.
Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Ужинаем в комплексе.
Завтракаем.
Отправляемся в путешествие по "Калининградской Венеции".
Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и залива: старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и катера, дикие леса и цветущие поля.
Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обедаем на маршруте.
После посетим настоящий старинный маяк на побережье Куршского залива.
Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле и обычной жизни на берегах залива.
Возвращаемся на ужин в комплекс.
Завтракаем.
Отправляемся в Железнодорожный к началу веломаршрута.
Нас ждёт велопрогулка вдоль шлюзов Мазурского канала.
Узнаем многовековую историю строительства водного пути - первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье!
Сейчас заброшенные гигантские инженерные сооружения удивляют и восхищают, а старые немецкие аллеи стали идеальной велотрассой
Общая протяженность веломаршрута 65 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обедаем на маршруте в секретном месте.
После велозаезда прогуляемся по Железнодорожному.
В этом маленьком городке на востоке области можно ощутить дух Средневековья: после реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.
Ужинаем в комплексе.
Ранний завтрак.
Сегодня выезжаем пораньше — отправляемся в Роминтенскую пущу.
Заповедные леса у польской границы — любимые места охоты прусских королей.
Охотничьи угодья, где отдыхали еще рыцари-тевтонцы, а затем короли и императоры Германии, превратились в идеальную локацию для веломаршрутов.
Мы проведём весь день в диких лесах, наслаждаясь невероятной природой, и увидим древнее ледниковое озеро Виштынец.
Общая протяженность веломаршрута 70 км (есть возможность сойти на 20 км и 40 км) — асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.
Поздно вечером вернёмся в Калининград на финальный ужин.
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами (теперь вы точно знаете, что брать), ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом.
Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км.
Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км.
Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км.
Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км.